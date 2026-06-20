वैभव सूर्यवंशी विवाद पर श्रीलंकाई कप्तान का चौंकाने वाला बयान, फाइनल से पहले कहा- हमने किसी को...
IND A vs SL A Final Tri Series 2026: ट्राई सीरीज के फाइनल मैच में भारत और श्रीलंका की टीम 21 जून को आमने-सामने आएंगी. उससे पहले वैभव सूर्यवंशी के विवाद पर श्रीलंकाई कप्तान ने बड़ा बयान दिया है.
भारत और श्रीलंका की टीम ट्राई सीरीज के फाइनल में जगह बना चुकी हैं. इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच 21 जून को खिताबी मुकाबला खेला जाएगा. यह कोई आम फाइनल मुकाबला नहीं होगा क्योंकि इसमें इमोशंस भी जुड़े होंगे. क्योंकि पिछली बार जब भारत और श्रीलंका की टीम आमने-सामने आई थीं, तब वैभव सूर्यवंशी विपक्षी खिलाड़ियों से जा भिड़े और मामला धक्का-मुक्की तक आ पहुंचा था.
दरअसल वह मुकाबला सुपर ओवर तक चला था, जिसमें श्रीलंका ने रोमांचक जीत दर्ज की थी. उसके बाद वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंकाई खिलाड़ियों से बहस हो गई और उन्होंने एक खिलाड़ी को धक्का भी दिया था. इस घटना पर खूब बवाल मचा और वैभव का कहना था कि श्रीलंकाई खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट के दौरान उनपर तंज कसते रहे. मगर अब श्रीलंकाई कप्तान सहान अराचिगे ने ऐसे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है.
श्रीलंकाई कप्तान ने दी सफाई
स्पोर्टस्टार के अनुसार रविवार को फाइनल मुकाबले से पूर्व श्रीलंकाई कप्तान ने कहा, "हमारे खिलाड़ी किसी पर निशाना नहीं साध रहे हैं, वे केवल अपना गेम इन्जॉय कर रहे हैं. सुपर ओवर जैसे करीबी मुकाबलों में भावनाएं जाहिर होना कोई चौंकाने वाला विषय नहीं. यह सामान्य है. इस टीम में कई सारे अनुभवी खिलाड़ी हैं और जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और कैसे खेलना है."
वैभव ने लगाए थे आरोप
मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार वैभव सूर्यवंशी का कहना था कि श्रीलंकाई प्लेयर पूरे टूर्नामेंट के दौरान उन्हें स्लेज करते रहे. एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि एक श्रीलंकाई खिलाड़ी ने उनसे कहा था कि ये IPL नहीं है और उन्हें घर चले जाना चाहिए.
खैर अब भारतीय और श्रीलंकाई खिलाड़ियों की नजर फाइनल पर होगी. टीम इंडिया को उम्मीद होगी कि वैभव सूर्यवंशी फाइनल में कुछ कमाल करके दिखाएं. वैभव अब तक पूरी सीरीज में एक अर्धशतक भी नहीं लगा पाए हैं. ट्राई सीरीज की 4 पारियों में उन्होंने 117 रन बनाए हैं.
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