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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटश्रीलंका ने पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदा, कटाया फाइनल का टिकट

श्रीलंका ने पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदा, कटाया फाइनल का टिकट

एशियन गेम्स 2026 की महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में श्रीलंका फाइनल में पहुंच गया है. सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 20 Sep 2026 11:33 AM (IST)
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2026 एशियन गेम्स से पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम बाहर हो गई है. सेमीफाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान पर 8 विकेट की आसान जीत दर्ज की. पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम 177 रन बना पाई थी, श्रीलंका ने इस लक्ष्य को 13 गेंद पहले ही हासिल कर लिया. इसी के साथ श्रीलंका ने फाइनल में जगह पक्की कर ली है. फाइनल में उसका सामना अब दूसरे सेमीफाइनल मैच के विजेता से होगा.

शवाल जुल्फिकार और आयेशा जफर की अर्धशतकीय पारी की बदौलत पाकिस्तान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 177 रन लगाए थे. जुल्फिकार ने 54 रन और आयेशा ने 71 रनों की तेजतर्रार पारी खेली. इसके जवाब में श्रीलंकाई कप्तान चमारी अटापट्टू के नाबाद 83 रन, पाकिस्तान टीम पर भारी पड़े. अटापट्टू के अलावा हसीनी परेरा ने 42 रन बनाए, वहीं इमेशा दुलानी ने भी 27 रनों का योगदान दिया.

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फाइनल में पहुंचा श्रीलंका

यह एशियन गेम्स की महिला क्रिकेट स्पर्धा में कुल दूसरी बार है जब श्रीलंका फाइनल में पहुंचा है. 2022 के एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था. चार साल पहले टीम इंडिया ने 19 रनों से फाइनल मैच जीत लिया था. इस बार भी फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच होने की काफी उम्मीदें हैं. ये वही टीम हैं, जो कुछ दिन पहले महिला एशिया 2026 के फाइनल में आमने-सामने आए थे. 

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कप्तान अटापट्टू का कहर

श्रीलंकाई कप्तान चमारी अटापट्टू, पाकिस्तानी गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटीं. नशरा संधू का जादू इस बार नहीं चल पाया, जो 3.5 ओवरों में 38 रन लुटा बैठीं. मोमिना रियासत सबसे महंगी साबित हुईं, जिनके 2 ओवरों में 31 रन आए. अटापट्टू ने 50 गेंद में 83 रन बनाए और इस पारी में उन्होने 7 चौके और 6 छक्के लगाए. 83 रनों की पारी के दम पर अटापट्टू, हरमनप्रीत कौर को पछाड़ने के बेहद करीब आ गई हैं. अटापट्टू के अब महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट 4282 रन हो गए हैं. हरमनप्रीत कौर उनसे ज्यादा आगे नहीं हैं.

पाकिस्तान अब भी जीत सकता है मेडल

सेमीफाइनल हारने के बावजूद पाकिस्तान के पास ब्रॉन्ज मेडल जीतने का मौका है. वह ब्रॉन्ज मेडल के लिए उस टीम से भिड़ेगी, जो दूसरे सेमीफाइनल में हारेगा. भारत और बांग्लादेश मैच का विजेता फाइनल में श्रीलंका का अपोनेंट बनेगा, जबकि हारने वाली टीम ब्रॉन्ज मेडल के लिए पाकिस्तान से भिड़ेगी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 20 Sep 2026 11:33 AM (IST)
Tags :
Asian Games Asian Games 2026
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