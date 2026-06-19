फाइनल में पहुंचा श्रीलंका, अफगानिस्तान को 103 रनों से हराकर किया बाहर; अब भारत खिताबी भिड़ंत

इन दिनों श्रीलंका की सरजमीं पर खेली जा रही ट्राई नेशन सीरीज में श्रीलंका-ए फाइनल में जगह बनाने वाली दूसरी टीम बनी. श्रीलंका ने सीरीज के आखिरी लीग मैच में अफगानिस्तान-ए को 103 रन से हराकर फाइनल में कदम रखा. अब खिताबी मुकाबला इंडिया-ए और श्रीलंका-ए के बीच 21 जून (रविवार) को दांबुला में खेला जाएगा.

बात करें श्रीलंका-ए और अफगानिस्तान-ए के बीच खेले गए मुकाबले की, तो श्रीलंका ने पहले बैटिंग करने के बाद 50 ओवर में 8 विकेट पर 322 रन बनाए. टीम के लिए अविष्का फर्नांडो ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 97 गेंदों में 13 चौके और 1 छक्के की मदद से 110 रन स्कोर किए. इसके अलावा निरोशन डिकवेला ने 12 चौकों की मदद से 65 रनों की पारी खेली. दोनों ने पहले विकेट के लिए 99 गेंदों में 133 रनों की साझेदारी की. इस दौरान अफगानिस्तान के लिए फरीदून दाऊदजई ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए.

चेज में फुस्स हुई अफगानिस्तान

चेज के लिए मैदान पर उतरी अफगान टीम 42.5 ओवर में 219 रन पर ऑलआउट हो गई. टीम के लिए हसन ईसाखिल ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 78 गेंदों में 5 चौके और 3 छक्कों की मदद से 74 रन स्कोर किए. इसके अलावा कोई भी दूसरा बल्लेबाज अर्धशतक के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका. टीम के 6 बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके, जिसमें 2 बिना खाता खोले डक पर आउट हुए. इस दौरान श्रीलंका के लिए दुलाज समुदिथा ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए. बाकी कुगाथास मथुलन ने 3 विकेट अपने खाते में डाले. इसके अलावा रविंदु फर्नांडो और विजयकांत वियासकांत ने 1-1 विकेट चटकाया.

कितने बजे शुरू होगा फाइनल?

इंडिया-ए और श्रीलंका-ए के बीच ट्राई सीरीज का फाइनल मैच दांबुला के रंगिरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से खेला जाएगा. मैच में भारत के 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर सबकी नजरें होंगी. अब तक सीरीज में चार मैच खेल चुके वैभव के बल्ले से एक भी फिफ्टी नहीं निकली है. उन्होंने 4 मैचों में की 4 पारियों में 29.25 की औसत से 117 रन बनाए हैं. देखना दिलचस्प होगा कि फाइनल वैभव कैसा परफॉर्म करते हैं.

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