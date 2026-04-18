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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट14 ओवर में थे 148, फिर भी SRH से नहीं बने 200, CSK के सामने 195 का लक्ष्य; अभिषेक-क्लासेन चमके

14 ओवर में थे 148, फिर भी SRH से नहीं बने 200, CSK के सामने 195 का लक्ष्य; अभिषेक-क्लासेन चमके

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings: सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अभिषेक शर्मा ने 22 गेंद में 59 रनों की धुआंधार पारी खेली. वहीं हेनरिक क्लासेन ने 39 गेंद में 59 रनों की पारी खेली.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 18 Apr 2026 09:21 PM (IST)
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अंतिम ओवरों में अंशुल कंबोज की घातक गेंदबाजी की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 194 रनों पर रोक दिया है. एक समय सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 14 ओवर में 148 रन था. ऐसा लग रहा था कि टीम आसानी से 220 तक जाएगी, लेकिन अंतिम ओवरों में चेन्नई के गेंदबाजों ने घातक गेंदबाजी की. हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 194 रन ही बना सकी. लास्ट छह ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम सिर्फ 46 रन ही बना सकी. 

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अभिषेक शर्मा ने 22 गेंद में 59 रनों की धुआंधार पारी खेली. वहीं हेनरिक क्लासेन ने 39 गेंद में 59 रनों की पारी खेली. हालांकि, बाकी बल्लेबाज फेल रहे. यही वजह रही की तूफानी शुरुआत के बाद भी हैदराबाद की टीम 200 के स्कोर तक नहीं पहुंच सकी. हैदराबाद ने पावरप्ले में यानी शुरुआती छह ओवर में 75 रन बनाए थे. वहीं 10 ओवर में स्कोर 112 रन था, लेकिन जैसी शुरुआत हुई, वैसा अंत नहीं हो सका. 

अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 15 गेंद में अर्धशतक जड़ा 

अभिषेक शर्मा ने तूफानी शुरुआत दिलाई थी. उन्होंने सिर्फ 15 गेंद में अर्धशतक जड़ा. अभिषेक ने 22 गेंद की अपनी पारी में 6 चौके और 4 छक्के जड़े. ट्रेविस हेड ने 20 गेंद में 23 रन बनाए. कप्तान ईशान किशन खाता खोले बिना आउट हो गए. हेनरिक क्लासेन ने 39 गेंद में 59 रनों की पारी खेली. उनके बल्ले से 6 चौके और दो छक्के जड़े. 

इसके अलावा हैदराबाद के बल्लेबाज तू चल मैं आया की तर्ज पर पवेलियन लौटे. अनिकेत वर्मा चार गेंद में दो, नितीश कुमार रेड्डी आठ गेंद में 12, सलिल अरोर 12 गेंद में 13 और लियाम लिविंगस्टोन पांच गेंद में एक रन बनाकर आउट हुए. शिवांग कुमार ने महत्वपूर्ण आठ गेंद में 12 रन बनाए. उन्होंने एक चौका और एक छक्का जड़ा.

चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जेमी ओवरटन ने सबसे ज्यादा तीन विकेट झटके. मुकेश चौधरी को दो सफलता मिली. अंशुल कंबोज ने भी सिर्फ 22 रन देकर तीन बल्लेबाजों को आउट किया.

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 18 Apr 2026 09:16 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma Heinrich Klaasen IPL SRH Vs CSK IPL 2026 Jamie Overton Sunrisers Hyderabad Vs Chennai Super Kings
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