LIVE: दिल्ली ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग, प्लेइंग इलेवन से 8 करोड़ 40 लाख वाला खिलाड़ी बाहर

IPL 2026 SRH vs DC Live Score: दिल्ली ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग, प्लेइंग इलेवन से 8 करोड़ 40 लाख वाला खिलाड़ी बाहर
IPL 2026 SRH vs DC Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capital Live Scorecard: यहां आपको सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के मैच का लाइव स्कोर और मुकाबले से जुड़े सभी अपडेट्स मिलेंगे.
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Background
आईपीएल 2026 में आज सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में भिड़ेंगी. हैदराबाद की टीम प्वाइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है. ईशान किशन की टीम छह मैचों में तीन मैच जीती है. वहीं अक्षर पटेल की दिल्ली पांचवें स्थान पर है. वो पांच मैचों में तीन मुकाबले जीती है. आज हैदराबाद और दिल्ली के बीच रोमांचक जंग देखने को मिल सकती है.
हेड टू हेड में कौन आगे?
सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हेड टू हेड में कांटे की टक्कर देखने को मिलती है. सनराइजर्स ने कैपिटल्स को अब तक 13 बार शिकस्त दी है. वहीं दिल्ली भी हैदराबाद को 12 बार हरा चुकी है. दोनों टीमों के बीच पिछले पांच मैचों की बात करें तो दोनों को 2-2 मैच में जीत मिली है. वहीं एक मैच बारिश में धुल गया था.
हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट
सनराइजर्स और कैपिटल्स के बीच यह मैच पिच नंबर 5 पर खेला जाएगा. यह वही पिच है, जिस पर इस सीजन की शुरुआत में हैदराबाद ने लखनऊ के खिलाफ कम स्कोर वाला मैच खेला था. ऐसे में आज का मैच भी लो स्कोरिंग होने की उम्मीद है. टॉस जीतने वाली टीम लक्ष्य का पीछा करना पसंद कर सकती है.
मैच प्रिडिक्शन
हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर कह रहा है कि इस मैच में कोई भी टीम जीत दर्ज कर सकती है. मुकाबला 50-50 का है. दोनों टीमें बराबरी की हैं, लेकिन दिल्ली की टीम की जीत के चांस ज्यादा हैं. काफी कुछ टॉस पर भी निर्भर करेगा.
सनराइजर्स हैदराबाद की संभावित प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, अनिकेत वर्मा, सलिल अरोड़ा, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन
इम्पैक्ट प्लेयर- ईशान मलिंगा
दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग इलेवन- केएल राहुल, पथुम निसांका, नितीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल, आकिब नबी, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी और मुकेश कुमार
इम्पैक्ट प्लेयर- टी नटराजन
IPL 2026 SRH vs DC Live Score: सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11
अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन (कप्तान), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवांग कुमार, हर्ष दुबे, साकिब हुसैन, ईशान मलिंगा.
इम्पैक्ट सब: स्मरण रविचंद्रन, प्रफुल्ल हिंगे, लियाम लिविंगस्टोन, दिलशान मदुशंका, हर्षल पटेल.
IPL 2026 SRH vs DC Live Score: दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11
पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), समीर रिज़वी, नितीश राणा, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, टी नटराजन, लुंगी एनगिडी.
इम्पैक्ट सब: करुण नायर, दुशमंथा चमीरा, आशुतोष शर्मा, त्रिपुराना विजय, औकिब नबी
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Source: IOCL