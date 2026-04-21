SRH या DCआज कौन मारेगा बाजी; जानिए हेड टू हेड, संभावित XI, पिच और वेदर रिपोर्ट

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटSRH vs DC: हैदराबाद या दिल्ली, आज कौन मारेगा बाजी; जानिए हेड टू हेड, संभावित XI, पिच और वेदर रिपोर्ट

SRH vs DC: हैदराबाद या दिल्ली, आज कौन मारेगा बाजी; जानिए हेड टू हेड, संभावित XI, पिच और वेदर रिपोर्ट

SRH vs DC Pitch Report, Playing XI, Head to Head: IPL 2026 का 31वां मैच आज सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा. मैच शाम को 7:30 बजे से शुरू होगा.

By : शिवम | Updated at : 21 Apr 2026 01:59 PM (IST)
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IPL 2026 के 31वें मुकाबले में आज सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होगी. ये मैच हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. लगातार 2 मैच हारने के बाद SRH ने पिछले दोनों मैच जीतकर शानदार वापसी की है, टीम इसे आज भी जारी रखना चाहेगी. DC भी पिछले मैच में जीतकर आ रही है, अक्षर पटेल की कप्तानी वाली ये टीम भी लगातार 2 मैच हारने के बाद पिछले मैच में जीती थी. जानिए आज के मैच की डिटेल, संभावित प्लेइंग 11, पिच और वेदर रिपोर्ट और हेड टू हेड आंकड़े.

SRH vs DC मैच की डिटेल्स

  • मैच नंबर: 31 
  • तारीख: 21 अप्रैल
  • समय: शाम 7:30 से
  • वेन्यू: राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, हैदराबाद

SRH vs DC हेड टू हेड

  • कुल मैच: 26
  • SRH ने जीते: 13
  • DC ने जीते: 12 
  • बेनतीजा: 1

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राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

राजीव गांधी स्टेडियम की पिच काली मिटटी की है, जिस पर हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलता है. यहां पर बाउंस रहता है, ये बल्लेबाजों को मदद करता है और गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है. शुरुआत में पिच बल्लेबाजों के लिए अतिरिक्त मददगार रहती है, इसलिए पॉवरप्ले में गेंदबाजों के लिए चैलेंज रहेगा. पहली पारी की तुलना में दूसरी पारी में बल्लेबाजों को अधिक मदद मिलेगी, इसलिए टॉस जीतने वाले कप्तान चेज करना पसंद करेंगे.

हैदराबाद में कैसा रहेगा आज का मौसम

5 से 6 बजे के बीच आज हैदराबाद में बारिश होने की संभावना जताई गई है, हालांकि ये सिर्फ 5 प्रतिशत है. बारिश की संभावना इतनी नहीं है कि मैच रद्द होने का खतरा हो. पहली पारी के दौरान तापमान 33-34 और दूसरी पारी के दौरान तापमान 29-30 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

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सनराइजर्स हैदराबाद की संभावित प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन (कप्तान), हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), शिवांग कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसैन, ईशान मलिंगा.

दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग इलेवन 

पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, एकिब नबी, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 21 Apr 2026 01:41 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals Rajiv Gandhi International Stadium SunRisers Hyderabad INDIAN PREMIER LEAGUE SRH Vs DC IPL 2026
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