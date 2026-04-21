SRH या DCआज कौन मारेगा बाजी; जानिए हेड टू हेड, संभावित XI, पिच और वेदर रिपोर्ट

IPL 2026 के 31वें मुकाबले में आज सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होगी. ये मैच हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. लगातार 2 मैच हारने के बाद SRH ने पिछले दोनों मैच जीतकर शानदार वापसी की है, टीम इसे आज भी जारी रखना चाहेगी. DC भी पिछले मैच में जीतकर आ रही है, अक्षर पटेल की कप्तानी वाली ये टीम भी लगातार 2 मैच हारने के बाद पिछले मैच में जीती थी. जानिए आज के मैच की डिटेल, संभावित प्लेइंग 11, पिच और वेदर रिपोर्ट और हेड टू हेड आंकड़े.

SRH vs DC मैच की डिटेल्स

मैच नंबर: 31

31 तारीख: 21 अप्रैल

21 अप्रैल समय: शाम 7:30 से

शाम 7:30 से वेन्यू: राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, हैदराबाद

SRH vs DC हेड टू हेड

कुल मैच: 26

26 SRH ने जीते: 13

13 DC ने जीते: 12

12 बेनतीजा: 1

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राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

राजीव गांधी स्टेडियम की पिच काली मिटटी की है, जिस पर हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलता है. यहां पर बाउंस रहता है, ये बल्लेबाजों को मदद करता है और गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है. शुरुआत में पिच बल्लेबाजों के लिए अतिरिक्त मददगार रहती है, इसलिए पॉवरप्ले में गेंदबाजों के लिए चैलेंज रहेगा. पहली पारी की तुलना में दूसरी पारी में बल्लेबाजों को अधिक मदद मिलेगी, इसलिए टॉस जीतने वाले कप्तान चेज करना पसंद करेंगे.

5 से 6 बजे के बीच आज हैदराबाद में बारिश होने की संभावना जताई गई है, हालांकि ये सिर्फ 5 प्रतिशत है. बारिश की संभावना इतनी नहीं है कि मैच रद्द होने का खतरा हो. पहली पारी के दौरान तापमान 33-34 और दूसरी पारी के दौरान तापमान 29-30 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

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सनराइजर्स हैदराबाद की संभावित प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन (कप्तान), हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), शिवांग कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसैन, ईशान मलिंगा.

दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग इलेवन

पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, एकिब नबी, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार.