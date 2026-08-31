IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसाउथ दिल्ली सुपरस्टार्स बनी DPL 2026 की चैंपियन, शान से जीता फाइनल

साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स बनी DPL 2026 की चैंपियन, शान से जीता फाइनल

Delhi Premier League 2026: साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने फाइनल में सेंट्रल दिल्ली किंग्स को 7 विकेट से हराकर दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 का खिताब जीत लिया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 31 Aug 2026 10:38 AM (IST)
Preferred Sources

साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 का खिताब जीत लिया है. रविवार को खेले गए फाइनल मैच में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने सेंट्रल दिल्ली किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया. यह पहली बार है जब सुपरस्टार्स की टीम ने DPL की ट्रॉफी अपने नाम की है. अंकित डबास और अनमोल शर्मा इस ऐतिहासिक जीत में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के हीरो रहे, दोनों ने दमदार अर्धशतक लगाया.

अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस फाइनल मुकाबले में सेंट्रल दिल्ली किंग्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 182 रन बनाए थे. समर्थ सिंह ने 51 रन बनाए, जबकि कप्तान जोंटी सिद्धू ने 19 गेंद में 36 रनों का योगदान दिया. जवाब में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की टीम ने 10 गेंद शेष रहते 7 विकेट की आसान जीत दर्ज की.

अनमोल और अंकित का कमाल

183 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की टीम ने 46 के स्कोर पर पहला विकेट गंवा दिया था. उसके बाद अनमोल शर्मा और अंकित डबास ने 89 रनों की पार्टनरशिप कर अपनी टीम को जीत के करीब ले जाकर खड़ा कर दिया. अनमोल ने 41 गेंद में 62 रन बनाए. वहीं अंकित 34 गेंद में 62 रन बनाकर नाबाद लौटे. अपनी पारी में अंकित ने 5 चौके और 4 छक्के लगाए. उनके अलावा कप्तान तेजस्वी दहिया ने 18 गेंद में 33 रनों की तूफानी पारी खेली.

यह भी पढ़ें: एशिया कप के पहले मैच में स्मृति मंधाना ने रच डाला इतिहास, किया ये बड़ा कारनामा

पहली बार चैंपियन बनी साउथ दिल्ली

यह दिल्ली प्रीमियर लीग के 3 साल के इतिहास में पहली बार है जब साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने ट्रॉफी जीती है. पहले सीजन में उसने फाइनल तक का सफर तय किया था, लेकिन फाइनल में उसे ईस्ट दिल्ली राइडर्स के हाथों हार मिली थी. वहीं 2025 सीजन में साउथ दिल्ली की यह टीम एलिमिनेटर में वेस्ट दिल्ली लायंस से हारकर बाहर हो गई थी.

गेंदबाजी में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के लिए दिवांश रावत ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया, जिन्होंने 4 ओवरों में सिर्फ 17 रन देकर 3 विकेट लिए. विशन पांचाल ने सिर्फ 2 ओवर गेंदबाजी करते हुए भी दो बल्लेबाजों को आउट किया. उनके अलावा अंकित डबास, प्रांशु विजयरन और अंशुमन हुड्डा ने एक-एक विकेट लिया.

यह भी पढ़ें:

IPL से हटेगा 'इम्पैक्ट प्लेयर रूल'! BCCI के नए फैसले से मची खलबली

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 31 Aug 2026 10:38 AM (IST)
Tags :
South Delhi Superstarz Delhi Premier League DPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स बनी DPL 2026 की चैंपियन, शान से जीता फाइनल
साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स बनी DPL 2026 की चैंपियन, शान से जीता फाइनल
क्रिकेट
IPL से हटेगा 'इम्पैक्ट प्लेयर रूल'! BCCI के नए फैसले से मची खलबली
IPL से हटेगा 'इम्पैक्ट प्लेयर रूल'! BCCI के नए फैसले से मची खलबली
क्रिकेट
एशिया कप के पहले मैच में स्मृति मंधाना ने रच डाला इतिहास, किया ये बड़ा कारनामा
एशिया कप के पहले मैच में स्मृति मंधाना ने रच डाला इतिहास, किया ये बड़ा कारनामा
क्रिकेट
150वें मैच में दीप्ति शर्मा का धमाका, टी20 क्रिकेट की सबसे सफल गेंदबाज बनीं
150वें मैच में दीप्ति शर्मा का धमाका, टी20 क्रिकेट की सबसे सफल गेंदबाज बनीं
Advertisement

वीडियोज

सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का काउंटडाउन शुरू !
180 KM/H की रफ्तार से आई तबाही..नेपाल Flood की पूरी कहानी
अंधेरी सुरंग में जिंदगी की जंग, रेस्क्यू में जुटी टीमें
सैलाब में ताश के पत्ते की तरह सब तबाह हुआ...ये घर कैसे बचा ?
भागवत 'ज्ञान'..हिंदू-मुस्लिम भाईजान! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'यह वही देश, जहां से बाबर', PM मोदी को उज़्बेकिस्तान में मिले सम्मान पर बोले ओवैसी
'यह वही देश, जहां से बाबर', PM मोदी को उज़्बेकिस्तान में मिले सम्मान पर बोले ओवैसी
बिहार
ड्राई स्टेट बिहार में जहरीली शराब से 4 मौतें! सावन के बाद हो रही थी नॉनवेज पार्टी
ड्राई स्टेट बिहार में जहरीली शराब से 4 मौतें! सावन के बाद हो रही थी नॉनवेज पार्टी
विश्व
‘अगर हिंदू जागेंगे तो...’, टोरंटो में मोहन भागवत का बड़ा मैसेज
‘अगर हिंदू जागेंगे तो दुनिया जागेगी’, टोरंटो में मोहन भागवत का बड़ा मैसेज
भोजपुरी सिनेमा
'मेरी हत्या करवा देंगे',  तेजप्रताप यादव का सनसनीखेज दावा, कहा- हनीट्रैप में फंसाया
'मेरी हत्या करवा देंगे',  तेजप्रताप यादव का सनसनीखेज दावा, कहा- हनीट्रैप में फंसाया
बिहार
तेज प्रताप को 50 करोड़ का मानहानि नोटिस! मंत्री संजय सिंह बेहद नाराज
तेज प्रताप को 50 करोड़ का मानहानि नोटिस! मंत्री संजय सिंह बेहद नाराज
इंडिया
बंगाल की खाड़ी में उठ रहा 'शैतान', कई राज्यों पर आएगी 'आफत', अल नीनो का भी खतरा
बंगाल की खाड़ी में उठ रहा 'शैतान', कई राज्यों पर आएगी 'आफत', अल नीनो का भी खतरा
पंजाब
'ये वारिस नहीं वायरस हैं', सुखबीर सिंह बादल ने अमृतपाल सिंह की पार्टी को घेरा
'ये वारिस नहीं वायरस हैं', सुखबीर सिंह बादल ने अमृतपाल सिंह की पार्टी को घेरा
टेक्नोलॉजी
अब AI बनेगा सबसे बड़ा Cyber खतरा? 100 से ज्यादा Tech कंपनियों का अलर्ट
अब AI बनेगा सबसे बड़ा Cyber खतरा? 100 से ज्यादा Tech कंपनियों का अलर्ट
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget