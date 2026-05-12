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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदक्षिण अफ्रीकी दिग्गज ने वापस ली रिटायरमेंट, टी20 वर्ल्ड कप टीम में कर लिया गया शामिल

दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज ने वापस ली रिटायरमेंट, टी20 वर्ल्ड कप टीम में कर लिया गया शामिल

South Africa Legend Shabnim Ismail Retirement U Turn: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरू होने से पहले एक दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज खिलाड़ी ने रिटायरमेंट वापस ले ली है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 12 May 2026 05:06 PM (IST)
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करीब एक महीने बाद महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत होने वाली है. उससे पहले एक दिग्गज खिलाड़ी ने रिटायरमेंट से यू-टर्न लेकर वर्ल्ड कप में खेलने का निर्णय किया है. दरअसल दक्षिण अफ्रीका ने विश्व कप के लिए अपना 15 सदस्यीय स्क्वाड घोषित कर दिया है, जिसमें शबनिम इस्माइल (Shabnim Ismail Retirement U Turn) का नाम भी शामिल हैं. इस्माइल ने संन्यास लेने के 3 साल बाद वापसी का फैसला किया है.

शबनिम इस्माइल ने अपने करीब 16 साल लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर में 127 वनडे, 113 टी20 और एक टेस्ट मैच खेला. इस ऐतिहासिक करियर में उन्होंने 317 विकेट चटकाए. साल 2023 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था.

12 जून से शुरू हो रहे वर्ल्ड कप में लॉरा वुल्वार्ट दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी करेंगी. मैरिजेन काप और डेन वैन नीकर्क ने भी चोट से उबरने के बाद वापसी कर ली है. वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज कराबो मेसो ने भी वापसी की है.

दक्षिण अफ्रीका का वर्ल्ड कप स्क्वाड: लॉरा वुल्वार्ट (कप्तान), ताजमिन ब्रिट्स, नडीन डी क्लर्क, एनेरी डर्कसेन, शबनिम इस्माइल, सिनालो जाफ्ता, मैरिजेन काप, अयाबोंगा खाका, सून लुस, कराबो मेसो, नॉनकुलुलेको म्लाबा, कायला रेनेके, तुमी सेखुखुने, क्लो ट्रायॉन, डेन वैन नीकर्क

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एक ही ग्रुप में भारत और दक्षिण अफ्रीका

2026 महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका को ग्रुप A में रखा गया है. ग्रुप ए में भारत और दक्षिण अफ्रीका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नीदरलैंड्स मौजूद है. दक्षिण अफ्रीका अपना सबसे पहला मैच 13 जून को ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी. वहीं भारत और दक्षिण अफ्रीका की टक्कर 21 जून को देखने को मिलेगी. बता दें कि इस वर्ल्ड कप का आयोजन इंग्लैंड एंड वेल्स में होगा.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 12 May 2026 05:06 PM (IST)
Tags :
Shabnim Ismail South Africa Women Cricket Team Womens T20 World Cup 2026
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