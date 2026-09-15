IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी ने रचा इतिहास, स्कूल की पढ़ाई खत्म होने से पहले डेब्यू, ले डाले 11 विकेट

दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी ने रचा इतिहास, स्कूल की पढ़ाई खत्म होने से पहले डेब्यू, ले डाले 11 विकेट

दक्षिण अफ्रीका के 18 साल के जेजे बैसन ने स्कूल की पढ़ाई पूरी होने से पहले फर्स्ट क्लास डेब्यू में 11 विकेट लेकर इतिहास रच दिया. उनके प्रदर्शन की दिग्गज एलन डोनाल्ड ने भी तारीफ की.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 15 Sep 2026 09:55 PM (IST)
Preferred Sources

क्रिकेट में डेब्यू मैच ही किसी खिलाड़ी को खास बना दे, तो कहानी अपने आप यादगार बन जाती है. दक्षिण अफ्रीका के 18 साल के जेजे बैसन ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है. स्कूल की पढ़ाई अभी पूरी भी नहीं हुई और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उतरते ही उन्होंने 11 विकेट लेकर इतिहास रच दिया.

20 साल के जेजे बैसन ने लायंस की तरफ से बोलैंड के खिलाफ अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया. अपने पहले ही मुकाबले में उन्होंने 99 रन देकर कुल 11 विकेट हासिल किए. पहली पारी में बैसन ने 62 रन देकर 7 विकेट लिए, जबकि दूसरी पारी में 37 रन देकर 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा. उनका ये प्रदर्शन फर्स्ट क्लास डेब्यू में किसी दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज का सबसे अच्छा प्रदर्शन है.

यह भी पढ़े: आज भारत-अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

बैसन ने टॉप बल्लेबाजों को किया आउट

पहली पारी में बैसन ने बोलैंड के शुरुआती और प्रमुख बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया. उन्होंने अपने तीसरे ओवर में ओपनर ब्लेड कैपेल को बोल्ड कर दिया. इसके बाद गैविन कपलान उनका शिकार बने, जो पिछले सीजन 900 से ज्यादा रन बना चुके थे. कपलान पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हुए.

इसके बाद बैसन ने रुआन टरब्लैंच को आउट किया और फिर 2 टेस्ट मैचों में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी कर चुके नील ब्रांड को बोल्ड कर दिया. बोलैंड का स्कोर जब 90 रन था, तब तक उसके 6 विकेट गिर चुके थे और सभी विकेट बैसन के नाम थे.

अंडर-19 विश्व कप में भी किया था कमाल

बैसन के लिए ये प्रदर्शन अचानक नहीं आया. इसी साल की शुरुआत में खेले गए अंडर-19 विश्व कप में वो दक्षिण अफ्रीका के सबसे सफल गेंदबाज रहे थे. अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू को लेकर बैसन ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका पहला मैच इस तरह खत्म होगा. उन्होंने अपने प्रदर्शन और टीम के लिए योगदान पर खुशी जताया और कहा कि वो इस मुकाबले को लंबे समय तक याद रखेंगे.

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज एलन डोनाल्ड भी बैसन के प्रदर्शन से काफी मुतासीर हुए. उन्होंने बैसन की तुलना कागिसो रबाडा से की. डोनाल्ड ने कहा कि बैसन को देखकर उन्हें वैसा ही महसूस हुआ था, जैसा पहली बार रबाडा को देखने पर हुआ था. उनके मुताबिक, कभी-कभी ऐसे युवा खिलाड़ी सामने आते हैं, जिनमें खास काबिलियत दिखाई देती है और जिन्हें आगे निखारा जा सकता है.

यह भी पढ़े: 17 या 19 सितंबर, कब से शुरू होंगे 2026 एशियन गेम्स के मैच? क्यों है कंफ्यूजन

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
Read More
Published at : 15 Sep 2026 09:55 PM (IST)
Tags :
South Africa Cricket JJ Basson
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs AFG 2nd T20I Live: भारत का दूसरा विकेट गिरा, 20 गेंद में अर्धशतक जड़ने के बाद संजू सैमसन आउट
भारत का दूसरा विकेट गिरा, 20 गेंद में अर्धशतक जड़ने के बाद संजू सैमसन आउट
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह ने दूसरे टी20 में रचा इतिहास, सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले गेंदबाज बनें
जसप्रीत बुमराह ने दूसरे टी20 में रचा इतिहास, सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले गेंदबाज बनें
क्रिकेट
IND vs AFG: टॉप ऑर्डर ढेर, फिर राशिद-नबी ने धोया; दूसरे टी20 में अफगानिस्तान ने दिया 160 का लक्ष्य
टॉप ऑर्डर ढेर, फिर राशिद-नबी ने धोया; दूसरे टी20 में अफगानिस्तान ने दिया 160 का लक्ष्य
क्रिकेट
अफगानिस्तान का लोवेस्ट स्कोर, भारत के खिलाफ दूसरे टी20 में बना शर्मनाक रिकॉर्ड
अफगानिस्तान का लोवेस्ट स्कोर, भारत के खिलाफ दूसरे टी20 में बना शर्मनाक रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Bharat Ki Baat : आपकी UPI पेमेंट पर क्या चार्ज लगेगा? | Online Payments | UPI Transaction Charge
UP में UCC का एलान.. पक्ष- विपक्ष में आर-पार, 2027 पर सीधा असर !। UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: UPI के नए नियम से क्या बदलेगा? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | UPI Payments Charge
Chitra Tripathi: यूपी चुनाव से पहले ‘फूफा’ पर सियासी तंज, किसकी रणनीति पड़ेगी भारी? | UP Election
UPI Payment Update: नए नियम से 2000 से ऊपर पेमेंट पर लगेगा चार्ज? | Breaking | UPI New Rules
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Indigo फ्लाइट की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट को आगे लगने का था शक
Indigo फ्लाइट की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट को आगे लगने का था शक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'एक फार्म हाउस में मेरी हत्या का प्लान...', चंद्रशेखर आजाद का बड़ा दावा
'एक फार्म हाउस में मेरी हत्या का प्लान...', चंद्रशेखर आजाद का बड़ा दावा
क्रिकेट
IND vs AFG: टॉप ऑर्डर ढेर, फिर राशिद-नबी ने धोया; दूसरे टी20 में अफगानिस्तान ने दिया 160 का लक्ष्य
टॉप ऑर्डर ढेर, फिर राशिद-नबी ने धोया; दूसरे टी20 में अफगानिस्तान ने दिया 160 का लक्ष्य
ओटीटी
'लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में
नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में, चेक करें लिस्ट
इंडिया
राजपाल यादव पर SC की अहम टिप्पणी, 'आपका आचरण विश्वसनीय नहीं रहा, फिर भी...'
राजपाल यादव पर SC की अहम टिप्पणी, 'आपका आचरण विश्वसनीय नहीं रहा, फिर भी...'
ऐस्ट्रो
Ganesh Visarjan 2026: 14 को स्थापना के बाद 16 सितंबर को तीसरे दिन का विसर्जन कैसे?
Ganesh Visarjan 2026: 14 को स्थापना के बाद 16 सितंबर को तीसरे दिन का विसर्जन कैसे?
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी ने बताया नंदीग्राम में कितने वोटों से जीतेगी BJP?
शुभेंदु अधिकारी ने बताया नंदीग्राम में कितने वोटों से जीतेगी BJP?
एग्रीकल्चर
लेट्यूस की खेती में कैसे मिलेगा मुनाफा? समझें पूरा तरीका
लेट्यूस की खेती में कैसे मिलेगा मुनाफा? समझें पूरा तरीका
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
ENT LIVE
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Embed widget