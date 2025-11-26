हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट25 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीता दक्षिण अफ्रीका, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत की सबसे बड़ी हार

IND vs SA 2nd Test: गुवाहाटी टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 408 रनों से शिकस्त दी. इसके साथ ही मेहमान टीम ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया का सूपड़ा साफ कर दिया.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 26 Nov 2025 01:45 PM (IST)
टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया की हार का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है. कोलकाता के बाद गुवाहाटी में भी दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया को हरा दिया. मेहमान टीम ने गुवाहाटी में खेला गया दूसरा टेस्ट 408 रनों के विशाल अंतर से जीता. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने 2-0 से सीरीज अपने नाम की. 25 साल बाद दक्षिण अफ्रीकी टीम भारत में टेस्ट सीरीज जीती है. वहीं रनों के लिहाज से यह भारत की टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी हार है. 

25 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीती दक्षिण अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीका ने आखिरी बार साल 2000 में हैंसी क्रोन्ये की कप्तानी में भारत में टेस्ट सीरीज जीती थी. उस समय भी हैंसी क्रोन्ये की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से जीती थी. अब 25 साल बाद टेंबा बावुमा ने वही कारनामा दोहराया है. 408 रनों की जीत दक्षिण अफ्रीका की टेस्ट क्रिकेट में दूसरी सबसे बड़ी जीत है. 

गुवाहाटी टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने चौथी पारी में 549 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में टीम इंडिया 140 रनों पर ढेर हो गई. स्पिनर साइमन हार्मर ने 6 विकेट झटके. बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन करने वाले मार्को यानसेन को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला. वहीं साइमन हार्मर प्लेयर ऑफ द सीरीज बने. 

भारत लगातार दूसरी बार घर पर टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप हुआ है. इससे पहले न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप किया था. अब दक्षिण अफ्रीका ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप दी है. करीब 40 साल बाद भारत घर पर लगातार दो टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप हुआ है.

तीसरी बार घर पर भारत को मिली क्लीन स्वीप

0-2 बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2000
0-3 बनाम न्यूजीलैंड, 2024
0-2 बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2025

टेस्ट क्रिकेट में भारत की सबसे बड़ी हार (रनों के अंतर से)

408 रन बनाम दक्षिण अफ्रीका, गुवाहाटी, 2025
342 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, नागपुर, 2004
341 रन बनाम पाकिस्तान, कराची, 2006
337 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, 2007
333 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, पुणे, 2017
329 रन बनाम दक्षिण अफ्रीका, कोलकाता, 1996

एशिया में दक्षिण अफ्रीका की आखिरी तीन टेस्ट सीरीज

बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 से जीत, 2024
पाकिस्तान के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ, 2025
भारत के खिलाफ 2-0 से जीत, 2025

Published at : 26 Nov 2025 01:45 PM (IST)
India Vs South Africa Temba Bavuma Marco Jansen GAUTAM GAMBHIR IND Vs SA 2nd Test Simon Harmer SOUTH AFRICA
