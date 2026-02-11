हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदूसरे सुपर ओवर में जीता दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान की हार; पढ़ें डबल सुपर ओवर की हर गेंद का रोमांच

दूसरे सुपर ओवर में जीता दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान की हार; पढ़ें डबल सुपर ओवर की हर गेंद का रोमांच

SA vs AFG Super Over: टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार हुआ है, जब किसी मैच का परिणाम दो सुपर ओवर के बाद निकला हो. पढ़ें दोनों सुपर ओवर की हर एक गेंद का रोमांच.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 11 Feb 2026 03:29 PM (IST)
Preferred Sources

South Africa vs Afghanistan Double Super Over Winner: टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार हुआ है, जब किसी मैच का परिणाम दो सुपर ओवर के बाद निकला हो. दक्षिण अफ्रीका ने डबल सुपर ओवर वाले मैच में अफगानिस्तान को हराया. पहले सुपर ओवर के अंत तक दोनों टीमें 17-17 रन बनाकर बराबरी पर रहीं. दूसरे सुपर ओवर में अफगानिस्तान को 24 रनों का लक्ष्य मिला था, लेकिन अफगानिस्तान टीम 18 रन ही बना सकी.

इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 187 रन बनाए थे. इसके जवाब में अफगान टीम भी 187 रन ही बना पाई थी.

पहले सुपर ओवर का रोमांच

अफगानिस्तान की बल्लेबाजी

-पहली गेंद पर 4 रन बने

-दूसरी गेंद पर 6 रन बने

-तीसरी गेंद पर 1 रन

-चौथी गेंद पर 1 रन

-पांचवीं गेंद पर 4 रन बने

-छठी गेंद पर 1 रन

सुपर ओवर- 4, 6, 1, 1, 4, 1 - अफगानिस्तान ने 17 रन बनाए

दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी

-पहली गेंद पर 1 रन

-दूसरी गेंद पर 6 रन बने

-तीसरी गेंद पर डेवाल्ड ब्रेविस आउट

-चौथी गेंद गेंद पर 4 रन बने

-पांचवीं गेंद डॉट

-छठी गेंद पर 6 रन बने

सुपर ओवर- 1, 6, विकेट, 4, 0, 6 - आखिरी गेंद पर दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 7 रन बनाने थे. ट्रिस्टन स्टब्स ने अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर मैच को दूसरे ओवर में पहुंचाया.

पहला सुपर ओवर फिर से टाई हुआ. दोनों टीमों ने 17 रन बनाए.

दूसरे सुपर ओवर का रोमांच

दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी

-पहली गेंद पर 6 रन बने

-दूसरी गेंद पर 1 रन

-तीसरी गेंद पर 2 रन

-चौथी गेंद पर 6 रन बने

-पांचवीं गेंद पर 6 रन बने

-छठी गेंद पर 2 रन बने

सुपर ओवर- 6, 1, 2, 6, 6, 2 - दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 23 रन बनाए.

अफगानिस्तान की बल्लेबाजी

-पहली गेंद डॉट

-दूसरी गेंद पर मोहम्मद नबी आउट

-तीसरी गेंद पर 6 रन बने

-चौथी गेंद पर 6 रन बने

-पांचवीं गेंद पर 6 रन बने

-छठी गेंद पर रहमनुल्लाह गुरबाज आउट

सुपर ओवर- 0, विकेट, 6, 6, 6, विकेट - अफगानिस्तान 18 रन बना पाया

2 गेंद में एक भी रन नहीं बना था, लेकिन रहमनुल्लाह गुरबाज ने लगातार 3 छक्के लगाकर मैच में रोमांच भर दिया. लग रहा था अफगानिस्तान जीत जाएगी, लेकिन अंतिम गेंद पर गुरबाज आउट हो गए.

यह भी पढ़ें:

3 गेंदों में चाहिए थे 2 रन, फ्री हिट पर आउट हुआ अफगानिस्तान का आखिरी बल्लेबाज; सुपर-ओवर ओवर में पहुंचा मैच

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 11 Feb 2026 03:20 PM (IST)
Tags :
SA Vs AFG South Africa Vs Afghanistan T20 WORLD CUP LIVE T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bangladesh Elections 2026: बांग्लादेश चुनाव में पुराना हो गया 'बैटल ऑफ बेगम्स', इस बार दो रहमानों के बीच सीधी टक्कर
बांग्लादेश चुनाव में पुराना हो गया 'बैटल ऑफ बेगम्स', इस बार दो रहमानों के बीच सीधी टक्कर
राजस्थान
किसानों का कर्ज माफ, लखपति दीदियों को भी बड़ा तोहफा, राजस्थान बजट 2026 के ये हैं बड़े ऐलान
किसानों का कर्ज माफ, लखपति दीदियों को भी बड़ा तोहफा, राजस्थान बजट 2026 के ये हैं बड़े ऐलान
विश्व
अमेरिका से हो गई बड़ी चूक, भारत के साथ ट्रेड डील की फैक्टशीट में गलती से जोड़ा ‘गूगल टैक्स’, बाद में उठाया ये कदम
अमेरिका से हो गई बड़ी चूक, भारत के साथ ट्रेड डील की फैक्टशीट में गलती से जोड़ा ‘गूगल टैक्स’, बाद में उठाया ये कदम
स्पोर्ट्स
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
Advertisement

वीडियोज

Kanpur Lamborghini Crash: कानपुर के लैम्बॉर्गिनी कांड की वीडियो सबसे बड़ी गवाही | Shivam Mishra
UP Budget 2026: 9.12 लाख करोड़ का बजट पेश..जानिए क्या है खास? | UP Vidhansabha | Yogi Adityanath
Babri Masjid Construction: बंगाल, बाबरी और सियासी बवंडर, चुनाव के द्वार...बाबरी पर आर-पार
Top News: सुबह की बड़ी खबरें | Babri Masjid | Yogi Adityanath | Delhi News | Parliament Session
UP Budget 2026: आज खुलेगा योगी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट, किसका चमकेगा भाग्य? | Yogi Adityanath
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bangladesh Elections 2026: बांग्लादेश चुनाव में पुराना हो गया 'बैटल ऑफ बेगम्स', इस बार दो रहमानों के बीच सीधी टक्कर
बांग्लादेश चुनाव में पुराना हो गया 'बैटल ऑफ बेगम्स', इस बार दो रहमानों के बीच सीधी टक्कर
राजस्थान
किसानों का कर्ज माफ, लखपति दीदियों को भी बड़ा तोहफा, राजस्थान बजट 2026 के ये हैं बड़े ऐलान
किसानों का कर्ज माफ, लखपति दीदियों को भी बड़ा तोहफा, राजस्थान बजट 2026 के ये हैं बड़े ऐलान
विश्व
अमेरिका से हो गई बड़ी चूक, भारत के साथ ट्रेड डील की फैक्टशीट में गलती से जोड़ा ‘गूगल टैक्स’, बाद में उठाया ये कदम
अमेरिका से हो गई बड़ी चूक, भारत के साथ ट्रेड डील की फैक्टशीट में गलती से जोड़ा ‘गूगल टैक्स’, बाद में उठाया ये कदम
स्पोर्ट्स
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
बॉलीवुड
Subedaar Teaser Out: एक्शन अवतार में दिखे अनिल कपूर, फैंस बोले- एकदम झक्कास
सूबेदार का टीजर रिलीज, एक्शन अवतार में दिखे अनिल कपूर, फैंस बोले- एकदम झक्कास
विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
यूटिलिटी
क्या है पश्चिम बंगाल की युवा साथी योजना, इसमें किन लोगों को मिलते हैं हर महीने 1500 रुपये?
क्या है पश्चिम बंगाल की युवा साथी योजना, इसमें किन लोगों को मिलते हैं हर महीने 1500 रुपये?
फूड
Kefir vs Yogurt: दही से कितना अलग होता है केफिर, यह कितना फायदेमंद?
दही से कितना अलग होता है केफिर, यह कितना फायदेमंद?
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Embed widget