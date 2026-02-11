South Africa vs Afghanistan Double Super Over Winner: टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार हुआ है, जब किसी मैच का परिणाम दो सुपर ओवर के बाद निकला हो. दक्षिण अफ्रीका ने डबल सुपर ओवर वाले मैच में अफगानिस्तान को हराया. पहले सुपर ओवर के अंत तक दोनों टीमें 17-17 रन बनाकर बराबरी पर रहीं. दूसरे सुपर ओवर में अफगानिस्तान को 24 रनों का लक्ष्य मिला था, लेकिन अफगानिस्तान टीम 18 रन ही बना सकी.

इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 187 रन बनाए थे. इसके जवाब में अफगान टीम भी 187 रन ही बना पाई थी.

पहले सुपर ओवर का रोमांच

अफगानिस्तान की बल्लेबाजी

-पहली गेंद पर 4 रन बने

-दूसरी गेंद पर 6 रन बने

-तीसरी गेंद पर 1 रन

-चौथी गेंद पर 1 रन

-पांचवीं गेंद पर 4 रन बने

-छठी गेंद पर 1 रन

सुपर ओवर- 4, 6, 1, 1, 4, 1 - अफगानिस्तान ने 17 रन बनाए

दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी

-पहली गेंद पर 1 रन

-दूसरी गेंद पर 6 रन बने

-तीसरी गेंद पर डेवाल्ड ब्रेविस आउट

-चौथी गेंद गेंद पर 4 रन बने

-पांचवीं गेंद डॉट

-छठी गेंद पर 6 रन बने

सुपर ओवर- 1, 6, विकेट, 4, 0, 6 - आखिरी गेंद पर दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 7 रन बनाने थे. ट्रिस्टन स्टब्स ने अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर मैच को दूसरे ओवर में पहुंचाया.

पहला सुपर ओवर फिर से टाई हुआ. दोनों टीमों ने 17 रन बनाए.

दूसरे सुपर ओवर का रोमांच

दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी

-पहली गेंद पर 6 रन बने

-दूसरी गेंद पर 1 रन

-तीसरी गेंद पर 2 रन

-चौथी गेंद पर 6 रन बने

-पांचवीं गेंद पर 6 रन बने

-छठी गेंद पर 2 रन बने

सुपर ओवर- 6, 1, 2, 6, 6, 2 - दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 23 रन बनाए.

अफगानिस्तान की बल्लेबाजी

-पहली गेंद डॉट

-दूसरी गेंद पर मोहम्मद नबी आउट

-तीसरी गेंद पर 6 रन बने

-चौथी गेंद पर 6 रन बने

-पांचवीं गेंद पर 6 रन बने

-छठी गेंद पर रहमनुल्लाह गुरबाज आउट

सुपर ओवर- 0, विकेट, 6, 6, 6, विकेट - अफगानिस्तान 18 रन बना पाया

2 गेंद में एक भी रन नहीं बना था, लेकिन रहमनुल्लाह गुरबाज ने लगातार 3 छक्के लगाकर मैच में रोमांच भर दिया. लग रहा था अफगानिस्तान जीत जाएगी, लेकिन अंतिम गेंद पर गुरबाज आउट हो गए.

