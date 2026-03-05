हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटSA vs NZ Semifinal: फिन एलेन का तूफान, 33 गेंदों में जड़ा शतक, एतिहासिक पारी खेलकर न्यूजीलैंड को दिलाई फाइनल में एंट्री

SA vs NZ Semifinal: फिन एलेन का तूफान, 33 गेंदों में जड़ा शतक, एतिहासिक पारी खेलकर न्यूजीलैंड को दिलाई फाइनल में एंट्री

फिन एलेन के 33 गेंदों में ऐतिहासिक शतक की बदौलत न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में जगह बना ली है.  कोलकाता में खेले गए सेमीफाइनल में कीवी टीम ने साउथ अफ्रीका को पूरी तरह एकतरफा अंदाज में मात दी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 05 Mar 2026 06:53 AM (IST)
Preferred Sources

SA vs NZ Semifinal: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने ऐसा खेल दिखाया, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा. कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए मुकाबले में कीवी टीम ने 170 रन का लक्ष्य सिर्फ 12.5 ओवर में ही हासिल कर इतिहास रच दिया. इस जीत के हीरो रहे फिन एलेन, जिन्होंने 33 गेंदों में शतक जड़कर टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक बना दिया.

पावरप्ले में ही मैच लगभग खत्म

लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद आक्रामक रही. एलेन और टिम सीफर्ट ने पहले विकेट के लिए 117 रन जोड़ दिए. सिर्फ छह ओवर में टीम का स्कोर 84/0 हो गया था, जो टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर बन गया है. सीफर्ट ने 28 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, लेकिन एलेन उनसे भी आगे निकल गए. उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों में अपना पचासा पूरा कर लिया.

सीफर्ट के आउट होने के बाद भी एलेन का हमला जारी रहा. अपनी पारी के आखिरी पांच गेंदों में उन्होंने 24 रन ठोक दिए और 33 गेंदों में शतक पूरा किया. उनकी पारी में 10 चौके और 8 छक्के शामिल रहे.

मार्को यानसन की कोशिश बेकार

इससे पहले साउथ अफ्रीका ने 20 ओवर में 169/8 का स्कोर बनाया था. एक समय टीम 77/5 पर संघर्ष कर रही थी, लेकिन मार्को यानसन ने 30 गेंदों में नाबाद 55 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, जो पूरी तरह सही साबित हुआ.

पहली बार 2022 के बाद फाइनल में एंट्री

इस धमाकेदार जीत के साथ न्यूजीलैंड ने 2022 के बाद पहली बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई है. अब फाइनल में उनका सामना भारत या इंग्लैंड में से किसी एक से होगा. सबकी नजर इस बात पर भी है कि क्या कीवी टीम इस आक्रामक अंदाज को खिताबी मुकाबले में भी बरकरार रख पाएगी.

Published at : 05 Mar 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
FINN ALLEN T20 World Cup 2026 SA Vs NZ
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
SA vs NZ Semifinal: फिन एलेन का तूफान, 33 गेंदों में जड़ा शतक, एतिहासिक पारी खेलकर न्यूजीलैंड को दिलाई फाइनल में एंट्री
SA vs NZ Semifinal: फिन एलेन का तूफान, 33 गेंदों में जड़ा शतक, एतिहासिक पारी खेलकर न्यूजीलैंड को दिलाई फाइनल में एंट्री
क्रिकेट
IND vs ENG T20I: भारत-इंग्लैंड के बीच टी20 मैच में इन गेंदबाजों ने बरपाया है कहर, टॉप पर ये खिलाड़ी
IND vs ENG T20I: भारत-इंग्लैंड के बीच टी20 मैच में इन गेंदबाजों ने बरपाया है कहर, टॉप पर ये खिलाड़ी
क्रिकेट
IND vs ENG: टी20 में भारत-इंग्लैंड की भिड़ंत, सेमीफाइनल मुकाबले से पहले जानिए दोनो के बीच बने रिकॉर्डतोड़ हाईएस्ट स्कोर
IND vs ENG: टी20 में भारत-इंग्लैंड की भिड़ंत, सेमीफाइनल मुकाबले से पहले जानिए दोनों के बीच बने रिकॉर्डतोड़ हाईएस्ट स्कोर
क्रिकेट
IND vs ENG Semifinal: भारत- इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले बल्लेबाजों का रिपोर्ट कार्ड, किसने बनाए सबसे ज्यादा रन?
IND vs ENG: भारत- इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले बल्लेबाजों का रिपोर्ट कार्ड, किसने बनाए सबसे ज्यादा रन?
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Afghanistan: डूरंड लाइन पर भीषण संघर्ष, अफगान सेना ने तबाह की पाकिस्तान की 7 चौकियां
डूरंड लाइन पर भीषण संघर्ष, अफगान सेना ने तबाह की पाकिस्तान की 7 चौकियां
क्रिकेट
IND vs ENG Semifinal: भारत- इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले बल्लेबाजों का रिपोर्ट कार्ड, किसने बनाए सबसे ज्यादा रन?
IND vs ENG: भारत- इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले बल्लेबाजों का रिपोर्ट कार्ड, किसने बनाए सबसे ज्यादा रन?
बिहार
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच JDU का विरोध शुरू, दे दी बड़ी चेतावनी
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच JDU का विरोध शुरू, दे दी बड़ी चेतावनी
बॉलीवुड
'हमें अपनापन और सुरक्षा महसूस हुई', बेटी के साथ दुबई में फंसी हैं लारा दत्ता, बोलीं- 'भारत आने की कोशिश कर रही हूं'
'हमें अपनापन और सुरक्षा महसूस हुई', बेटी के साथ दुबई में फंसी हैं लारा दत्ता, बोलीं- 'भारत आने की कोशिश कर रही हूं'
विश्व
'कोई भी उत्तराधिकारी चुना...' खामेनेई के अंतिम संस्कार से पहले इजरायल ने ईरान को फिर दी धमकी
'कोई भी उत्तराधिकारी चुना...' खामेनेई के अंतिम संस्कार से पहले इजरायल ने ईरान को फिर दी धमकी
विश्व
यूएस के हवाई हमलों का खौफ? क्यों टला ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम
यूएस के हवाई हमलों का खौफ? क्यों टला ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम
शिक्षा
मर्चेंट नेवी में कैसे मिलती है जॉब, 12वीं के बाद इसमें कैसे बनाएं करियर?
मर्चेंट नेवी में कैसे मिलती है जॉब, 12वीं के बाद इसमें कैसे बनाएं करियर?
ट्रेंडिंग
पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पास नीदरलैंड के सैलानियों पर चढ़ा होली का रंग, जमकर उड़ाया गुलाल, वीडियो वायरल
पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पास नीदरलैंड के सैलानियों पर चढ़ा होली का रंग, जमकर उड़ाया गुलाल, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget