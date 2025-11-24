तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में बिना विकेट गंवाए 26 रन बना लिए हैं. दक्षिण अफ्रीका की कुल बढ़त 314 रनों की हो गई है. भारतीय टीम की पहली पारी मात्र 201 रनों पर सिमट गई थी, जिससे अफ्रीका को पहली पारी में 288 रनों की विशाल बढ़त मिली थी. मार्को यानसेन ने पहली पारी में 6 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है.

भारतीय टीम ने तीसरे दिन 9/0 से अपने स्कोर को आगे बढ़ाया. केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने बढ़िया ढंग से पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन केशव महाराज ने जैसे ही राहुल को 22 के स्कोर पर आउट किया, तभी से विकेटों का पतझड़ शुरू हो गया.

भारत पर क्लीन स्वीप का खतरा

दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रनों का स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में टीम इंडिया महज 201 रनों पर सिमट गई. इन-फॉर्म बल्लेबाज ध्रुव जुरेल बिना खाता खोले आउट हो गए, वहीं साई सुदर्शन एक बार फिर नंबर-3 पर फेल हुए. इस मैच में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे ऋषभ पंत भी 7 रनों से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए. रवींद्र जडेजा और नितीश रेड्डी भी सस्ते में चलते बने. वाशिंगटन सुंदर ने जरूर प्रभावित किया, जिन्होंने अहम मौके पर 48 रनों का योगदान दिया. सुंदर पिछले मैच में नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने आए थे. नतीजन टीम इंडिया 201 रनों पर ऑलआउट हो गई.

दक्षिण अफ्रीका को पहली पारी में 288 रनों की बढ़त मिली. अब दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक उसकी कुल बढ़त 314 रनों की हो चुकी है. भारतीय टीम पहले ही कोलकाता टेस्ट में 30 रनों की हार झेल चुकी है. अब गुवाहाटी टेस्ट में भी उस पर हार का खतरा मंडराने लगा है.

मार्को यानसेन ने रचा इतिहास

मार्को यानसेन साल 2000 के बाद ऐसे तीसरे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने भारत आकर किसी टेस्ट मैच में 50 से ज्यादा स्कोर और पांच या उससे अधिक विकेट लिए हों. उन्होंने पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए 93 रन बनाए थे, वहीं गेंदबाजी में उन्होंने भारत के 6 बल्लेबाजों को आउट किया.