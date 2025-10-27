टीम इंडिया को तहस नहस करने वापस आया साढ़े 5 फुट का प्लेयर, जानें किसकी हो रही बात?

भारतीय टूर पर टेस्ट सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका ने अपना 15 सदस्यीय स्क्वाड घोषित कर दिया है. दक्षिण अफ्रीकी टीम का इंडिया टूर 14 नवंबर-19 दिसंबर तक चलेगा. दोनों टीमों के बीच 2 टेस्ट, 3 ODI और पांच टी20 मैच खेले जाएंगे. अफ्रीकी टीम ने फिलहाल अपना टेस्ट स्क्वाड घोषित किया है, जिसमें कप्तान टेंबा बावुमा की वापसी हुई है. बावुमा को पिछले महीने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान चोट आई थी.

दक्षिण अफ्रीकी टीम के कप्तान टेंबा बावुमा अकेले ही बड़ी-बड़ी टीमों पर भारी पड़ते रहे हैं. बतौर कप्तान टेस्ट में बावुमा के आंकड़े बहुत बेहतरीन रहे हैं. उन्हीं की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता था.

साढ़े 5 फुट का प्लेयर, टीम इंडिया के लिए मुसीबत

टेंबा बावुमा की हाईट 5 फुट 4 इंच है, जो पूरी साढ़े 5 फुट भी नहीं है, मगर उनके आंकड़े उनके कद से बहुत ऊंचे हैं. बतौर कप्तान टेंबा बावुमा अभी तक कोई टेस्ट मैच नहीं हारे हैं. उनकी कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका ने 10 टेस्ट मैचों में 9 जीते और एक ड्रॉ रहा. दक्षिण अफ्रीकी टीम ने हाल ही में पाकिस्तान को उसी के घर पर टेस्ट सीरीज में एक-एक से ड्रॉ पर रोका था. उस सीरीज में एडन मार्करम अफ्रीकी टीम की कप्तानी कर रहे थे.

टेंबा बावुमा व्यक्तिगत रूप से भी जबरदस्त लय में चल रहे हैं. पिछली तीन टेस्ट सीरीज की 9 पारियों में बावुमा ने 67.3 के बेहतरीन औसत से 606 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 2 शतकीय पारी भी खेली हैं. टोनी डी जॉर्जी, सेनुरन मुथुस्वामी और केशव महाराज भी पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में अच्छा करके आ रहे हैं.

दक्षिण अफ्रीका का टेस्ट स्क्वाड: टेम्बा बावुमा (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जॉर्जी, ज़ुबैर हम्जा, साइमन हार्मर, मार्को जानसेन, केशव महाराज, एडेन मार्करम, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, कैगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन

यह भी पढ़ें:

ICU में भर्ती श्रेयस अय्यर कब तक कर पाएंगे टीम इंडिया में वापसी? हैरान करने वाला अपडेट