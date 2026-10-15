दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट के लिए किया 17 सदस्यीय टीम का ऐलान, ऑस्ट्रेलिया की लंका लगनी तय
South Africa Test Squad For 2nd Test: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए दक्षिण अफ्रीका ने अपने स्क्वाड में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है. ट्रिस्टन स्टब्स बाहर हो गए हैं.
ऑस्ट्रेलिया के हाथों पहला टेस्ट मैच हारने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने नए स्क्वाड की घोषणा की है. दूसरे टेस्ट की टीम में सिर्फ एक बदलाव किया गया है. 17 सदस्यीय स्क्वाड से ट्रिस्टन स्टब्स को बाहर रखा गया है, उनकी जगह मैथ्यू ब्रीट्जके ने ली है. दूसरे टेस्ट मैच में रायन रिकल्टन विकेटकीपिंग का भार संभालेंगे.
पहला टेस्ट मैच डरबन में खेला गया था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका को 214 रनों से करारी शिकस्त मिली थी. यह बतौर कप्तान टेम्बा बावुमा की सबसे पहली हार रही. बता दें कि कगिसो रबाड़ा पहले टेस्ट के समय भी स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन पूरी तरह फिट ना होने के चलते प्लेइंग इलेवन में मौजूद नहीं थे. अब गकेबरहा में होने वाले दूसरे टेस्ट में उनकी वापसी की उम्मीद बनी हुई है.
दूसरे टेस्ट के लिए दक्षिण अफ्रीका का स्क्वाड: टेम्बा बावुमा (कप्तान), मार्केस एकरमैन, डेविड बेडिंगहैम, मैथ्यू ब्रीट्जके, कॉर्बिन बॉश, गेराल्ड कोएट्जी, साइमन हार्मर, मार्को जानसेन, केशव महाराज, एडन मार्करम, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, एनरिक नॉर्टजे, डेन पैटरसन, कैगिसो रबाडा, रयान रिकेलटन और काइल वेरिन
रबाड़ा की वापसी
तेज गेंदब्याज कगिसो रबाड़ा हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से पहला टेस्ट मैच नहीं खेल पाए थे. मगर दूसरे टेस्ट में उनकी वापसी की उम्मीद बनी हुई है. दूसरा टेस्ट मैच 18 अक्टूबर से गकेबरहा में खेला जाना है. रबाड़ा का खेलना दक्षिण अफ्रीका के लिए मनोबल बढ़ाने वाली बात होगी. रबाड़ा का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट रिकॉर्ड शानदार रहा है. उन्होंने कंगारू टीम के खिलाफ 11 मैचों में 58 विकेट चटकाए हैं.
बताते चलें कि डरबन में पहला टेस्ट मैच हारने से दक्षिण अफ्रीका को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टेबल में तगड़ा नुकसान झेलना पड़ा था. ऑस्ट्रेलिया फिलहाल टॉप पर है, जबकि दक्षिण अफ्रीका तीसरे नंबर पर है. अभी न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर है.
Dafabet Second Test Match Squad Announcement 🚨 The South Africa Men’s selection panel has today named a 17-player squad for the second Dafabet Test against Australia, starting on Sunday, 18 October at Dafabet St George’s Park in Gqeberha. There is one change to the squad from the first Test, with batter Matthew Breetzke replacing Tristan Stubbs, while Ryan Rickelton will take over the wicketkeeping duties for the second Test. Tony de Zorzi was not considered for selection as the left-hander continues his recovery from a left hamstring injury. #Unbreakable #SAvAUS— Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 15, 2026
सीरीज में अभी 2 टेस्ट बाकी:
दूसरा टेस्ट (18 अक्टूबर-22 अक्टूबर)- दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया - गकेबरहा
तीसरा टेस्ट (27 अक्टूबर-31 अक्टूबर) - दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया - केपटाउन
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