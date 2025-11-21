हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत के खिलाफ ODI और टी20 सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीकी स्क्वाड घोषित, रिटायरमेंट से वापस आया दिग्गज

भारत के खिलाफ ODI और टी20 सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीकी स्क्वाड घोषित, रिटायरमेंट से वापस आया दिग्गज

South Africa Squad for India: दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए स्क्वाड घोषित कर दिया है. टेम्बा बवुमा वनडे टीम की कप्तानी करेंगे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 21 Nov 2025 11:08 PM (IST)
दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए स्क्वाड घोषित कर दिया है. पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद एनरिक नॉर्टजे टी20 टीम में वापसी कर रहे हैं. ODI टीम की कप्तानी टेम्बा बावुमा कर रहे होंगे, जबकि टी20 टीम के कप्तान एडन मार्करम होंगे. क्विंटन डी कॉक की वापसी के चलते रायन रिकल्टन का टी20 स्क्वाड में चयन नहीं हुआ है. डी कॉक हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ ODI मैच में शतक लगाकर आ रहे हैं.

डेविड मिलर की टी20 टीम में वापसी हुई है, जिन्होंने दिसंबर 2024 में दक्षिण अफ्रीका के लिए आखिरी टी20 मैच खेला था. टेम्बा बावुमा वनडे टीम की कप्तानी करेंगे. बताते चलें कि डी कॉक ने इसी साल रिटायरमेंट से वापसी की है और रिटर्न के बाद वो पहले से कहीं बेहतर फॉर्म में नजर आए हैं.

दक्षिण अफ्रीका का ODI स्क्वाड: टेम्बा बावुमा (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीत्ज्के, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी जोरजी, रुबिन हरमन, केशव महाराज, मार्को जानसेन, एडेन मार्करम, रायन रिकेलटन, प्रेनेलन सुब्रायन

दक्षिण अफ्रीका का टी20 स्क्वाड: एडेन मार्करम (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी जोरजी, डोनोवन फरेरा, रीजा हेंड्रिक्स, मार्को जानसेन, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्टजे, ट्रिस्टन स्टब्स

ODI सीरीज का शेड्यूल

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ODI सीरीज 30 नवंबर-दिसंबर तक चलेगी. पहला वनडे मैच 30 नवंबर को रांची, दूसरा मैच 3 दिसंबर को रायपुर और अंतिम वनडे मैच 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा.

  • पहला वनडे - 30 नवंबर - रांची
  • दूसरा वनडे - 3 दिसंबर - रायपुर
  • तीसरा वनडे - 6 दिसंबर -  विशाखापत्तनम

टी20 सीरीज का शेड्यूल

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पांच मैचों की टी20 सीरीज 9 दिसंबर-19 दिसंबर तक चलेगी. पहला मैच कटक, दूसरा चंडीगढ़ और तीसरा मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा. चौथा और पांचवां टी20 मैच क्रमशः लखनऊ और अहमदाबाद में खेला जाएगा.

  • पहला टी20 - 9 सितंबर - कटक
  • दूसरा टी20 - 11 दिसंबर - न्यू चंडीगढ़
  • तीसरा टी20 - 14 दिसंबर - धर्मशाला
  • चौथा टी20 - 17 दिसंबर - लखनऊ
  • पांचवां टी20 - 19 दिसंबर - अहमदाबाद

वैभव सूर्यवंशी को सुपर ओवर में क्यों नहीं भेजा? कप्तान जीतेश शर्मा ने खुद बताया; जानें क्या कहा 

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 21 Nov 2025 11:07 PM (IST)
Tags :
South Africa Cricket Team South Africa Squad  India Vs South Africa IND VS SA
