दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान और अपने समय के दिग्गज बल्लेबाज ग्रीम स्मिथ ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा और हैरान करने वाला बयान दिया है. ग्रीम स्मिथ का कहना है कि दक्षिण अफ्रीकी टीम भारतीय कंडीशंस में अच्छा खेलेगी और 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतेगी. हालांकि, स्मिथ ने यह भी माना कि टीम इंडिया का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय है.

दक्षिण अफ्रीका ने हाल ही में भारत को उसके घर में टेस्ट सीरीज में 2-0 से हराया था. इसके बाद वनडे और टी20 सीरीज में दक्षिण अफ्रीकी टीम हार गई थी. भारत ने 2-1 से वनडे सीरीज जीती थी. वहीं 4-1 से टी20 सीरीज अपने नाम की थी.

ग्रीम स्मिथ ने कहा, भारत की प्रतिभा को देखते हुए उन्हें कभी कम नहीं आंका जा सकता है. यह घरेलू विश्व कप है. भारतीय क्रिकेट में मुख्य कोच गौतम (गंभीर) और अनुभवी खिलाड़ियों के बीच एक दिलचस्प बदलाव का दौर चल रहा है और यह देखना दिलचस्प होगा कि यह बदलाव कैसे होता है."

एसए20 लीग के कमिश्नर ग्रीम स्मिथ ने शुक्रवार को कुछ मीडियाकर्मियों से बातचीत में कहा, "भारत की प्रतिभा को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. यह घरेलू वर्ल्ड कप है. अगर भारत अंतिम चार में नहीं पहुंचा, तो मैं बहुत आश्चर्यचकित रहूंगा. जब आप विश्व कप में जाते हैं, तो आप चाहते हैं कि खिलाड़ी प्रतियोगी क्रिकेट खेलकर तैयार हों. एसए20 एक बेहतरीन मंच है, जहां खिलाड़ी स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के खिलाफ खेलते हुए दबाव में खेलना सीखते हैं."

बता दें कि 2024 टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ था. भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को क्लोज मैच में शिकस्त दी थी. एक समय दक्षिण अफ्रीका को लास्ट 4 ओवर में जीत के लिए सिर्फ 25 रन बनाने थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने अंतिम समय में बाजी पलट दी और टीम इंडिया ने लगभग हारा हुआ मैच जीता.