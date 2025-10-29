हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC Women's World Cup Semi Final: पहली बार ODI वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची दक्षिण अफ्रीकी टीम, सेमीफाइनल में इंग्लैंड को रौंदा

Women's ODI World Cup 2025: महिला विश्व कप 2025 के पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर साउथ अफ्रीकी टीम फाइनल में पहुंच गई है. लौरा वोल्वार्ड्ट, मरिज़नने कप्प का प्रदर्शन शानदार रहा.

By : शिवम | Updated at : 29 Oct 2025 09:54 PM (IST)
इतिहास में पहली बार है जब साउथ अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है. एसीए स्टेडियम में खेले गए महिला वर्ल्ड कप 2025 के पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को 125 रनों से हराया. पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने 319 रन बनाए थे, टीम के लिए सर्वाधिक रन कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट (169) ने बनाए थे. लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड 194 रनों पर ढेर हो गई, मरिज़नने कप्प की गेंदबाजी घातक रही, उन्होंने 7 ओवरों के अपने स्पेल में मात्र 20 रन देकर 5 विकेट चटकाए. वोल्वार्ड्ट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

1 रन पर गिरा था इंग्लैंड का तीसरा विकेट

महिला विश्व कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड को जीत के लिए 320 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसका पीछा करते हुए शुरुआत बहुत खराब हुई थी. मरिज़नने कप्प ने इंग्लैंड की विकेट कीपर बल्लेबाज एमी जोन्स को पहले ओवर की दूसरी गेंद पर बोल्ड किया था. पहले ही ओवर की 5वीं गेंद पर मरिज़नने ने हीथर नाइट को भी पवेलियन भेज दिया था. अगले ही ओवर की पहली गेंद पर अयाबांगा खाका ने टैमी ब्यूमोंट को आउट कर इंग्लैंड का तीसरा विकेट गिराया था. 1 रन पर इंग्लैंड के 3 विकेट गिर गए थे, टॉप 3 बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल पाए थे.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ICC (@icc)

नताली और कैप्सी के बीच शतकीय साझेदारी

1 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद कप्तान नताली सिवर और ऐलिस कैप्सी के बीच शतकीय साझेदारी ने इंग्लैंड की फाइनल में जाने की उम्मीदों को बनाए रखा. दोनों ने चौथे विकेट के लिए 107 रनों की साझेदारी की. इस साझेदारी सुने लूस ने तोड़ा, उन्होंने कैप्सी को आउट किया. कैप्सी ने 71 गेंदों में 50 रन बनाए. इसके बाद कप्तान नताली भी पवेलियन लौट गई, उन्होंने 76 गेंदों में 1 छक्के और 6 चौकों की मदद से 64 रन बनाए. उन्हें मरिज़नने कप्प ने आउट किया.

मरिज़नने कप्प का 'फाइव विकेट हॉल'

31वें ओवर में मरिज़नने कप्प ने इस मैच का अपना 5वां विकेट लिया. उन्होंने अपने 7 ओवरों के स्पेल में सिर्फ 20 रन देकर 5 विकेट चटकाए. लिंसी स्मिथ ने अंत में कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, वह 27 रन बनाकर आउट हुईं. ये इंग्लैंड की पारी का 10वां विकेट था, जो 43वें ओवर में आया. इंग्लैंड की पारी 194 रनों पर ढेर हो गई, साउथ अफ्रीका ने 125 रनों के बड़े अंतर से सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में प्रवेश किया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ICC (@icc)

वोल्वार्ड्ट ने खेली ऐतिहासिक पारी, साउथ अफ्रीका ने बनाए थे 319 रन

साउथ अफ्रीका के लिए कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट और ताज़मिन ब्रित्स ने पहले विकेक्ट एक लिए शतकीय साझेदारी (116) की थी. सोफी एक्लेस्टोन ने 23वें ओवर में इस जोड़ी को तोड़ा था, उन्होंने ब्रित्स (45) को बोल्ड किया था. इसी ओवर में सोफी ने एनी बॉश को भी बोल्ड किया था, साउथ अफ्रीका को एक के बाद एक झड़के लगे थे. उनका तीसरा विकेट सूने लूस के रूप में 119 के स्कोर पर गिरा था. 

इसके बाद कप्तान लौरा ने मरिज़नने कप्प के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 72 रनों की साझेदारी की. लौरा वोल्वार्ड्ट ने आउट होने से पहले 169 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. ये उनका ओडीआई में 10वां और वर्ल्ड कप में पहला शतक है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ICC (@icc)

इंग्लैंड के लिए सोफी एक्लेस्टोन ने 10 ओवरों के स्पेल में 44 रन देकर 4 विकेट चटकाए. लॉरेन 10 ओवरों में 55 रन देकर 2 विकेट लिए. एक विकेट कप्तान नताली सिवर ने लिया था.

साउथ अफ्रीका ने लिया बदला

साउथ अफ्रीका ने पिछले संस्करण का भी बदला लिया है. पिछले वर्ल्ड कप (2022) में इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया था. उस सेमीफाइनल में लौरा वोल्वार्ड्ट खाता नहीं खोल पाई थी, उस मैच में मरिज़नने कप्प भी थीं, उन्होंने 21 रन बनाए थे और 2 विकेट लिए थे.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 29 Oct 2025 09:34 PM (IST)
World Cup Semi Final SA Vs ENG England Women Cricket Team Laura Wolvaardt Marizanne Kapp South Africa Women Cricket Team Women's ODI World Cup 2025
