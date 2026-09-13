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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदक्षिण अफ्रीका को लगा बड़ा झटका, वनडे सीरीज से स्टार गेंदबाज बाहर

दक्षिण अफ्रीका को लगा बड़ा झटका, वनडे सीरीज से स्टार गेंदबाज बाहर

दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज ओटनील बार्टमैन हैमस्ट्रिंग चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह डुआन जेनसन को टीम में शामिल किया गया है.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 13 Sep 2026 11:11 PM (IST)
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ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होने से पहले दक्षिण अफ्रीका की मुश्किलें बढ़ गई हैं. टीम के तेज गेंदबाज ओटनील बार्टमैन चोट के वजह से पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं. उन्हें बाएं हैमस्ट्रिंग में चोट लगी है. क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने उनकी जगह डुआन जेनसन को टीम में शामिल किया है.

बार्टमैन को ये चोट घरेलू फर्स्ट क्लास सीजन के शुरुआती मुकाबले में लगी. वो डॉल्फिन्स की ओर से टाइटंस के खिलाफ खेल रहे थे. इस मैच में बार्टमैन सिर्फ 5 ओवर गेंदबाजी कर सके और इसके बाद मैदान से बाहर चले गए. डॉल्फिन्स की दूसरी पारी में वह बल्लेबाजी के लिए भी नहीं उतरे. अब उनकी चोट की गंभीरता और वापसी के समय को लेकर मेडिकल जांच की जाएगी.

डुआन जेनसन को मिला मौका

बार्टमैन के बाहर होने के बाद डुआन जेनसन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे टीम में जगह दी गई है. जेनसन इस समय नामीबिया में दक्षिण अफ्रीका की दूसरी टीम के साथ थे. हाल में उन्होंने नामीबिया और जिम्बाब्वे के साथ हुई टी20 ट्राई सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया था. इसके बाद मौजूदा वनडे सीरीज में भी उन्होंने अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया है.

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पहले से रबाडा भी बाहर

दक्षिण अफ्रीका के लिए परेशानी यहीं खत्म नहीं होती. तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा भी हैमस्ट्रिंग की समस्या के वजह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हैं. ऐसे में बार्टमैन के बाहर होने से टीम की तेज गेंदबाजी पर एक और असर पड़ा है. डुआन जेनसन के टीम में आने से दक्षिण अफ्रीका के पास गेंदबाजी के लिए एक और ऑप्शन मिल गया है.

24 सितंबर से होगी वनडे सीरीज

दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 24 सितंबर से शुरू होगी. पहला मुकाबला डरबन में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 27 सितंबर को जोहान्सबर्ग और तीसरा 30 सितंबर को पोटचेफस्ट्रूम में होगा. ये सीरीज 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 13 Sep 2026 11:11 PM (IST)
Tags :
Ottneil Baartman SOUTH AFRICA
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