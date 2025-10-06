दक्षिण अफ्रीका की सलामी बल्लेबाज तैजमिन ब्रिट्स रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रही हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में उन्होंने 101 रन की पारी खेल बहुत बड़ा कीर्तिमान रच डाला है. यह साल 2025 में उनकी पांचवीं वनडे सेंचुरी है, इसी के साथ उन्होंने स्मृति मंधाना का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है. वो अब एक साल में सबसे ज्यादा ODI सेंचुरी लगाने वाली क्रिकेटर बन गई हैं. बताते चलें कि स्मृति मंधाना इसी साल 4 शतक लगा चुकी हैं.

न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच पर नजर डालें तो, उसमें कीवी टीम ने पहले खेलते हुए 231 रन बनाए थे. जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम ने 55 गेंद शेष रहते 6 विकेट से मैच जीत लिया. तैजमिन ब्रिट्स ने 101 रन और सून लूस ने 83 रन की पारी खेल टीम की जीत में अहम योगदान दिया.

तैजमिन ब्रिट्स ने तोड़ा रिकॉर्ड

महिला वनडे क्रिकेट में एक साल के भीतर सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड तैजमिन ब्रिट्स के नाम हो गया है. हालांकि भारत की स्मृति मंधाना अब भी इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर सकती हैं, क्योंकि वो भी इस साल 4 वनडे सेंचुरी जड़ चुकी हैं. इससे पहले साल 2024 में भी चार वनडे शतक लगाए थे. ब्रिट्स से पहले कभी किसी महिला क्रिकेट ने एक साल में पांच ODI शतक नहीं लगाए थे.

तैजमिन ब्रिट्स - 5 शतक (2025)

स्मृति मंधाना - 4 शतक (2025)

स्मृति मंधाना - 4 शतक (2024)

ODI में सबसे तेज 7 शतक

इसी के साथ ब्रिट्स ने महिला वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 7 शतक लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. उन्होंने सिर्फ 41 पारियों में यह मुकाम हासिल कर लिया है. इससे पहले यह रिकॉर्ड मेग लैनिंग के नाम था, जिन्होंने 44 पारियों में 7 सेंचुरी लगाई थीं.

साल 2025 में तैजमिन ब्रिट्स सिर्फ 11 पारियों में 749 रन बना चुकी हैं. इस साल उन्होंने 83.22 के शानदार औसत से रन बनाए हैं. अब तक महिला वनडे क्रिकेट इतिहास में ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं, जिसने एक कैलेंडर ईयर में 1000 रन बनाए हों.

