कोलकाता टेस्ट की पहली पारी में दक्षिण अफ्रीकी टीम 159 रनों के स्कोर पर ऑलआउट हो गई है. भारतीय टीम के लिए जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट झटके. यह ईडन गार्डन्स मैदान में पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका का सबसे छोटा स्कोर है. इससे पहले ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीकी टीम का पहली पारी में सबसे कम स्कोर 222 रन था. टीम इंडिया के लिए कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज ने भी दो-दो विकेट लिए.

एडन मार्करम और रायन रिकल्टन ने दक्षिण अफ्रीका को सधी हुई शुरुआत दिलाते हुए 57 रनों की सलामी साझेदारी की. उसके बाद विकेट का पतझड़ शुरू हो गया. मार्करम ने 31 रन और रिकल्टन 23 रन बनाकर आउट हुए. कप्तान टेंबा बावुमा सिर्फ 3 रन बनाकर चलते बने. टोनी डी जोरजी को भी शुरुआत मिली, लेकिन उनकी पारी 55 गेंद में 24 रन पर समाप्त हुई.

ईडन गार्डन्स में सबसे कम स्कोर

यह ईडन गार्डन्स में किसी विदेशी टीम द्वारा पहली पारी में बनाया गया तीसरा सबसे कम स्कोर है. यहां पहली पारी में विदेशी टीम का सबसे कम स्कोर बांग्लादेश के नाम है, जो साल 2019 में सिर्फ 106 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. दूसरा सबसे छोटा स्कोर वेस्टइंडीज के नाम है, जो साल 2011 में 153 रन बनाकर सिमट गई थी. अब 159 रनों के स्कोर के साथ दक्षिण अफ्रीका इस सूची में तीसरे स्थान पर आ गई है.

जसप्रीत बुमराह का पंजा

जसप्रीत बुमराह ने इस पारी में 14 ओवर किए, जिनमें केवल 27 रन देकर उन्होंने 5 विकेट चटकाए. उन्होंने इस दौरान 5 मेडन ओवर भी किए. यह बुमराह के करियर का 16वां 5-विकेट हॉल रहा. ईशांत शर्मा के बाद जसप्रीत बुमराह ऐसे पहले भारतीय गेंदबाज भी बने हैं, जिन्होंने किसी टेस्ट मैच के पहले ही दिन 5 विकेट लिए हों. ईशांत ने इसी मैदान पर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ यह कारनामा किया था. कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज ने दो-दो विकेट लिए, वहीं अक्षर पटेल भी एक विकेट लेने में कामयाब रहे.