हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA: बुमराह के पंजे में फंसी दक्षिण अफ्रीका, कुलदीप-सिराज भी चमके, 159 पर समेट भारत ने रचा इतिहास

IND vs SA: बुमराह के पंजे में फंसी दक्षिण अफ्रीका, कुलदीप-सिराज भी चमके, 159 पर समेट भारत ने रचा इतिहास

IND vs SA 1st Test Score: कोलकाता टेस्ट की पहली पारी में दक्षिण अफ्रीकी टीम 159 रनों के स्कोर पर ऑलआउट हो गई है. भारतीय टीम के लिए जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट झटके.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 14 Nov 2025 03:00 PM (IST)
कोलकाता टेस्ट की पहली पारी में दक्षिण अफ्रीकी टीम 159 रनों के स्कोर पर ऑलआउट हो गई है. भारतीय टीम के लिए जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट झटके. यह ईडन गार्डन्स मैदान में पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका का सबसे छोटा स्कोर है. इससे पहले ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीकी टीम का पहली पारी में सबसे कम स्कोर 222 रन था. टीम इंडिया के लिए कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज ने भी दो-दो विकेट लिए.

एडन मार्करम और रायन रिकल्टन ने दक्षिण अफ्रीका को सधी हुई शुरुआत दिलाते हुए 57 रनों की सलामी साझेदारी की. उसके बाद विकेट का पतझड़ शुरू हो गया. मार्करम ने 31 रन और रिकल्टन 23 रन बनाकर आउट हुए. कप्तान टेंबा बावुमा सिर्फ 3 रन बनाकर चलते बने. टोनी डी जोरजी को भी शुरुआत मिली, लेकिन उनकी पारी 55 गेंद में 24 रन पर समाप्त हुई.

ईडन गार्डन्स में सबसे कम स्कोर

यह ईडन गार्डन्स में किसी विदेशी टीम द्वारा पहली पारी में बनाया गया तीसरा सबसे कम स्कोर है. यहां पहली पारी में विदेशी टीम का सबसे कम स्कोर बांग्लादेश के नाम है, जो साल 2019 में सिर्फ 106 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. दूसरा सबसे छोटा स्कोर वेस्टइंडीज के नाम है, जो साल 2011 में 153 रन बनाकर सिमट गई थी. अब 159 रनों के स्कोर के साथ दक्षिण अफ्रीका इस सूची में तीसरे स्थान पर आ गई है.

जसप्रीत बुमराह का पंजा

जसप्रीत बुमराह ने इस पारी में 14 ओवर किए, जिनमें केवल 27 रन देकर उन्होंने 5 विकेट चटकाए. उन्होंने इस दौरान 5 मेडन ओवर भी किए. यह बुमराह के करियर का 16वां 5-विकेट हॉल रहा. ईशांत शर्मा के बाद जसप्रीत बुमराह ऐसे पहले भारतीय गेंदबाज भी बने हैं, जिन्होंने किसी टेस्ट मैच के पहले ही दिन 5 विकेट लिए हों. ईशांत ने इसी मैदान पर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ यह कारनामा किया था. कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज ने दो-दो विकेट लिए, वहीं अक्षर पटेल भी एक विकेट लेने में कामयाब रहे.

 

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 14 Nov 2025 02:48 PM (IST)
Ind Vs Sa Live JASPRIT BUMRAH IND VS SA
बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
स्पोर्ट्स
IND vs SA 1st Test: बुमराह बने ओपनर्स के लिए काल, तोड़ा 7 साल पुराना बड़ा रिकॉर्ड
बिहार
Bihar Result 2020: 'अर्श या फर्श' का दावा करने वाली जनसुराज की बिहार चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
इंडिया
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
स्पोर्ट्स
IND vs SA 1st Test: बुमराह बने ओपनर्स के लिए काल, तोड़ा 7 साल पुराना बड़ा रिकॉर्ड
बिहार
Bihar Result 2020: 'अर्श या फर्श' का दावा करने वाली जनसुराज की बिहार चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
इंडिया
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
बॉलीवुड
अब कैसी है गोविंदा की तबीयत? पत्नी सुनीता आहूजा ने दिया हेल्थ अपडेट, ये भी बताया- एक्टर के बेहोश होने की क्या थी असल वजह
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
World Diabetes Day 2025: मीठा नहीं खाते फिर भी बढ़ रहा शुगर लेवल, जानें किन आदतों से बढ़ता है डायबिटीज का खतरा?
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे बिहार इलेक्शन में ताल ठोंकने वाले बड़े-बड़े नाम, जाने किसके पास कौन-सी डिग्री?
ABP NEWS
JDU ने BJP को पछाड़ा
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
