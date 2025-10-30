हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची दक्षिण अफ्रीका की टीम, इमोशनल हुई कप्तान लॉरा वोलवार्ट, जानिए क्या कहा

वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची दक्षिण अफ्रीका की टीम, इमोशनल हुई कप्तान लॉरा वोलवार्ट, जानिए क्या कहा

वोलवार्ट ने मैच के बाद कहा कि यह अब भी थोड़ा अवास्तविक लगता है. मुझे लगता है कि बचपन में आप विश्व कप के नॉकआउट मैच में शतक बनाने का सपना देखते हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 30 Oct 2025 06:34 AM (IST)
Preferred Sources

इंग्लैंड को बुधवार को 125 रन से हराकर पहली बार महिला एकदिवसीय विश्व कप के फाइनल में पहुंचाने के बाद दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोलवार्ट ने कहा कि यह एक 'अवास्तविक' एहसास है.

बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर वोलवार्ट ने 143 गेंद पर 169 रन की शानदार पारी खेलकर दक्षिण अफ्रीका को सात विकेट पर 319 रन बनाने में मदद की और फिर मरीजेन कैप के 20 रन देकर पांच विकेट की बदौलत टीम ने इंग्लैंड को 194 रन पर समेटकर शानदार जीत दर्ज की.

वोलवार्ट ने मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान कहा, ‘‘यह अब भी थोड़ा अवास्तविक लगता है. मुझे लगता है कि बचपन में आप विश्व कप के नॉकआउट मैच में शतक बनाने का सपना देखते हैं. यह बहुत खास दिन था और मुझे खुशी है कि हम अंत में जीत गए। हमें पता था कि शुरुआत बहुत अहम होगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हर कोई बहुत उत्साहित है। पिछले दो टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में इस प्रतिद्वंद्वी से हारने के बाद टीम को बहुत दुख हुआ. आज रात जीत हासिल करके बहुत खुशी हुई.’’ उन्होंने अपनी साथी सलामी बल्लेबाज ताजमिन ब्रिट्स (45) की भी सराहना की जिनके साथ उन्होंने पहले विकेट के लिए 116 रन की साझेदारी की.

वोलवार्ट ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि ताज (ब्रिट्स) और मैं शीर्ष क्रम में बहुत मजबूत रहे हैं और हमने शीर्ष पर अच्छा प्रदर्शन किया है. मुझे बहुत खुशी है कि हम शुरुआत में यह साझेदारी कर पाए. हम शुरुआत में ही बढ़त बना चुके थे.’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह एक अच्छा विकेट था इसलिए हम बस आगे बढ़ना चाहते थे. यह वाकई अच्छा है कि हम बड़ा स्कोर बना पाए क्योंकि विकेट काफी सपाट था. मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में यह बात थी कि मेरे पास बेहतर शॉट थे (अंत में लेग साइड पर बड़े शॉट की बात करते हुए) लेकिन मैं बस 40वें ओवर तक पहुंचना चाहती थी.’’

इंग्लैंड की कप्तान नैट स्काइवर ब्रंट ने स्वीकार किया कि आज रात उनकी टीम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकी. उन्होंने कहा, ‘‘दक्षिण अफ्रीका की ओर से दो बल्लेबाजों की पारियां अविश्वसनीय रहीं. आज हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाए और सर्वश्रेष्ठ टीमों को हराने के लिए आपको पूरे खेल को एक साथ रखना होता है. हम ऐसा नहीं कर पाए और बहुत निराश हैं. इसे समझने में थोड़ा समय लगेगा.’’

स्काइवर ब्रंट ने वोलवार्ट की उनकी पारी और परिस्थितियों का किसी और से बेहतर आकलन करने के लिए प्रशंसा की. उन्होंने कहा, ‘‘वोलवार्ट ने परिस्थितियों का आकलन किया, जानती थी कि उसे क्या करना है और कुछ विस्फोटक बल्लेबाज भी आ रहीं थीं जिससे हमारे लिए मुश्किलें बढ़ गईं. एक टीम के तौर पर हमने अच्छा प्रदर्शन किया और मैदान पर मौकों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया.’’

स्काइवर ब्रंट ने कहा, ‘‘उन 50 ओवरों (क्षेत्ररक्षण) के दौरान सभी की ऊर्जा देखकर वाकई बहुत खुश हूं. कैप ने कुछ शानदार गेंद फेंकी. उन्होंने जिस तरह की शुरुआत की थी, हम भी वैसी ही करना चाहते थे. वोलवार्ट जैसी बल्लेबाजी करना उतना आसान नहीं था.’’

Published at : 30 Oct 2025 06:33 AM (IST)
Tags :
Laura Wolvaardt Womens World Cup 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PHOTOS: मिसाइलों से लैस राफेल, पिछली सीट पर थीं द्रौपदी मुर्मू, तस्वीरें देखकर आसिम मुनीर को आ जाएंगे चक्कर!
मिसाइलों से लैस राफेल, पिछली सीट पर थीं द्रौपदी मुर्मू, फोटो देख आसिम मुनीर को आ जाएंगे चक्कर!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
क्रिकेट
सूर्यकुमार के 150 छक्के, जानें टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 7 बल्लेबाज कौन?
सूर्यकुमार के 150 छक्के, जानें टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 7 बल्लेबाज कौन?
इंडिया
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
Advertisement

वीडियोज

धोखे की 'डर्टी पिक्चर' का खूनी फंदा!
Tej Pratap Yadav पर किसने चलाए पत्थर?
तेजी से तेजस्वी..बुझे से राहुल गांधी!
बिहार में 'ओसामा शहाब' पर सियासी घमासान
Rahul-Tejashwi का क्या है 'N' फॉर्मूला?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PHOTOS: मिसाइलों से लैस राफेल, पिछली सीट पर थीं द्रौपदी मुर्मू, तस्वीरें देखकर आसिम मुनीर को आ जाएंगे चक्कर!
मिसाइलों से लैस राफेल, पिछली सीट पर थीं द्रौपदी मुर्मू, फोटो देख आसिम मुनीर को आ जाएंगे चक्कर!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
क्रिकेट
सूर्यकुमार के 150 छक्के, जानें टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 7 बल्लेबाज कौन?
सूर्यकुमार के 150 छक्के, जानें टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 7 बल्लेबाज कौन?
इंडिया
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
टेलीविजन
लवलीन कौर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, रियल लाइफ में बेहद संस्कारी हैं 'साथ निभाना साथिया' की परिधि मोदी
लवलीन कौर की 10 तस्वीरें, रियल लाइफ में बेहद संस्कारी हैं 'साथ निभाना साथिया' एक्ट्रेस
जनरल नॉलेज
Property Mutation: प्रॉपर्टी के मामले में क्यों है म्यूटेशन जरूरी, जानें रजिस्ट्री से यह कैसे है अलग
प्रॉपर्टी के मामले में क्यों है म्यूटेशन जरूरी, जानें रजिस्ट्री से यह कैसे है अलग
हेल्थ
Best Bedtime Routine for Better Sleep: रात में चाहते हैं एकदम गहरी नींद तो कर लें ये काम, एक्सपर्ट्स भी देते हैं सलाह
रात में चाहते हैं एकदम गहरी नींद तो कर लें ये काम, एक्सपर्ट्स भी देते हैं सलाह
नौकरी
एएसआई और सूबेदार पदों के लिए अप्लाई करने का आखिरी मौका, ऐसे करें फटाफट आवेदन
एएसआई और सूबेदार पदों के लिए अप्लाई करने का आखिरी मौका, ऐसे करें फटाफट आवेदन
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Embed widget