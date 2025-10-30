इंग्लैंड को बुधवार को 125 रन से हराकर पहली बार महिला एकदिवसीय विश्व कप के फाइनल में पहुंचाने के बाद दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोलवार्ट ने कहा कि यह एक 'अवास्तविक' एहसास है.

बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर वोलवार्ट ने 143 गेंद पर 169 रन की शानदार पारी खेलकर दक्षिण अफ्रीका को सात विकेट पर 319 रन बनाने में मदद की और फिर मरीजेन कैप के 20 रन देकर पांच विकेट की बदौलत टीम ने इंग्लैंड को 194 रन पर समेटकर शानदार जीत दर्ज की.

वोलवार्ट ने मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान कहा, ‘‘यह अब भी थोड़ा अवास्तविक लगता है. मुझे लगता है कि बचपन में आप विश्व कप के नॉकआउट मैच में शतक बनाने का सपना देखते हैं. यह बहुत खास दिन था और मुझे खुशी है कि हम अंत में जीत गए। हमें पता था कि शुरुआत बहुत अहम होगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हर कोई बहुत उत्साहित है। पिछले दो टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में इस प्रतिद्वंद्वी से हारने के बाद टीम को बहुत दुख हुआ. आज रात जीत हासिल करके बहुत खुशी हुई.’’ उन्होंने अपनी साथी सलामी बल्लेबाज ताजमिन ब्रिट्स (45) की भी सराहना की जिनके साथ उन्होंने पहले विकेट के लिए 116 रन की साझेदारी की.

वोलवार्ट ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि ताज (ब्रिट्स) और मैं शीर्ष क्रम में बहुत मजबूत रहे हैं और हमने शीर्ष पर अच्छा प्रदर्शन किया है. मुझे बहुत खुशी है कि हम शुरुआत में यह साझेदारी कर पाए. हम शुरुआत में ही बढ़त बना चुके थे.’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह एक अच्छा विकेट था इसलिए हम बस आगे बढ़ना चाहते थे. यह वाकई अच्छा है कि हम बड़ा स्कोर बना पाए क्योंकि विकेट काफी सपाट था. मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में यह बात थी कि मेरे पास बेहतर शॉट थे (अंत में लेग साइड पर बड़े शॉट की बात करते हुए) लेकिन मैं बस 40वें ओवर तक पहुंचना चाहती थी.’’

इंग्लैंड की कप्तान नैट स्काइवर ब्रंट ने स्वीकार किया कि आज रात उनकी टीम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकी. उन्होंने कहा, ‘‘दक्षिण अफ्रीका की ओर से दो बल्लेबाजों की पारियां अविश्वसनीय रहीं. आज हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाए और सर्वश्रेष्ठ टीमों को हराने के लिए आपको पूरे खेल को एक साथ रखना होता है. हम ऐसा नहीं कर पाए और बहुत निराश हैं. इसे समझने में थोड़ा समय लगेगा.’’

स्काइवर ब्रंट ने वोलवार्ट की उनकी पारी और परिस्थितियों का किसी और से बेहतर आकलन करने के लिए प्रशंसा की. उन्होंने कहा, ‘‘वोलवार्ट ने परिस्थितियों का आकलन किया, जानती थी कि उसे क्या करना है और कुछ विस्फोटक बल्लेबाज भी आ रहीं थीं जिससे हमारे लिए मुश्किलें बढ़ गईं. एक टीम के तौर पर हमने अच्छा प्रदर्शन किया और मैदान पर मौकों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया.’’

स्काइवर ब्रंट ने कहा, ‘‘उन 50 ओवरों (क्षेत्ररक्षण) के दौरान सभी की ऊर्जा देखकर वाकई बहुत खुश हूं. कैप ने कुछ शानदार गेंद फेंकी. उन्होंने जिस तरह की शुरुआत की थी, हम भी वैसी ही करना चाहते थे. वोलवार्ट जैसी बल्लेबाजी करना उतना आसान नहीं था.’’