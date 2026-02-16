साउथ अफ्रीका ने 17 ओवर में चेज कर दिए 175 रन, न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को जमकर धोया

South Africa Defeated New Zealand In ICC T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप-डी के 24 वें मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया है. इस मुकाबले को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कीवी टीम ने बोर्ड पर 175 रन का स्कोर लगाया. जवाब में, प्रोटियाज टीम ने आसानी से 18वें ओवर में इस टारगेट को चेज कर लिया. इस मैच में साउथ अफ्रीकी कप्तान एडेन मार्करम ने कमाल की पारी खेली.

एडेन मार्करम ने खेली बेहतरीन पारी

साउथ अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने 44 गेंदों में नाबाद 86 रन की बेहतरीन पारी खेली. इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 4 छक्के भी जड़े. उनके अलावा रयान रिकेल्टन और डेवाल्ड ब्रेविस ने भी 21-21 रन बनाए, वहीं डेविड मिलर ने भी नाबाद 24 रन का योगदान दिया. न्यूजीलैंड के लिए रचिन रविंद्र, जेम्स नीशम और लॉकी फर्गूसन ने एक-एक विकेट अपने नाम किए.

मार्क चैपमैन और डेरिल मिचेल ने की शानदार पार्टनरशिप

मार्क चैपमैन और डेरिल मिचेल ने न्यूजीलैंड के लिए शानदार पार्टनरशिप की. चैपमैन ने 26 गेंदों में 48 रन और मिचेल ने 24 गेंदों में 32 बनाए. इन दोनों के बीच 74 रन की जवाबी साझेदारी के दम पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ कीवी टीम 7 विकेट पर 175 रन बनाने में सफल रही. साउथ अफ्रीका ने ग्रुप डी के इस मैच में तेज और उछाल वाली पिच पर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. टिम सीफर्ट ने मार्को यानसेन का स्वागत छक्के के साथ किया, जबकि फिन एलन ने लुंगी एनगिडी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए एक ही ओवर में छक्का और चौका जड़ा.

न्यूजीलैंड टीम ने लगातार गंवाए विकेट

न्यूजीलैंड टीम का स्कोर 33 रन तक पहुंचा ही था कि मार्को यानसेन की अतिरिक्त उछाल वाली गेंद पर टिम सीफर्ट को विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच करा दिया. इसके बाद, उन्होंने रचिन रविंद्र (13) को डेविड मिलर के हाथों कैच कराया और जल्द ही खतरनाक फिन एलन (17 गेंदों पर 31 रन) को कप्तान एडेन मारक्रम के हाथों कैच आउट कर दिया. बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज ने शानदार लय में चल रहे ग्लेन फिलिप्स (1 रन) को बोल्ड किया और 7 ओवर के अंदर 64 रन पर चार विकेट गिराकर न्यूजीलैंड टीम को संकट में डाल दिया.