तीर कमान और धनुष..., दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर का अद्भुत सेलिब्रेशन, दिला दी 'प्रभु श्रीराम' की याद; वीडियो वायरल
Tazmin Brits Remember Prabhu Shri Ram: वर्ल्ड कप में क्रिकेट के मैदान पर एक अद्भुत नजारा देखने को मिला. साउथ अफ्रीका की एक खिलाड़ी ने शतक के बाद प्रभु श्रीराम को याद किया.
Tazmin Brits Huundred Celebration In World Cup: वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 में क्रिकेट के मैदान पर कुछ ऐसा हुआ, जहां साउथ अफ्रीका की एक खिलाड़ी ने दर्शकों का दिल जीत लिया. 12 साल बाद महिला विश्व कप भारत में खेला जा रहा है और इस समय देश में त्योहारों की भी धूम मची है. अभी दशहरा का पर्व गया है और दीपावली आने वाली है. ये दोनों की त्योहार प्रभु श्रीराम से जुड़े हैं. वहीं क्रिकेट के मैदान पर भी दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी ताजमिन ब्रित्स (Tazmin Brits) ने प्रभु श्रीराम को याद किया और एक अनोखे अंदाज में अपने शतक का सेलिब्रेशन किया.
दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी ने उठाया 'धनुष'
ताजमिन ब्रित्स की पारी ने भारत के लोगों का भी दिल जीत लिया. ब्रित्स ने शतक के बाद एक घुटने पर बैठकर एक ऐसा पोज बनाया, जिससे लगे कि वे धनुष बाण चला रही हैं. देश में अभी दशहरा का त्योहार मना है और दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी का ये सेलिब्रेशन प्रभु श्रीराम की अद्भुत लीला की तरफ इशारा करता है. ब्रित्स ने बीच मैदान श्रीराम की तीर कमान चलाने का एक्शन किया. ब्रित्स के शतकीय सेलिब्रेशन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
The moment Tazmin Brits made it 4️⃣ hundreds in her last 5️⃣ ODIs 🤩— ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) October 6, 2025
Watch #NZvSA LIVE in your region, broadcast details here ➡️ https://t.co/MNSEqhJP29#CWC25 pic.twitter.com/NfSYRjCsOY
ब्रित्स ने पांच मैचों में लगाए 4 शतक
ताजमिन ब्रित्स का बल्ला खूब चल रहा है. दक्षिण अफ्रीका की ये खिलाड़ी पिछले 5 वनडे में 4 शतक लगा चुकी है. इस साल ब्रित्स के बल्ले से अब तक पांच शतक आ गए हैं. इसी के साथ ब्रित्स वीमेंस क्रिकेट में एक साल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड भारत की स्टार प्लेयर स्मृति मंधाना के नाम था. स्मृति ने 2024 में चार शतक लगाए थे, वहीं भारत की ये खिलाड़ी इस साल 2025 में भी चार सेंचुरी लगा चुकी हैं.
साउथ अफ्रीका ने 6 विकेट से जीता मैच
वीमेंस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच बेहद ही रोमांचक मैच खेला गया. न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. न्यूजीलैंड 47.5 ओवर में 231 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई. वहीं जब साउथ अफ्रीका की टीम बल्लेबाजी करने उतरी, तब पहला विकेट 26 के स्कोर पर ही गिर गया. लेकिन ताजमिन ब्रित्स की शतकीय पारी और सुने लूस की 83 रनों की नाबाद पारी ने साउथ अफ्रीका को ये मुकाबला 40.5 ओवर में ही जिता दिया. दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को इस मुकाबले में 6 विकेट से हराया. ताजमिन ब्रित्स को शानदार पारी के लिए इस मुकाबले में 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.
World Record Alert! 🚨— Proteas Women (@ProteasWomenCSA) October 6, 2025
Tazmin Brits has become the first-ever women's player to score 5 ODI hundreds in a calendar year! 🔥🙌
Her 101 off 89 balls today also earned her the Player of the Match award. What a phenomenal achievement! 🇿🇦#Unbreakable #CWC25 pic.twitter.com/CpqCAHUC3b
