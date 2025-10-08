हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
तीर कमान और धनुष..., दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर का अद्भुत सेलिब्रेशन, दिला दी 'प्रभु श्रीराम' की याद; वीडियो वायरल

तीर कमान और धनुष..., दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर का अद्भुत सेलिब्रेशन, दिला दी 'प्रभु श्रीराम' की याद; वीडियो वायरल

Tazmin Brits Remember Prabhu Shri Ram: वर्ल्ड कप में क्रिकेट के मैदान पर एक अद्भुत नजारा देखने को मिला. साउथ अफ्रीका की एक खिलाड़ी ने शतक के बाद प्रभु श्रीराम को याद किया.

By : साक्षी गुप्ता | Updated at : 08 Oct 2025 04:40 PM (IST)
Tazmin Brits Huundred Celebration In World Cup: वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 में क्रिकेट के मैदान पर कुछ ऐसा हुआ, जहां साउथ अफ्रीका की एक खिलाड़ी ने दर्शकों का दिल जीत लिया. 12 साल बाद महिला विश्व कप भारत में खेला जा रहा है और इस समय देश में त्योहारों की भी धूम मची है. अभी दशहरा का पर्व गया है और दीपावली आने वाली है. ये दोनों की त्योहार प्रभु श्रीराम से जुड़े हैं. वहीं क्रिकेट के मैदान पर भी दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी ताजमिन ब्रित्स (Tazmin Brits) ने प्रभु श्रीराम को याद किया और एक अनोखे अंदाज में अपने शतक का सेलिब्रेशन किया.

दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी ने उठाया 'धनुष'

ताजमिन ब्रित्स की पारी ने भारत के लोगों का भी दिल जीत लिया. ब्रित्स ने शतक के बाद एक घुटने पर बैठकर एक ऐसा पोज बनाया, जिससे लगे कि वे धनुष बाण चला रही हैं. देश में अभी दशहरा का त्योहार मना है और दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी का ये सेलिब्रेशन प्रभु श्रीराम की अद्भुत लीला की तरफ इशारा करता है. ब्रित्स ने बीच मैदान श्रीराम की तीर कमान चलाने का एक्शन किया. ब्रित्स के शतकीय सेलिब्रेशन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

ब्रित्स ने पांच मैचों में लगाए 4 शतक

ताजमिन ब्रित्स का बल्ला खूब चल रहा है. दक्षिण अफ्रीका की ये खिलाड़ी पिछले 5 वनडे में 4 शतक लगा चुकी है. इस साल ब्रित्स के बल्ले से अब तक पांच शतक आ गए हैं. इसी के साथ ब्रित्स वीमेंस क्रिकेट में एक साल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड भारत की स्टार प्लेयर स्मृति मंधाना के नाम था. स्मृति ने 2024 में चार शतक लगाए थे, वहीं भारत की ये खिलाड़ी इस साल 2025 में भी चार सेंचुरी लगा चुकी हैं.

साउथ अफ्रीका ने 6 विकेट से जीता मैच

वीमेंस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच बेहद ही रोमांचक मैच खेला गया. न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. न्यूजीलैंड 47.5 ओवर में 231 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई. वहीं जब साउथ अफ्रीका की टीम बल्लेबाजी करने उतरी, तब पहला विकेट 26 के स्कोर पर ही गिर गया. लेकिन ताजमिन ब्रित्स की शतकीय पारी और सुने लूस की 83 रनों की नाबाद पारी ने साउथ अफ्रीका को ये मुकाबला 40.5 ओवर में ही जिता दिया. दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को इस मुकाबले में 6 विकेट से हराया. ताजमिन ब्रित्स को शानदार पारी के लिए इस मुकाबले में 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

About the author साक्षी गुप्ता

साक्षी गुप्ता एबीपी न्यूज़ में 2023 से काम कर रही हैं. साक्षी की खेल और राजनीतिक जगत में काफी दिलचस्पी है. इसके अलावा साक्षी ऑटो सेक्शन से लेकर एंटरटेनमेंट की खबरें लिखने में भी रुचि रखती हैं. खाली समय में साक्षी को पढ़ना और स्पोर्ट्स खेलना काफी पसंद है. साक्षी ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हिन्दी पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है और डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएट हैं.
Published at : 08 Oct 2025 04:38 PM (IST)
Tags :
South Afrcia Tazmin Brits WORLD CUP RAM Women's ODI World Cup
