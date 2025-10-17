SA-W vs SL-W ODI World Cup Match Report: वीमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 में आज शुक्रवार, 17 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच टी20 मैच खेला गया. वर्ल्ड कप में ये 50-ओवर फॉर्मेट का खेल 20-ओवर में बदल गया. इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी. इसी के साथ वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में साउथ अफ्रीका की टीम 4 जीत के साथ दूसरे नंबर पर आ गई है. इस मैच में दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोलवार्ड और ओपनिंग बल्लेबाज ताजमिन ब्रित्स ने ही धमाकेदारी बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत दिलाई. कप्तान लौरा को धमाकेदार बल्लेबाजी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

Laura Wolvaardt shows the way with a fiery, unbeaten fifty in South Africa’s successful chase over Sri Lanka 👏



She wins the @aramco POTM 🎖️#CWC25 | #SAvSL pic.twitter.com/Nvf9XbqYqA — ICC (@ICC) October 17, 2025

वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच

दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच चल रहा 50 ओवर मैच बारिश की वजह से टी20 मुकाबले में तब्दील हो गया. इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. श्रीलंका की टीम 12 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 46 रन ही बना सकी कि बारिश ने खेल बिगाड़ दिया. बारिश रुकने के बाद DLS Method से इस खेल को 20-20 ओवर का कर दिया गया.

श्रीलंका ने बनाए 105 रन, टारगेट मिला 121

श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 105 रन ही बना सकी. साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने आज के मुकाबले में सनसनी मचा दी. साउथ अफ्रीका की तरफ से नॉनकुलुलेको म्लाबा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए. बारिश होने से पहले मैच शुरू हो गया था और श्रीलंका ने 12 ओवर भी खेल लिए थे. इस वजह से DLS Method के चलते टारगेट 121 कर दिया गया.

साउथ अफ्रीका ने 10 विकेट से जीता मैच

साउथ अफ्रीका की टीम इस पूरे वर्ल्ड कप में काफी मजबूत नजर आ रही है. दक्षिण अफ्रीका की टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी, तब कप्तान लौरा वोलवार्ड और ताजमिन ब्रित्स की धमाकेदार पारी ने मैच को एक-तरफा बना दिया. श्रीलंका के गेंदबाजों से एक भी विकेट नहीं गिरा. लौरा ने 47 गेंदों में 60 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 8 चौके जड़े. वहीं ताजमिन ब्रित्स ने 42 गेंदों में 55 रन बनाए, इस बल्लेबाज ने 4 चौके और 2 छक्के जड़े.

यह भी पढ़ें

मोहम्मद शमी का चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर को करारा जवाब, ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले कर दिया ये काम