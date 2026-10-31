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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदक्षिण अफ्रीका को सालों याद रहेगी यह जीत, तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को रौंदा; बने नंबर-1

दक्षिण अफ्रीका को सालों याद रहेगी यह जीत, तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को रौंदा; बने नंबर-1

South Africa vs Australia 3rd Test: एक समय दक्षिण अफ्रीका टीम इस टेस्ट में हार की कगार पर थी, लेकिन रिकल्टन और मुल्डर ने शतक जड़कर बाजी पलटी. फिर गेंदबाजों ने जीत दिलाई.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 31 Oct 2026 06:55 PM (IST)
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केपटाउन के न्यूलैंड्स में खेले गए तीसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने कमाल कर दिया. दक्षिण अफ्रीका ने तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 176 रनों से शिकस्त दी. इसके साथ ही मेजबान टेंबा बावुमा की टीम ने 2-1 से तीन मैचों की टेस्ट सीरीज जीत ली. यह जीत टेंबा बावुमा और दक्षिण अफ्रीका के लिए कई मायनों में बेहद खास है. इस जीत के बाद दक्षिण अफ्रीकी टीम टेस्ट में दुनिया की नंबर-1 टीम बन गई है. 

पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका 100 रनों से पिछड़ी थी. इसके बाद दूसरी पारी में 181 रनों पर पांच विकेट गिर गए थे. यानी सिर्फ 81 रन आगे थी बावुमा की टीम और पांच विकेट गंवा दिए थे. ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया यह टेस्ट मैच भी जीत लेगा और सीरीज भी, लेकिन रियान रिकल्टन और वियान मुल्डर ने शतक जड़कर अपनी टीम की ऐतिहासिक वापसी करा दी. इसके बाद पांचवें दिन साइमन हार्मर ने 6 विकेट और कगिसो रबाडा ने 3 विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका को मैच जिता दिया. 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 31 Oct 2026 06:55 PM (IST)
Tags :
Temba Bavuma South Africa Vs Australia Simon Harmer SA Vs AUS 3rd Test
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