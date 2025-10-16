हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA: इंडिया टूर के लिए दक्षिण अफ्रीका की टेस्ट और वनडे टीम घोषित, कप्तान टेंबा बावुमा की 4 महीने बाद वापसी

IND vs SA: इंडिया टूर के लिए दक्षिण अफ्रीका की टेस्ट और वनडे टीम घोषित, कप्तान टेंबा बावुमा की 4 महीने बाद वापसी

South Africa Squad For India Tour: साउथ अफ्रीका ने भारत के साथ टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम के कप्तान टेंबा बावुमा भारत दौरे के साथ वापसी कर रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 16 Oct 2025 11:44 PM (IST)
Preferred Sources

IND A vs SA A Test And ODI Series: भारत दौरे के लिए साउथ अफ्रीका ने अपनी ए टीम का ऐलान कर दिया है. इस दौरे पर भारत और साउथ अफ्रीका की ए टीमों के बीच 2 टेस्ट और 3 वनडे मैच खेले जाएंगे. इन दोनों सीरीज के लिए ही साउथ अफ्रीका ने टीम का ऐलान कर दिया है. साउथ अफ्रीका का ये दौरा 30 अक्टूबर से शुरू होगा.

टेस्ट सीरीज के लिए टीम

मार्केस एकरमैन, टेम्बा बावुमा (कप्तान), ओकुहले सेले, जुबैर हमजा, जॉर्डन हरमन, रुबिन हरमन, रिवाल्डो मूनसामी, त्शेपो मोरेकी, मिहलाली मपोंगवाना, लेसेगो सेनोकवाने, प्रेनेलन सुब्रायेन, काइल सिमंड्स, त्सेपो नदवांडवा, जेसन स्मिथ, तियान वान वुरेन और कोडी यूसुफ.

ODI सीरीज के लिए टीम

मार्केस एकरमैन, ओटनील बार्टमैन, ब्योर्न फोर्टुइन, जॉर्डन हरमन, रुबिन हरमन, क्वेना मफाका, रिवाल्डो मूनसामी, त्शेपो मोरेकी, मिहलाली मपोंगवाना, नकाबा पीटर, डेलानो पोटगिएटर, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, सिनेथेम्बा केशिले, जेसन स्मिथ और कोडी यूसुफ.

टेंबा बावुमा की टेस्ट में वापसी

भारत और साउथ अफ्रीका की टीमों के बीच ये अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेले जाएंगे, लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका टीम की कमान टेंबा बावुमा संभालेंगे. इसके पीछे की वजह ये है कि दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेंबा बावुमा करीब 4.5 महीने बाद टेस्ट टीम में वापसी कर रहे हैं. बावुमा ने अपना आखिरी टेस्ट मैच 11-14 जून, 2025 के बीच खेला था. अब वे 30 अक्टूबर से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज में भारत ए के खिलाफ दूसरे मैच से नजर आने वाले हैं. पहले टेस्ट मैच में टीम की कमान मार्केस एकरमैन के पास रहेगी.

भारत-साउथ अफ्रीका के मैचों का शेड्यूल

भारत ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच पहला 4-डे टेस्ट 30 अक्टूबर से खेला जाएगा. वहीं दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट 6 से 9 नवंबर के बीच होगा. ये दोनों ही मुकाबले बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेले जाएंगे. इसके बाद दोनों देशों के खिलाड़ियों के बीच वनडे सीरीज शुरू होगी, जिसमें 13 से 19 नवंबर के बीच तीन ODI खेले जाएंगे. भारत और साउथ अफ्रीका की ए टीमों के बीच ये तीनों ही मुकाबले राजकोट में होंगे.

Published at : 16 Oct 2025 11:33 PM (IST)
Temba Bavuma IND-A Vs SA-A IND VS SA TEST CRICKET
