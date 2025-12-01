भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रविवार को रांची में तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया. इस मैच में कुल 681 रन बने. दोनों ही टीमों ने 300 से ज्यादा का स्कोर बनाया, लेकिन अंत में टीम इंडिया ने 17 रनों से जीत दर्ज की. अब बुधवार, 3 दिसंबर को दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा. यहां जानें दूसरे वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन कैसी हो सकती है.

3 बदलाव कर सकती है दक्षिण अफ्रीकी टीम

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच बुधवार, 3 दिसंबर को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच का टॉस दोपहर 1 बजे होगा. वहीं मैच की शुरुआत दोपहर 1:30 बजे से होगी. दक्षिण अफ्रीकी टीम इस मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में 3 बड़े बदलाव कर सकती है.

टेंबा बावुमा की हो सकती है वापसी

पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका के लिए रियान रिकल्टन और एडन मार्करम ने पारी का आगाज किया था. वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक तीन नंबर पर खेले थे, लेकिन रायपुर में खेले जाने वाले दूसरे वनडे मैच में नियमित कप्तान टेंबा बावुमा की वापसी हो सकती है. ऐसी स्थिति में डिकॉक और मार्करम ओपनिंग कर सकते हैं. वहीं बावुमा नंबर-3 पर बैटिंग कर सकते हैं.

इस हिंदू क्रिकेटर को अंतिम ग्यारह में मिल सकती है जगह

दक्षिण अफ्रीकी टीम के सबसे सफल स्पिनरों में से एक केशव महाराज पहले वनडे में नहीं खेले थे. रांची में प्रेनेलन सुब्रायन एकमात्र स्पिनर थे, जिन्होंने 10 ओवर में बिना कोई विकेट लिए 73 रन दिए थे. ऐसे में दूसरे वनडे मैच में प्रेनेलन सुब्रायन की जगह केशव महाराज को प्लेइंग इलेवन में जगह मिल सकती है.

ओटनील बार्टमैन की जगह लुंगी नगिदी

रांची में खेले गए पहले वनडे में ओटनील बार्टमैन काफी महंगे साबित हुए थे. उन्होंने 10 ओवर में 60 रन लुटाए थे. रायपुर में खेले जाने वाले दूसरे वनडे मैच में उनकी जगह अनुभवी फास्ट बॉलर लुंगी नगिदी को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है.

दूसरे वनडे के लिए दक्षिण अफ्रीका की संभावित प्लेइंग इलेवन- एडन मार्करम, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), टेंबा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, टोनी डी जोर्जी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नांद्रे बर्गर और लुंगी नगिदी.