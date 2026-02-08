India vs Pakistan Match News: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने बॉयकॉट मामले पर पाकिस्तान को फटकार लगाई है. पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच खेलने से मना किया था. हालांकि ICC ने जब सख्ती दिखाई, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) बातचीत के लिए राजी हो गया. BCCI के पूर्व अध्यक्ष रह चुके सौरव गांगुली ने सवाल उठाया कि आखिरकार पाकिस्तान किस आधार पर बहिष्कार करने की बात कह रहा है.

सौरव गांगुली ने पाकिस्तान को लताड़ा

रविवार को रिपोर्टर्स से बातचीत में पाकिस्तान के बॉयकॉट वाले फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "पाकिस्तान किस वजह से वर्ल्ड कप मैच का बहिष्कार कर रहा है? वो अपने मैच श्रीलंका में खेल रहे हैं. मैं पाकिस्तान के बहिष्कार के फैसले से हैरान हूं. एक वर्ल्ड कप में, हर एक अंक महत्वपूर्ण होता है."

पाकिस्तान ने इससे पहले एलान किया था कि वह बांग्लादेश के भारत यात्रा ना करने के समर्थन में आकर टीम इंडिया के खिलाफ मैच का बहिष्कार कर रहा है. बांग्लादेश, जिसकी वेन्यू बदलने की मांग को ICC ने अस्वीकार कर दिया था.

कप्तान सूर्यकुमार यादव दे चुके हैं बयान

वहीं टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आगाज से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव साफ कर चुके हैं कि टीम इंडिया 15 फरवरी को मैच खेलने कोलंबो जाएगी. उनका कहना था कि मैच खेलने से इनकार टीम इंडिया ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने किया है. उन्होंने कहा कि भारत सभी नियमों का पालन करते हुए मैदान में मौजूद रहेगी.

क्या है ताजा अपडेट?

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार पाकिस्तान द्वारा बहिष्कार के फैसले को वापस लेने की संभावना बढ़ गई है. रविवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रतिनिधि पाकिस्तान पहुंचे, वहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल भी पाकिस्तान पहुंचे. बैठक के बाद भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर सकारात्मक फैसला सामने आने की उम्मीद है.

