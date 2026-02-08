हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIndia vs Pakistan: बॉयकॉट मामले में सौरव गांगुली की पाकिस्तान को फटकार, कहा- टी20 वर्ल्ड कप में...

India vs Pakistan: बॉयकॉट मामले में सौरव गांगुली की पाकिस्तान को फटकार, कहा- टी20 वर्ल्ड कप में...

Sourav Ganguly on Pakistan Boycott India Match: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने बॉयकॉट मामले पर पाकिस्तान को फटकार लगाई है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 08 Feb 2026 08:44 PM (IST)
Preferred Sources

India vs Pakistan Match News: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने बॉयकॉट मामले पर पाकिस्तान को फटकार लगाई है. पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच खेलने से मना किया था. हालांकि ICC ने जब सख्ती दिखाई, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) बातचीत के लिए राजी हो गया. BCCI के पूर्व अध्यक्ष रह चुके सौरव गांगुली ने सवाल उठाया कि आखिरकार पाकिस्तान किस आधार पर बहिष्कार करने की बात कह रहा है.

सौरव गांगुली ने पाकिस्तान को लताड़ा

रविवार को रिपोर्टर्स से बातचीत में पाकिस्तान के बॉयकॉट वाले फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "पाकिस्तान किस वजह से वर्ल्ड कप मैच का बहिष्कार कर रहा है? वो अपने मैच श्रीलंका में खेल रहे हैं. मैं पाकिस्तान के बहिष्कार के फैसले से हैरान हूं. एक वर्ल्ड कप में, हर एक अंक महत्वपूर्ण होता है."

पाकिस्तान ने इससे पहले एलान किया था कि वह बांग्लादेश के भारत यात्रा ना करने के समर्थन में आकर टीम इंडिया के खिलाफ मैच का बहिष्कार कर रहा है. बांग्लादेश, जिसकी वेन्यू बदलने की मांग को ICC ने अस्वीकार कर दिया था.

कप्तान सूर्यकुमार यादव दे चुके हैं बयान

वहीं टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आगाज से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव साफ कर चुके हैं कि टीम इंडिया 15 फरवरी को मैच खेलने कोलंबो जाएगी. उनका कहना था कि मैच खेलने से इनकार टीम इंडिया ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने किया है. उन्होंने कहा कि भारत सभी नियमों का पालन करते हुए मैदान में मौजूद रहेगी.

क्या है ताजा अपडेट?

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार पाकिस्तान द्वारा बहिष्कार के फैसले को वापस लेने की संभावना बढ़ गई है. रविवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रतिनिधि पाकिस्तान पहुंचे, वहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल भी पाकिस्तान पहुंचे. बैठक के बाद भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर सकारात्मक फैसला सामने आने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें:

ENG vs NEP: 6 गेंद में चाहिए थे 10, फिर जो हुआ दुनिया रह गई हैरान, टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर टला

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 08 Feb 2026 08:44 PM (IST)
Tags :
Sourav Ganguly ICC India Vs Pakistan Pakistan Cricket Board IND VS PAK
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'भले ही युद्ध थोप दिया जाए, न्यूक्लियर इनरिचमेंट नहीं छोड़ेंगे', अमेरिका से बातचीत के बीच ईरान की ट्रंप को दो टूक
'भले ही युद्ध थोप दिया जाए, लेकिन न्यूक्लियर इनरिचमेंट...', US से बातचीत के बीच ईरान की दो टूक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'झूठ का बखान करे...,' बजट सत्र से पहले अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना
'झूठ का बखान करे...,' बजट सत्र से पहले अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना
इंडिया
आसमान में उड़ रहे ट्रेनिंग विमान में आई तकनीकी खराबी, खेत में हुई क्रैश लैंडिंग, 2 हिस्सों में बंटा प्लेन
आसमान में उड़ रहे ट्रेनिंग विमान में आई तकनीकी खराबी, खेत में हुई क्रैश लैंडिंग
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' vs 'मर्दानी 3': रानी मुखर्जी की फिल्म की कमाई में दूसरे रविवार आया उछाल, सनी की फिल्म बनी 300 करोड़ी
'बॉर्डर 2' vs 'मर्दानी 3': रानी मुखर्जी की फिल्म की कमाई में दूसरे रविवार आया उछाल, सनी की फिल्म बनी 300 करोड़ी
Advertisement

वीडियोज

US-India Trade Deal के बाद घटेगा Russian Oil Import | Paisa Live
Mahadangal: ओवैसी का बंगाल प्लान तैयार, क्या टूटेगा दीदी का मुस्लिम वोट बैंक? | AIMIM | BJP
Mahadangal: चुनावी जंग, बीजेपी को ओवैसी पसंद? | AIMIM | Asaduddin Owaisi | BJP | RSS
Mahadangal: ओवैसी का दांव, BJP के लिए मददगार? | AIMIM | Asaduddin Owaisi | BJP | RSS
Nagin 7: नागिन के साथ धोका! मंडप पे बदला दूल्हा विक्रम नहीं, आर्यमन बना अनन्त का पति
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भले ही युद्ध थोप दिया जाए, न्यूक्लियर इनरिचमेंट नहीं छोड़ेंगे', अमेरिका से बातचीत के बीच ईरान की ट्रंप को दो टूक
'भले ही युद्ध थोप दिया जाए, लेकिन न्यूक्लियर इनरिचमेंट...', US से बातचीत के बीच ईरान की दो टूक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'झूठ का बखान करे...,' बजट सत्र से पहले अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना
'झूठ का बखान करे...,' बजट सत्र से पहले अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना
इंडिया
आसमान में उड़ रहे ट्रेनिंग विमान में आई तकनीकी खराबी, खेत में हुई क्रैश लैंडिंग, 2 हिस्सों में बंटा प्लेन
आसमान में उड़ रहे ट्रेनिंग विमान में आई तकनीकी खराबी, खेत में हुई क्रैश लैंडिंग
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' vs 'मर्दानी 3': रानी मुखर्जी की फिल्म की कमाई में दूसरे रविवार आया उछाल, सनी की फिल्म बनी 300 करोड़ी
'बॉर्डर 2' vs 'मर्दानी 3': रानी मुखर्जी की फिल्म की कमाई में दूसरे रविवार आया उछाल, सनी की फिल्म बनी 300 करोड़ी
क्रिकेट
T20 World Cup: टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी
टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी
इंडिया
'अगर वह अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का फैसला...' बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान
'अगर वो अपने अधिकारों के लिए खड़े होने...' बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान
नौकरी
Indian Air Force में बनना है अग्निवीर तो है आखिरी मौका, चूक गए तो होगी परेशानी
Indian Air Force में बनना है अग्निवीर तो है आखिरी मौका, चूक गए तो होगी परेशानी
ट्रेंडिंग
Video: जब कव्वाली सुन भावुक हो गए पीएम नरेंद्र मोदी, विपक्ष के साथ बैठ जमकर बजाई थी तालियां, वीडियो वायरल
जब कव्वाली सुन भावुक हो गए पीएम नरेंद्र मोदी, विपक्ष के साथ बैठ जमकर बजाई थी तालियां, वीडियो वायरल
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget