क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) में घमासान मचा हुआ है. बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली और पूर्व अध्यक्ष अभिषेक डालमिया आमने-सामने हैं. दरअसल यह मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है, क्योंकि पूर्व प्रेसिडेंट अभिषेक डालमिया ने सौरव गांगुली की अध्यक्षता वाले बोर्ड पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. मगर गांगुली समेत अन्य शीर्ष अधिकारियों ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है.

गांगुली और अभिषेक की यह तनातनी खुलकर सामने आ गई है. 4 दिन पहले पूर्व अध्यक्ष अभिषेक डालमिया ने पश्चिम बंगाल सरकार की 'स्पोर्ट्स इंटीग्रिटी एंड एंटी-करप्शन हेल्पलाइन' से संपर्क साधा, जहां उन्होंने बोर्ड के अंदर गड़बड़ी की शिकायत दर्ज करवाई थी.

अब क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने भ्रष्टाचार, व्यवस्था में गड़बड़ी और पारदर्शिता की कमी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. CAB के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली, सचिव बाबलू कोलाय और अन्य अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित 3 पेज का पत्र पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री डॉक्टर इन्द्रनिल खान को भेजा गया, जिसमें सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया गया.

इस पत्र में अभिषेक डालमिया के उस फैसले पर निशाना साधा गया कि यह बोर्ड का आंतरिक मामला था, लेकिन अभिषेक ने फिर भी मामले को सार्वजनिक करने का फैसला लिया. पत्र में सौरव गांगुली के क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन करियर के अनुभव का जिक्र किया गया. बताया गया कि गांगुली क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल और बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं. भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान और आईसीसी क्रिकेट कमिटी के चेयरमैन पद पर भी रहे, लेकिन जीवनकाल में कभी उनकी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठे हैं.

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सितंबर महीने में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल की वार्षिक बैठक होनी है, उससे पहले बोर्ड के अंदर गुटबाजी की खबरों ने चर्चा बटोरनी शुरू कर दी है. खेल मंत्री को लिखे गए पत्र में दलील दी गई कि पिछले तीन दशकों में बीएन दत्त, जगमोहन डालमिया, सौरव गांगुली और अभिषेक डालमिया अध्यक्ष पद पर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था में गड़बड़ी जैसे आरोप कभी सामने नहीं आए. आगे लिखा गया कि अभिषेक की बातें दर्शाती हैं कि उनके कार्यकाल को छोड़कर सभी कार्यकाल के दौरान बोर्ड में गड़बड़ी रही हो.

आपको याद दिला दें कि सौरव गांगुली अभी CAB के अध्यक्ष के तौर पर दूसरे कार्यकाल में हैं. उन्हें सितंबर 2025 में दूसरी बार बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया था.

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