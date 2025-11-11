हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमोहम्मद शमी के समर्थन में आए सौरव गांगुली, कहा- वो टेस्ट, वनडे और टी-20 सबके लिए फिट हैं

मोहम्मद शमी के समर्थन में आए सौरव गांगुली, कहा- वो टेस्ट, वनडे और टी-20 सबके लिए फिट हैं

रणजी में शमी ने अब तक 15 विकेट चटकाए हैं जिससे बंगाल को अपने पहले दो रणजी ट्रॉफी मैचों में लगातार जीत हासिल करने में मदद मिली है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 11 Nov 2025 08:46 AM (IST)
पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली मोहम्मद शमी को क्रिकेट के सभी प्रारूपों में भारतीय टीम में वापसी करते देखना चाहते हैं. गांगुली का मानना है कि वो बेहतरीन तेज़ गेंदबाज़ हैं और वो पूरी तरह फिट हैं.

बता दें कि अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति ने 35 वर्षीय शमी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए नहीं चुना. इस फैसले के बाद कई लोगों ने नाराजगी जताई. मोहम्मद शमी ने  आखिरी बार मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था.

गांगुली ने सोमवार को कहा, "शमी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं. वह फिट हैं और हमने यह तीन रणजी ट्रॉफी मैचों में देखा, जहाँ उन्होंने अपने दम पर बंगाल के लिए मैच जीते."

गांगुली ने आगे कहा, "मुझे यकीन है कि चयनकर्ता नज़र रख रहे हैं और मोहम्मद शमी और चयनकर्ताओं के बीच बातचीत चल रही है. अगर आप मुझसे फिटनेस और कौशल के मामले में पूछें, तो यह वही मोहम्मद शमी हैं जिन्हें हम जानते हैं. इसलिए, मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि वह भारत के लिए टेस्ट मैच, वनडे और टी20 क्रिकेट क्यों नहीं खेलते रह सकते.''

रणजी में शमी ने अब तक 15 विकेट चटकाए हैं जिससे बंगाल को अपने पहले दो रणजी ट्रॉफी मैचों में लगातार जीत हासिल करने में मदद मिली है. हालाँकि त्रिपुरा के खिलाफ उन्हें कोई विकेट नहीं मिला. उन्होंने इस सीज़न में तीन मैचों में 91 ओवर गेंदबाजी की. इस अनुभवी तेज़ गेंदबाज़ ने 2023 विश्व कप के बाद टखने की सर्जरी करवाई थी. उस विश्वकप में उन्होंने 10.70 की औसत से 24 विकेट लेकर टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था.

टेस्ट मैचों में प्रसिद्ध कृष्णा और आकाश दीप तेज गेंदबाजी आक्रमण का अभिन्न अंग बन गए हैं. 2027 का एकदिवसीय विश्व कप अभी दो साल दूर है. ऐसे में शमी की कब वापसी होगी यह बड़ा सवाल है.

Published at : 11 Nov 2025 08:45 AM (IST)
Sourav Ganguly MOHAMMED SHAMI
