अध्यक्ष बनते ही सौरव गांगुली ने क्रिकेट फैंस को दिया बड़ा गिफ्ट, IND-SA मैच के टिकट रखे सस्ते

भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में है, जहां 3 वनडे मैचों की सीरीज के बाद 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. इस दौरे के बाद भारतीय टीम घर पर साउथ अफ्रीका के साथ तीनों फॉर्मेट की सीरीज खेलेगी. इसकी शुरुआत 14 नवंबर से होगी, पहला टेस्ट कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले को लेकर बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने तैयारी शुरू कर दी है. एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने मुकाबले से पहले क्रिकेट फैंस को बड़ा दिवाली गिफ्ट दिया है.

कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में 6 साल बाद कोई टेस्ट मैच खेला जाना है, यहां पर 2019 में भारत और बांग्लादेश के बीच पिंक बॉल टेस्ट खेला गया था. अब ईडन गार्डन्स में 14 नवंबर से यहां भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट खेला जाएगा. इस मैच की टिकट जोमैटो ऐप पर बुक कर सकते हैं. 5 दिनों के मैच के लिए टिकट प्राइस 300 रूपये है, यानी एक दिन के खेल के लिए सिर्फ 60 रूपये पड़ रहे हैं. इसके साथ ही एक दिन का 250 वाला टिकट भी है.

रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद शुभमन गिल टेस्ट और वनडे की कप्तानी कर रहे हैं. उनकी कप्तानी में भारत ने पहली टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में खेली थी, जो 2-2 से बराबर पर समाप्त हुई थी. इसके बाद भारत ने घर पर खेली टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज को 2-0 से हराया था. अब गिल की कप्तानी में भारत पहली वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहा है, जहां पहला मैच भारत हार चुकी है.

गांगुली ने 22 सितंबर, 2025 को दूसरी बार क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ़ बंगाल के अध्यक्ष पद संभाला था. इससे पहले वह इस पद पर 2015 से 2019 तक रहे थे, जिसे छोड़ने के बाद वह बीसीसीआई के 35वें अध्यक्ष बने थे.

14 से 18 नवंबर तक पहले टेस्ट के बाद भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट 22 से 26 नवंबर के बीच असम क्रिकेट एसोसिएशन में खेला जाएगा. 3 मैचों की वनडे सीरीज 30 नवंबर से और 5 मैचों की टी20 सीरीज 9 दिसंबर से शुरू होगी.