हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअध्यक्ष बनते ही सौरव गांगुली ने क्रिकेट फैंस को दिया बड़ा गिफ्ट, IND-SA मैच के टिकट रखे सस्ते

अध्यक्ष बनते ही सौरव गांगुली ने क्रिकेट फैंस को दिया बड़ा गिफ्ट, IND-SA मैच के टिकट रखे सस्ते

Sourav Ganguly: 2019 में भारत-बांग्लादेश के बीच पिंक बॉल टेस्ट के 6 साल बाद ईडन गार्डन्स स्टेडियम में पहला टेस्ट (भारत बनाम साउथ अफ्रीका) खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत 14 नवंबर से शुरू होगी.

By : शिवम | Updated at : 20 Oct 2025 12:29 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में है, जहां 3 वनडे मैचों की सीरीज के बाद 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. इस दौरे के बाद भारतीय टीम घर पर साउथ अफ्रीका के साथ तीनों फॉर्मेट की सीरीज खेलेगी. इसकी शुरुआत 14 नवंबर से होगी, पहला टेस्ट कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले को लेकर बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने तैयारी शुरू कर दी है. एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने मुकाबले से पहले क्रिकेट फैंस को बड़ा दिवाली गिफ्ट दिया है.

कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में 6 साल बाद कोई टेस्ट मैच खेला जाना है, यहां पर 2019 में भारत और बांग्लादेश के बीच पिंक बॉल टेस्ट खेला गया था. अब ईडन गार्डन्स में 14 नवंबर से यहां भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट खेला जाएगा. इस मैच की टिकट जोमैटो ऐप पर बुक कर सकते हैं. 5 दिनों के मैच के लिए टिकट प्राइस 300 रूपये है, यानी एक दिन के खेल के लिए सिर्फ 60 रूपये पड़ रहे हैं. इसके साथ ही एक दिन का 250 वाला टिकट भी है.

रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद शुभमन गिल टेस्ट और वनडे की कप्तानी कर रहे हैं. उनकी कप्तानी में भारत ने पहली टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में खेली थी, जो 2-2 से बराबर पर समाप्त हुई थी. इसके बाद भारत ने घर पर खेली टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज को 2-0 से हराया था. अब गिल की कप्तानी में भारत पहली वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहा है, जहां पहला मैच भारत हार चुकी है.

गांगुली ने 22 सितंबर, 2025 को दूसरी बार क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ़ बंगाल के अध्यक्ष पद संभाला था. इससे पहले वह इस पद पर 2015 से 2019 तक रहे थे, जिसे छोड़ने के बाद वह बीसीसीआई के 35वें अध्यक्ष बने थे.

14 से 18 नवंबर तक पहले टेस्ट के बाद भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट 22 से 26 नवंबर के बीच असम क्रिकेट एसोसिएशन में खेला जाएगा. 3 मैचों की वनडे सीरीज 30 नवंबर से और 5 मैचों की टी20 सीरीज 9 दिसंबर से शुरू होगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 20 Oct 2025 12:21 PM (IST)
Tags :
Sourav Ganguly India Vs South Africa South Africa Tour Of India Eden Gardens Stadium IND VS SA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आसमान में धुंध की चादर, यमुना में झाग, AQI 400 पार... दिवाली पर दिल्ली-NCR में 'जानलेवा' हवा; पटाखों को लेकर क्या हैं SC के आदेश?
आसमान में धुंध, यमुना में झाग, AQI 400 पार... दिवाली पर दिल्ली-NCR में 'जानलेवा' हवा; पटाखों को लेकर क्या हैं SC के आदेश?
बिहार
Karakat Constituency: काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
क्रिकेट
Virender Sehwag Birthday: जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
बॉलीवुड
Diwali 2025: इन बॉलीवुड गानों के बिना अधूरी है दिवाली, त्योहार को बना देते हैं और मजेदार
इन बॉलीवुड गानों के बिना अधूरी है दिवाली, त्योहार को बना देते हैं और मजेदार
Advertisement

वीडियोज

Diwali 2025: कतई न चूकें! दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का सही समय क्या है? |ABPLIVE
KHESARI LAL YADAV कभी फुटपाथ पर लगाते थे ठेला, अब करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं! | ABPLIVE
UP Politics: Yogi के 'दोनों डिप्टी' नाराज हैं? | ABP News | CM Yogi | UP News | Diwali 2025
Bihar Election 2025: महागठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर सस्पेंस बरकरार | Congress | RJD
मंत्र के डरावने खेल में खूनी प्रपंच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 214 / litre 65
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 176 / litre 65
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आसमान में धुंध की चादर, यमुना में झाग, AQI 400 पार... दिवाली पर दिल्ली-NCR में 'जानलेवा' हवा; पटाखों को लेकर क्या हैं SC के आदेश?
आसमान में धुंध, यमुना में झाग, AQI 400 पार... दिवाली पर दिल्ली-NCR में 'जानलेवा' हवा; पटाखों को लेकर क्या हैं SC के आदेश?
बिहार
Karakat Constituency: काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
क्रिकेट
Virender Sehwag Birthday: जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
बॉलीवुड
Diwali 2025: इन बॉलीवुड गानों के बिना अधूरी है दिवाली, त्योहार को बना देते हैं और मजेदार
इन बॉलीवुड गानों के बिना अधूरी है दिवाली, त्योहार को बना देते हैं और मजेदार
विश्व
Trump Tariff: 'अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो...', डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी और टैरिफ लगाने की धमकी
'अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो...', ट्रंप ने फिर दी और टैरिफ लगाने की धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने दीये जलाकर लिखा 'जय श्री राम', धूमधाम से मनाया गया दीपोत्सव
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने दीये जलाकर लिखा 'जय श्री राम', धूमधाम से मनाया गया दीपोत्सव
हेल्थ
टूथब्रश में छिपे बैक्टीरिया से बचने के लिए कब बदलना चाहिए आपका टूथब्रश? जानिए सही समय
टूथब्रश में छिपे बैक्टीरिया से बचने के लिए कब बदलना चाहिए आपका टूथब्रश? जानिए सही समय
यूटिलिटी
इस राज्य में बंद हो गए मैनुअल स्टाम्प, अब खुद जनरेट कर सकते हैं ई-स्टाम्प; जानें पूरी प्रक्रिया
इस राज्य में बंद हो गए मैनुअल स्टाम्प, अब खुद जनरेट कर सकते हैं ई-स्टाम्प; जानें पूरी प्रक्रिया
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget