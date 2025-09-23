सौरव गांगुली की हुई CAB में वापसी, दोबारा बने अध्यक्ष; आते ही कर दिया बड़ा ऐलान

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) के अध्यक्ष चुने गए हैं. वह 2019 तक इस पद पर थे, 6 साल के बाद वह दोबारा इस पद पर नियुक्त हुए हैं. गांगुली 2019 से 2022 तक बीसीसीआई के भी अध्यक्ष पद पर रहे थे. सीएबी अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने सोमवार को ईडन गार्डन्स स्टेडियम की क्षमता को 1 लाख तक बढ़ाने की बात कही. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप के महत्वपूर्ण मैचों की मेजबानी हासिल करने को भी अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया.

सोमवार को क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल की 94वीं वार्षिक आम बैठक में सौरव गांगुली को निर्विरोध अगला अध्यक्ष चुना गया. वह 2015 से 2019 तक सीएबी अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने बीसीसीआई अध्यक्ष बनने से पहले इस पद को छोड़ा था. जिसके बाद अविषेक डालमिया नए अध्यक्ष बने थे.

सौरव गांगुली दोबारा बने अध्यक्ष

गांगुली ने वादा किया है कि ईडन गार्डन्स में टेस्ट क्रिकेट की वापसी सुचारु रूप से सुनिश्चित करेंगे. बता दें कि अक्टूबर में यहां बंगाल की टीम उत्तराखंड और गुजरात के साथ रणजी ट्रॉफी के 2 मैच खेलेगी. नवंबर में यहां भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट खेला जाएगा.

पद पर नियुक्त होने के बाद गांगुली ने कहा कि उनकी पहली जिम्मेदारी भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट की तैयारी करना होगा. 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ पिंक बॉल टेस्ट के बाद यहां पहला टेस्ट होगा. सौरव गांगुली के अध्यक्ष पद पर रहते हुए ही भारत में पिंक बॉल से दिन रात्रि टेस्ट की शुरुआत हुई.

गांगुली ने कहा, "यह एक अच्छा टेस्ट होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बनी है. ईडन गार्डन्स स्टेडियम में सबकुछ मौजूद है. अच्छी पिचें, अच्छे फैंस और बुनियादी ढांचा भी अच्छा है. भारत और साउथ अफ्रीका दोनों अच्छी टीमें हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि ये एक अच्छा टेस्ट होगा."

BCCI की मीटिंग में CAB का प्रतिनिधत्व करेंगे गांगुली

सौरव गांगुली ने बताया कि उनकी बीसीसीआई के नए टीम सदस्यों के साथ जल्द ही चर्चा होगी. गांगुली ने कहा, "मैं बीसीसीआई से बात करूंगा. वे भी नहीं मेंबर्स हैं. मैं नए बीसीसीआई अध्यक्ष को शुभकामनाएं देता हूं. मुझे यकीं हैं कि वह अच्छा काम करेंगे. सिर्फ मिथुन मन्हास नहीं हैं, रघुराम भट्ट समेत वहां कई अन्य नए पदाधिकारी हैं."

बीसीसीआई की एनुअल जनरल मीटिंग 28 सितंबर को होगी. गांगुली इसमें सीएबी का प्रतिनिधत्व करेंगे. ईडन गार्डन्स स्टेडियम की क्षमता को बढ़ाने पर गांगुली ने कहा कि ये अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के बाद ही होगा. इसमें समय लगेगा.