हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसौरव गांगुली की हुई CAB में वापसी, दोबारा बने अध्यक्ष; आते ही कर दिया बड़ा ऐलान

सौरव गांगुली की हुई CAB में वापसी, दोबारा बने अध्यक्ष; आते ही कर दिया बड़ा ऐलान

Sourav Ganguly CAB President: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की 6 साल बाद क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल में अध्यक्ष के तौर पर वापसी हुई है. वह बीसीसीआई के भी अध्यक्ष रह चुके हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 23 Sep 2025 10:34 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) के अध्यक्ष चुने गए हैं. वह 2019 तक इस पद पर थे, 6 साल के बाद वह दोबारा इस पद पर नियुक्त हुए हैं. गांगुली 2019 से 2022 तक बीसीसीआई के भी अध्यक्ष पद पर रहे थे. सीएबी अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने सोमवार को ईडन गार्डन्स स्टेडियम की क्षमता को 1 लाख तक बढ़ाने की बात कही. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप के महत्वपूर्ण मैचों की मेजबानी हासिल करने को भी अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया.

सोमवार को क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल की 94वीं वार्षिक आम बैठक में सौरव गांगुली को निर्विरोध अगला अध्यक्ष चुना गया. वह 2015 से 2019 तक सीएबी अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने बीसीसीआई अध्यक्ष बनने से पहले इस पद को छोड़ा था. जिसके बाद अविषेक डालमिया नए अध्यक्ष बने थे.

सौरव गांगुली दोबारा बने अध्यक्ष

गांगुली ने वादा किया है कि ईडन गार्डन्स में टेस्ट क्रिकेट की वापसी सुचारु रूप से सुनिश्चित करेंगे. बता दें कि अक्टूबर में यहां बंगाल की टीम उत्तराखंड और गुजरात के साथ रणजी ट्रॉफी के 2 मैच खेलेगी. नवंबर में यहां भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट खेला जाएगा.

पद पर नियुक्त होने के बाद गांगुली ने कहा कि उनकी पहली जिम्मेदारी भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट की तैयारी करना होगा. 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ पिंक बॉल टेस्ट के बाद यहां पहला टेस्ट होगा. सौरव गांगुली के अध्यक्ष पद पर रहते हुए ही भारत में पिंक बॉल से दिन रात्रि टेस्ट की शुरुआत हुई.

गांगुली ने कहा, "यह एक अच्छा टेस्ट होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बनी है. ईडन गार्डन्स स्टेडियम में सबकुछ मौजूद है. अच्छी पिचें, अच्छे फैंस और बुनियादी ढांचा भी अच्छा है. भारत और साउथ अफ्रीका दोनों अच्छी टीमें हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि ये एक अच्छा टेस्ट होगा."

BCCI की मीटिंग में CAB का प्रतिनिधत्व करेंगे गांगुली

सौरव गांगुली ने बताया कि उनकी बीसीसीआई के नए टीम सदस्यों के साथ जल्द ही चर्चा होगी. गांगुली ने कहा, "मैं बीसीसीआई से बात करूंगा. वे भी नहीं मेंबर्स हैं. मैं नए बीसीसीआई अध्यक्ष को शुभकामनाएं देता हूं. मुझे यकीं हैं कि वह अच्छा काम करेंगे. सिर्फ मिथुन मन्हास नहीं हैं, रघुराम भट्ट समेत वहां कई अन्य नए पदाधिकारी हैं."

बीसीसीआई की एनुअल जनरल मीटिंग 28 सितंबर को होगी. गांगुली इसमें सीएबी का प्रतिनिधत्व करेंगे. ईडन गार्डन्स स्टेडियम की क्षमता को बढ़ाने पर गांगुली ने कहा कि ये अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के बाद ही होगा. इसमें समय लगेगा.

Published at : 23 Sep 2025 10:09 AM (IST)
Tags :
Sourav Ganguly CAB BCCI President Cricket Association Of Bengal BCCI
Sports LIVE

ABP Shorts

Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
Sports LIVE
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
Sports LIVE
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद यूपी की सियासत में क्या होगा बदलाव? अखिलेश से कैसे होंगे रिश्ते, जानें सब कुछ
आजम के जेल से बाहर आने के बाद यूपी की सियासत में क्या होगा बदलाव? अखिलेश से कैसे होंगे रिश्ते, जानें सब कुछ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: जेल से बाहर आकर भी 2027 का चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं आजम और अब्दुल्ला? इस वजह से हो रही चर्चा
जेल से बाहर आकर भी 2027 का चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं आजम और अब्दुल्ला? इस वजह से हो रही चर्चा
इंडिया
हरम की औरतों के लिए क्यों अपने नाम बदलते थे अकबर के दरबारी? जानें इसके पीछे की कहानी
हरम की औरतों के लिए क्यों अपने नाम बदलते थे अकबर के दरबारी? जानें इसके पीछे की कहानी
स्पोर्ट्स
IND vs PAK: 'ये नया इंडिया है, जो छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं', पाकिस्तान की बदतमीजी पर इरफान पठान का फूटा गुस्सा
'ये नया इंडिया है, जो छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं', पाकिस्तान की बदतमीजी पर इरफान पठान का फूटा गुस्सा
Advertisement

वीडियोज

EPFO का नया 'Passbook Lite' Feature: अब PF Balance Check करना हुआ बेहद आसान| Paisa Live
GST, Trump और Foreign Investors बदलेंगे Market का Mood | Paisa Live
Digital Arrest: Delhi में ₹23 करोड़ की ठगी, रिटायर्ड बैंकर बने शिकार!
Navratri: TV बहुओं का 'दुर्गा' अवतार, अनुपमा में गरबे की धूम!
Garba Entry Restrictions: Bhopal में Garba पंडालों के बाहर 'नो एंट्री' के होर्डिंग्स, Garba Jihad रोकने की अपील
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद यूपी की सियासत में क्या होगा बदलाव? अखिलेश से कैसे होंगे रिश्ते, जानें सब कुछ
आजम के जेल से बाहर आने के बाद यूपी की सियासत में क्या होगा बदलाव? अखिलेश से कैसे होंगे रिश्ते, जानें सब कुछ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: जेल से बाहर आकर भी 2027 का चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं आजम और अब्दुल्ला? इस वजह से हो रही चर्चा
जेल से बाहर आकर भी 2027 का चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं आजम और अब्दुल्ला? इस वजह से हो रही चर्चा
इंडिया
हरम की औरतों के लिए क्यों अपने नाम बदलते थे अकबर के दरबारी? जानें इसके पीछे की कहानी
हरम की औरतों के लिए क्यों अपने नाम बदलते थे अकबर के दरबारी? जानें इसके पीछे की कहानी
स्पोर्ट्स
IND vs PAK: 'ये नया इंडिया है, जो छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं', पाकिस्तान की बदतमीजी पर इरफान पठान का फूटा गुस्सा
'ये नया इंडिया है, जो छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं', पाकिस्तान की बदतमीजी पर इरफान पठान का फूटा गुस्सा
बॉलीवुड
झूठ बोलकर सेट से गायब हो जाते थे अक्षय कुमार, ब्रेक में कमा लेते थे 20 लाख, खुद किया खुलासा
झूठ बोलकर सेट से गायब हो जाते थे अक्षय कुमार, ब्रेक में कमा लेते थे 20 लाख, खुद किया खुलासा
शिक्षा
सचिन की बेटी सारा या होने वाली बहू सानिया, दोनों में ज्यादा एजुकेटेड कौन?
सचिन की बेटी सारा या होने वाली बहू सानिया, दोनों में ज्यादा एजुकेटेड कौन?
यूटिलिटी
फ्रिज के ऊपर कभी नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, वरना रोजाना पैसा खर्च कराएगा रेफ्रिजरेटर
फ्रिज के ऊपर कभी नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, वरना रोजाना पैसा खर्च कराएगा रेफ्रिजरेटर
हेल्थ
नींद की कमी आपके दिमाग के लिए शराब से भी खतरनाक, जानें इसे लेकर क्‍या सलाह देते हैं एक्सपर्ट?
नींद की कमी आपके दिमाग के लिए शराब से भी खतरनाक, जानें इसे लेकर क्‍या सलाह देते हैं एक्सपर्ट?
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget