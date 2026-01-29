एलिसा हीली की जगह सोफी मोलिनी ऑस्ट्रेलिया की कप्तान नियुक्त, भारत के खिलाफ संभालेंगी कमान

Sophie Molineux Appointed Australia New Captain: ऑलराउंडर सोफी मोलिनी को गुरुवार यानी 29 जनवरी को अगले महीने वनडे विश्व चैंपियन भारत के खिलाफ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है. इस घरेलू श्रृंखला के बाद वो एलिसा हीली की जगह सभी प्रारूपों में कप्तानी संभालेंगी. हीली ने घोषणा की थी कि भारत के खिलाफ खेलने के बाद वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगी. भारत के खिलाफ वो तीन वनडे और एक टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करेंगी.

भारत के खिलाफ होने वाली श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलिया ने टीम की घोषणा की

भारत के खिलाफ होने वाली श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलिया की सभी प्रारूपों के लिए टीमों की घोषणा गुरुवार को की गई. भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा 15 फरवरी को सिडनी में शुरू होने वाली तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला से शुरू होगा. बाकी दो मैच 19 और 21 फरवरी को क्रमशः कैनबरा और एडिलेड में खेले जाएंगे. तीन मैचों की वनडे सीरीज 24, 27 फरवरी और 1 मार्च को खेली जाएगी. पहला मैच ब्रिस्बेन के एलन बॉर्डर फील्ड में जबकि अगले दो मैच होबार्ट के बेलेरिव ओवल में खेले जाएंगे. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एकमात्र टेस्ट मैच पर्थ के प्रतिष्ठित वाका ग्राउंड में छह से नौ मार्च तक खेला जाएगा.

वेस्टइंडीज के दौरे से मोलिनी सभी प्रारूपों में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी संभालेंगी

इसके बाद मार्च में वेस्टइंडीज के दौरे में मोलिनी सभी प्रारूपों में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान होगी. ताहलिया मैकग्रा को उपकप्तान के रूप में बरकरार रखा गया है, जबकि एक अन्य स्पिन गेंदबाज ऑलराउंडर एशले गार्डनर को भी उपकप्तान नियुक्त किया गया है. निकोला कैरी ने सीमित ओवरों के प्रारूप में वापसी की है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम में शामिल 19 वर्षीय लूसी हैमिल्टन को टेस्ट टीम में शामिल किया गया है. चयनकर्ताओं ने बाएं हाथ की बल्लेबाज फोबे लिचफील्ड को चोटिल होने के कारण मौजूदा महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) से बाहर होने के बावजूद सभी प्रारूपों में अपनी टीमों में शामिल किया है. अलाना किंग को टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम से बाहर कर दिया गया है. मेगन शट, ग्रेस हैरिस और हीथर ग्राहम वनडे टीम में शामिल नहीं हैं. मोलिनी महिला बिग बैश लीग में सबसे कम उम्र की कप्तान रह चुकी हैं. उन्होंने मेलबर्न रेनेगेड्स में मेग लैनिंग से कप्तानी संभाली और बाद में विक्टोरिया का नेतृत्व किया.

भारत के खिलाफ श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीमें इस प्रकार हैं:

टी20: सोफी मोलिनी (कप्तान), एशले गार्डनर (उप-कप्तान), ताहलिया मैकग्रा (उप-कप्तान), डार्सी ब्राउन, निकोला कैरी, किम गार्थ, ग्रेस हैरिस, फोबे लिचफील्ड, बेथ मूनी, एलिसे पेरी, मेगन शट, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहैम.

वनडे: एलिसा हीली (कप्तान), सोफी मोलिनी (उप-कप्तान), डार्सी ब्राउन, निकोला कैरी, एशले गार्डनर, किम गार्थ, अलाना किंग, फोबे लिचफील्ड, बेथ मूनी, ताहलिया मैकग्रा, एलिसे पेरी, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहैम.

टेस्ट: एलिसा हीली (कप्तान), सोफी मोलिनी (उप-कप्तान), डार्सी ब्राउन, एशले गार्डनर, किम गार्थ, लूसी हैमिल्टन, अलाना किंग, फोबे लिचफील्ड, बेथ मूनी, ताहलिया मैकग्रा, एलिसे पेरी, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहैम.