19 साल बेमिसाल, वर्ल्ड कप के बीच दिग्गज ने लिया संन्यास, रिटायरमेंट स्पीच आपको रुला देगी

न्यूजीलैंड की दिग्गज क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है. रविवार को उन्होंने महिला वर्ल्ड कप 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ अपने करियर का आखिरी मैच खेला. न्यूजीलैंड पहले ही सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी थी, लेकिन सोफी डिवाइन जीत की यादों के साथ क्रिकेट को अलविदा नहीं कह सकीं. इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया.

सोफी डिवाइन का इंटरनेशनल करियर 19 साल से भी ज्यादा समय तक चला. उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के बाद संन्यास ले लेंगी. मैच समाप्त होने के बाद उनके टीम मेंबर्स, विपक्षी टीम के खिलाड़ी और फैंस ने भी उनके प्रति सम्मान दिखाया. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में 23 रन बनाए और गेंदबाजी में एक विकेट भी लिया.

सोफी डिवाइन की रिटायरमेंट स्पीच

सोफी डिवाइन ने अपनी रिटायरमेंट स्पीच में कहा, "मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूं. टीम मेंबर्स, सपोर्ट स्टाफ, मीडिया और अपोनेंट टीम का आभार. यह मेरे लिए सम्मान की बात रही कि मुझे इतने वर्षों तक क्रिकेट खेलने का अवसर मिला. मैंने इस खेल को पूरी तरह अलविदा नहीं कहा है, मैं जानती हूं कि आगे भी मैदानों पर विचरण करने वाली हूं."

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब उनके करियर की शुरुआत हुई तब महिला क्रिकेट को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन आज महिला क्रिकेट नई ऊंचाइयों को छू रहा है.

सोफी डिवाइन ने 36 साल की उम्र में अपने इंटरनेशनल करियर का समापन किया. उन्होंने अपने 159 मैचों के वनडे करियर में 4279 रन बनाए. अपने एकदिवसीय करियर में उन्होंने 9 शतक और 18 हाफ-सेंचुरी लगाने के साथ-साथ गेंदबाजी में 111 विकेट भी लिए. उन्होंने अपने करियर में 146 टी20 मैच भी खेले, जिनमें उनके नाम 3431 रन हैं और बॉलिंग करते हुए उन्होंने 119 विकेट भी लिए.

