हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट19 साल बेमिसाल, वर्ल्ड कप के बीच दिग्गज ने लिया संन्यास, रिटायरमेंट स्पीच आपको रुला देगी

19 साल बेमिसाल, वर्ल्ड कप के बीच दिग्गज ने लिया संन्यास, रिटायरमेंट स्पीच आपको रुला देगी

Sophie Devine Retirement: न्यूजीलैंड की दिग्गज क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है. वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के साथ मैच उनके करियर का आखिरी मैच रहा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 26 Oct 2025 11:07 PM (IST)
Preferred Sources

न्यूजीलैंड की दिग्गज क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है. रविवार को उन्होंने महिला वर्ल्ड कप 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ अपने करियर का आखिरी मैच खेला. न्यूजीलैंड पहले ही सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी थी, लेकिन सोफी डिवाइन जीत की यादों के साथ क्रिकेट को अलविदा नहीं कह सकीं. इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया.

सोफी डिवाइन का इंटरनेशनल करियर 19 साल से भी ज्यादा समय तक चला. उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के बाद संन्यास ले लेंगी. मैच समाप्त होने के बाद उनके टीम मेंबर्स, विपक्षी टीम के खिलाड़ी और फैंस ने भी उनके प्रति सम्मान दिखाया. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में 23 रन बनाए और गेंदबाजी में एक विकेट भी लिया.

सोफी डिवाइन की रिटायरमेंट स्पीच

सोफी डिवाइन ने अपनी रिटायरमेंट स्पीच में कहा, "मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूं. टीम मेंबर्स, सपोर्ट स्टाफ, मीडिया और अपोनेंट टीम का आभार. यह मेरे लिए सम्मान की बात रही कि मुझे इतने वर्षों तक क्रिकेट खेलने का अवसर मिला. मैंने इस खेल को पूरी तरह अलविदा नहीं कहा है, मैं जानती हूं कि आगे भी मैदानों पर विचरण करने वाली हूं."

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब उनके करियर की शुरुआत हुई तब महिला क्रिकेट को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन आज महिला क्रिकेट नई ऊंचाइयों को छू रहा है.

सोफी डिवाइन ने 36 साल की उम्र में अपने इंटरनेशनल करियर का समापन किया. उन्होंने अपने 159 मैचों के वनडे करियर में 4279 रन बनाए. अपने एकदिवसीय करियर में उन्होंने 9 शतक और 18 हाफ-सेंचुरी लगाने के साथ-साथ गेंदबाजी में 111 विकेट भी लिए. उन्होंने अपने करियर में 146 टी20 मैच भी खेले, जिनमें उनके नाम 3431 रन हैं और बॉलिंग करते हुए उन्होंने 119 विकेट भी लिए.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 26 Oct 2025 11:07 PM (IST)
Tags :
Sophie Devine Sophie Devine Retirement Icc Womens World Cup 2025
और पढ़ें
