IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसोनल दिनुषा ने रचा इतिहास, एक मैच में 'डबल' शतक से बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

सोनल दिनुषा ने रचा इतिहास, एक मैच में 'डबल' शतक से बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Sonal Dinusha 'Double' Century: श्रीलंका के बल्लेबाज सोनल दिनुषा ने भारत के खिलाफ टेस्ट में दोनों पारियों में शतक लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया. सोनल ने काफी नीचे बैटिंग करते हुए शतक लगाए.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 27 Aug 2026 03:52 PM (IST)
Preferred Sources

सोनल दिनुषा ने कोलंबो में भारत के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में डबल शतक जड़ने का कमाल कर दिया है. पहली पारी में 103 रन की पारी खेलने वाले सोनल ने श्रीलंका के लिए दूसरी पारी में भी सेंचुरी लगा दी. इस दफा उन्होंने 196 गेंदों में 6 चौकों की मदद से ट्रिपल डिटिज का आंकड़ा छुआ. इसके साथ सोनल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम कर दिया. 

सोनल वैसे तो 12वें ऐसे खिलाड़ी बने, जिन्होंने भारत के खिलाफ टेस्ट मैच में दो शतक जड़े, लेकिन नंबर-6 या उससे नीचे बैटिंग करते हुए सोनल ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. इस तरह सोनल ने दोनों पारियों में शतक लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया. 

पहली पारी में 7वें नंबर पर जड़ा शतक 

सोनल ने दोनों ही पारियों में नीचे बैटिंग करते हुए टीम की मदद की. पहली पारी में वह नंबर-7 पर बैटिंग के लिए उतरे, जहां उन्होंने 162 गेंदों में 8 चौके और 3 छक्के लगाकर 103 रन बनाए. इसके बाद दूसरी पारी में श्रीलंकाई बल्लेबाज ने नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए सेंचुरी लगाई. इन दिनों शतक की बदौलत श्रीलंका की डुबती नैया बची. जहां टीम की हार साफ नजर आ रही थी, वो तस्वीर दिनुषा के शतकों से बदल गई. 

यह भी पढ़ें: ब्राइडन कार्स ‘नाइटक्लब’ मामले में पुलिस का नया खुलासा

भारत के खिलाफ टेस्ट में दोनों पारियों में शतक

1948 - डॉन ब्रैडमैन 
1948 - एवर्टन वीक्स
1982 - दलीप मेंडिस
1990 - ग्राहम गूच
1996 - गैरी कर्स्टन 
1997 - अरविंदा डी सिल्वा
2008 - एंड्रयू स्ट्रॉस 
2010 - हाशिम अमला 
2011 - जैक्स कैलिस 
2014 - डेविड वार्नर 
2022 - जॉनी बेयरस्टो 
2026 - सोनल दिनुषा

दो मैचों की टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा शतक

3 शतक - अरविंद डी सिल्वा (श्रीलंका) बनाम पाकिस्तान (घरेलू, 1997)
3 शतक - अरविंद डी सिल्वा (श्रीलंका) बनाम भारत (घरेलू, 1997)
3 शतक - जैक्स कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) बनाम पाकिस्तान (बाहर, 2007)
3 शतक - हाशिम अमला (दक्षिण अफ्रीका) बनाम भारत (बाहर, 2010)
3 शतक - कुमार संगकारा (श्रीलंका) बनाम बांग्लादेश (घरेलू, 2013)
3 शतक - यूनिस खान (पाकिस्तान) बनाम ऑस्ट्रेलिया (न्यूट्रल, 2014)
3 शतक - मार्नस लाबुशेन (ऑस्ट्रेलिया) बनाम वेस्टइंडीज (घरेलू, 2022)
3 शतक - केन विलियमसन (न्यूजीलैंड) बनाम दक्षिण अफ्रीका (घरेलू, 2024)
3 शतक - सोनल दिनुशा (श्रीलंका) बनाम भारत (घरेलू, 2026)

 

यह भी पढ़ें: 94 इंटरनेशनल मैच खेल चुके क्रिकेटर पर ICC ने लगाया 15 महीने का बैन, जानिए क्यों

Published at : 27 Aug 2026 03:41 PM (IST)
Tags :
IND Vs SL 2nd Test Sonal Dinusha Century
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
सोनल दिनुषा ने रचा इतिहास, एक मैच में 'डबल' शतक से बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
सोनल दिनुषा ने रचा इतिहास, एक मैच में 'डबल' शतक से बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
क्रिकेट
IND vs SL 2nd Test, Day-5 Live Score: सोनल दिनुशा ने जड़ा ऐतिहासिक शतक, भारत के लिए मुश्किल हुआ जीतना
Live: सोनल दिनुशा ने जड़ा ऐतिहासिक शतक, भारत के लिए मुश्किल हुआ जीतना
क्रिकेट
94 इंटरनेशनल मैच खेल चुके क्रिकेटर पर ICC ने लगाया 15 महीने का बैन, जानिए क्यों
94 इंटरनेशनल मैच खेल चुके क्रिकेटर पर ICC ने लगाया 15 महीने का बैन, जानिए क्यों
क्रिकेट
ब्राइडन कार्स ‘नाइटक्लब’ मामले में पुलिस का नया खुलासा
ब्राइडन कार्स ‘नाइटक्लब’ मामले में पुलिस का नया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Asim Riaz-Himanshi विवाद में 27 नवंबर 2023 का ट्विस्ट, CCTV और रिकॉर्डिंग से खुलेंगे पुराने राज
Nirahua को गले लगाकर रोईं Pakhi Hegde, पुराने रिश्ते पर खुलासे से फिर बढ़ी चर्चा
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी किया ये काम
Salman Khan के 38 Years Celebration पर आएगा The Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
भाई की थाली में नकली पनीर की साजिश!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आरक्षण हटाओ आंदोलन के प्रतिनिधियों से मिले जेपी नड्डा, क्या हुई बात?
आरक्षण हटाओ आंदोलन के प्रतिनिधियों से मिले जेपी नड्डा, क्या हुई बात?
इंडिया
यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में BJP को कहां नुकसान? सर्वे ने चौंकाया
यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में BJP को कहां नुकसान? सर्वे ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर: गंगा बैराज पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा, दोनों पायलट की मौत
कानपुर: गंगा बैराज पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा, दोनों पायलट की मौत
क्रिकेट
धोनी को CSK में चाहिए 25 प्रतिशत हिस्सेदारी? पूर्व क्रिकेटर बोला- 3820 करोड़ रुपये...
धोनी को CSK में चाहिए 25 प्रतिशत हिस्सेदारी? पूर्व क्रिकेटर बोला- 3820 करोड़ रुपये
बॉलीवुड
मुंबई दंगों के वक्त रणबीर की कार में घर जाते थे सिकंदर खेर, बोले- चीजों को जलते देखा
मुंबई दंगों के वक्त रणबीर की कार में घर जाते थे सिकंदर खेर, बोले- चीजों को जलते देखा
विश्व
Nepal Floods Live: नेपाल बाढ़ की वजह से 288 भारतीय लापता, विदेश मंत्रालय ने दी पूरी जानकारी
Live: नेपाल बाढ़ की वजह से 288 भारतीय लापता, विदेश मंत्रालय ने दी पूरी जानकारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अंकित बालियान मर्डर केस में बड़ा खुलासा, आरोपियों की तस्वीर आई सामने
अंकित बालियान मर्डर केस में बड़ा खुलासा, आरोपियों की तस्वीर आई सामने
विश्व
दोगुनी रफ्तार से पिघल रहे हैं हिंदू कुश के ग्लेशियर, ICIMOD की चेतावनी
दोगुनी रफ्तार से पिघल रहे हैं हिंदू कुश के ग्लेशियर, ICIMOD की चेतावनी
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget