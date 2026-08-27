सोनल दिनुषा ने रचा इतिहास, एक मैच में 'डबल' शतक से बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
Sonal Dinusha 'Double' Century: श्रीलंका के बल्लेबाज सोनल दिनुषा ने भारत के खिलाफ टेस्ट में दोनों पारियों में शतक लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया. सोनल ने काफी नीचे बैटिंग करते हुए शतक लगाए.
सोनल दिनुषा ने कोलंबो में भारत के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में डबल शतक जड़ने का कमाल कर दिया है. पहली पारी में 103 रन की पारी खेलने वाले सोनल ने श्रीलंका के लिए दूसरी पारी में भी सेंचुरी लगा दी. इस दफा उन्होंने 196 गेंदों में 6 चौकों की मदद से ट्रिपल डिटिज का आंकड़ा छुआ. इसके साथ सोनल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम कर दिया.
सोनल वैसे तो 12वें ऐसे खिलाड़ी बने, जिन्होंने भारत के खिलाफ टेस्ट मैच में दो शतक जड़े, लेकिन नंबर-6 या उससे नीचे बैटिंग करते हुए सोनल ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. इस तरह सोनल ने दोनों पारियों में शतक लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया.
पहली पारी में 7वें नंबर पर जड़ा शतक
सोनल ने दोनों ही पारियों में नीचे बैटिंग करते हुए टीम की मदद की. पहली पारी में वह नंबर-7 पर बैटिंग के लिए उतरे, जहां उन्होंने 162 गेंदों में 8 चौके और 3 छक्के लगाकर 103 रन बनाए. इसके बाद दूसरी पारी में श्रीलंकाई बल्लेबाज ने नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए सेंचुरी लगाई. इन दिनों शतक की बदौलत श्रीलंका की डुबती नैया बची. जहां टीम की हार साफ नजर आ रही थी, वो तस्वीर दिनुषा के शतकों से बदल गई.
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भारत के खिलाफ टेस्ट में दोनों पारियों में शतक
1948 - डॉन ब्रैडमैन
1948 - एवर्टन वीक्स
1982 - दलीप मेंडिस
1990 - ग्राहम गूच
1996 - गैरी कर्स्टन
1997 - अरविंदा डी सिल्वा
2008 - एंड्रयू स्ट्रॉस
2010 - हाशिम अमला
2011 - जैक्स कैलिस
2014 - डेविड वार्नर
2022 - जॉनी बेयरस्टो
2026 - सोनल दिनुषा
दो मैचों की टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा शतक
3 शतक - अरविंद डी सिल्वा (श्रीलंका) बनाम पाकिस्तान (घरेलू, 1997)
3 शतक - अरविंद डी सिल्वा (श्रीलंका) बनाम भारत (घरेलू, 1997)
3 शतक - जैक्स कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) बनाम पाकिस्तान (बाहर, 2007)
3 शतक - हाशिम अमला (दक्षिण अफ्रीका) बनाम भारत (बाहर, 2010)
3 शतक - कुमार संगकारा (श्रीलंका) बनाम बांग्लादेश (घरेलू, 2013)
3 शतक - यूनिस खान (पाकिस्तान) बनाम ऑस्ट्रेलिया (न्यूट्रल, 2014)
3 शतक - मार्नस लाबुशेन (ऑस्ट्रेलिया) बनाम वेस्टइंडीज (घरेलू, 2022)
3 शतक - केन विलियमसन (न्यूजीलैंड) बनाम दक्षिण अफ्रीका (घरेलू, 2024)
3 शतक - सोनल दिनुशा (श्रीलंका) बनाम भारत (घरेलू, 2026)
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