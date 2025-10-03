भारत-पाकिस्तान मैच से पहले स्टेडियम में घुसा 'सांप', चारों तरफ मच गई हलचल, जानिए पूरा किस्सा

Snake Enter In Team India Practice Session: भारत-पाकिस्तान मैच से पहले एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. वीमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 में ये मुकाबला 5 अक्टूबर को खेला जाएगा. भारत-पाकिस्तान के बीच ये मैच श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में होगा. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मुकाबले से पहले आज शुक्रवार, 3 अक्टूबर की शाम टीम इंडिया कोलंबो के आर प्रेमदास स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रही थी. प्रैक्टिस सेशन के दौरान ही अचानक एक सांप खिलाड़ियों के बीच आ गया, जिससे मैदान पर हलचल मच गई.

भारत-पाकिस्तान मैच से पहले स्टेडियम में सांप

भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले से पहले स्टेडियम में सांप के नजर आने की घटना सामने आई. ये हादसा तब हुआ, जब टीम इंडिया कोलंबो के मैदान पर प्रैक्टिस कर रही थी. भारतीय टीम की प्लेयर्स नेट्स की तरफ जा रही थीं, तभी एक भूरे रंग का सांप मैदान पर नजर आया. इस सांप के बारे में एक मैदानकर्मी ने बताया कि ये एक 'गरंडिया' है. ये सांप जहरीला नहीं है और किसी को काटता भी नहीं है. ये केवल चूहे की तलाश में रहता है.

भारतीय टीम की खिलाड़ियों को जब ये सांप मैदान पर नजर आया, तब प्लेयर्स और सपोर्टिंग स्टाफ इस सांप से घबराने की बजाय इसे दिलचस्पी के साथ देखने लगे. सांप की वजह से किसी भी खिलाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है.

भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला

वीमेंस ODI वर्ल्ड कप में रविवार, 5 अक्टूबर को भारत-पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाएगा. इस बार महिला विश्व कप की मेजबानी भारत कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के सभी मुकाबले श्रीलंका में खेले जाएंगे. वनडे क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच कोई 'राइवलरी' नहीं है. वनडे में 11 बार दोनों टीमों का आमना-सामना हुआ है और हर बार टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है. ODI में एक बार भी पाकिस्तान की टीम भारत पर जीत दर्ज नहीं कर पाई है.

