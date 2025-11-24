हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसब कुछ ठीक है? स्मृति मंधाना ने डिलीट किए सगाई के फोटो-वीडियो; पिता के बाद मंगेतर पलाश भी अस्पताल में भर्ती

सब कुछ ठीक है? स्मृति मंधाना ने डिलीट किए सगाई के फोटो-वीडियो; पिता के बाद मंगेतर पलाश भी अस्पताल में भर्ती

Smriti Mandhana Palash Muchhal Wedding: भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत बिगड़ने की वजह से उनकी पलाश मुच्छल के साथ शादी स्थगित हो गई थी.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 24 Nov 2025 03:32 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी 23 नवंबर को पलाश मुच्छल से होने वाली थी. अचानक उनके पिता, श्रीनिवास मंधाना की तबीयत बिगड़ी जिसके कारण शादी स्थगित कर दी गई. उनके पिता को हार्ट अटैक के लक्षणों के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. उससे कुछ दिन पहले स्मृति मंधाना लगातार अलग-अलग रस्मों की तस्वीरें और वीडियो साझा कर रही थीं. इसी बीच एक रिपोर्ट सामने आई है कि पलाश मुच्छल को भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार श्रीनिवास मंधाना के बाद पलाश मुच्छल भी अस्पताल में भर्ती हुए थे, लेकिन अच्छी खबर यह है कि उन्हें डिस्चार्ज मिल चुका है. दरअसल पलाश को वायरल संक्रमण और एसिडिटी की शिकायत होने के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था. रिपोर्ट के हवाले से पलाश की मां ने बताया कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पलाश सांगली से सीधे मुंबई चले गए हैं, जिससे वो ठीक से आराम कर सकें. बताते चलें कि 23 नवंबर को उनका शादी समारोह सांगली में होने वाला था.

पलाश को फेरे नहीं लेने...

पलाश मुच्छल की मां ने बताया कि वो स्मृति मंधाना के पिता के बहुत करीब हैं, इसलिए जब श्रीनिवास मंधाना की तबीयत बिगड़ी तो पलाश ने खुद कहा कि वो ऐसी हालत में फेरे भी नहीं लेने हैं. उनकी मां ने बताया कि हल्दी की रस्म के बाद दोनों को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ी, उन्हें 4 घंटे अस्पताल में रखा गया, चार ड्रॉप भी चढ़ीं और कई अन्य टेस्ट भी हुए. सारी जांच नॉर्मल आई हैं, लेकिन तनाव बहुत अधिक है. पलाश और उनका परिवार अब मुंबई वापस लौट गया है, वहीं उनकी बहन पलक भी मुंबई वापस लौट गई हैं.

स्मृति ने हटा दिया वीडियो

एक और चौंकाने वाला अपडेट सामने आया है कि स्मृति मंधाना ने अपने इंस्टाग्राम से अंगूठी वाला वीडियो हटा दिया है. उन्होंने कई अन्य भारतीय क्रिकेटरों के साथ वीडियो साझा किया था, जिसमें डांस करते हुए उन्होंने अंगूठी दिखाकर अपनी सगाई की पुष्टि की थी. उन्होंने अन्य रस्मों से जुड़े कई अन्य वीडियो भी शेयर किए थे, लेकिन अचानक उन्हें हटा दिया गया है. इसे लेकर अभी तक स्मृति मंधाना या उनके परिवार की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है.

यह भी पढ़ें:

सिर्फ 201 रनों पर टीम इंडिया ढेर, मार्को यानसेन ने जड़ा विकेटों का 'सिक्सर'; दक्षिण अफ्रीका की 288 की बढ़त

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 24 Nov 2025 03:32 PM (IST)
Tags :
Smriti Mandhana Palash Muchhal Smriti Mandhana Wedding
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Dharmendra Death News: वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
बॉलीवुड
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
क्रिकेट
IND vs SA: गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों का हाल देख करुण नायर ने मारा ताना? अश्विन भी नहीं रोक पाए हंसी
गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों का हाल देख करुण नायर ने मारा ताना? अश्विन भी नहीं रोक पाए हंसी
Advertisement

वीडियोज

Pollution Breaking: नक्सली हिडमा जिंदाबाद के नारे से भड़का विवाद, 22 प्रदर्शनकारी हिरासत में
Ayodhya Conclave: राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले Brajesh Pathak ने क्या कहा? | Ayodhaya Ram Mandir
Delhi Blast का सबसे बड़ा खुलासा! Al Falah यूनिवर्सिटी पर NIA का बड़ा शिकंजा | Red Fort Blast
Pakistan Breaking: TTP ने उड़ाई आतंकियों नींद... धमाके से कांप उठा पाक | Terror Attack
PPF Account बंद हो गया? सिर्फ ₹1650 में ऐसे करें दोबारा चालू | Tax Benefit फिर से पाएं! | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Dharmendra Death News: वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
बॉलीवुड
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
क्रिकेट
IND vs SA: गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों का हाल देख करुण नायर ने मारा ताना? अश्विन भी नहीं रोक पाए हंसी
गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों का हाल देख करुण नायर ने मारा ताना? अश्विन भी नहीं रोक पाए हंसी
क्रिकेट
'एशिया कप' जीतने पर पाकिस्तान को कितनी प्राइज मनी मिली? फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में रौंदा
'एशिया कप' जीतने पर पाकिस्तान को कितनी प्राइज मनी मिली? फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में रौंदा
बिहार
Dharmendra Death: 'मेरा सौभाग्य रहा कि…', दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर बोले पवन सिंह, शेयर की ये तस्वीर
'मेरा सौभाग्य रहा कि…', दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर बोले पवन सिंह, शेयर की ये तस्वीर
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
क्या आप जानते हैं अभिनेता धर्मेंद्र ने कहां तक पढ़ाई की थी? जानें गांव के स्कूल से बॉलीवुड तक का सफर
क्या आप जानते हैं अभिनेता धर्मेंद्र ने कहां तक पढ़ाई की थी? जानें गांव के स्कूल से बॉलीवुड तक का सफर
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget