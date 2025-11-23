भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की आज शादी है. शनिवार को संगीत समारोह में जेमिमा, रेणुका आदि महिला खिलाड़ियों ने दुल्हन स्मृति और दूल्हे पलाश के लिए एक डांस प्रस्तुति दी. एक वीडियो स्मृति और पलाश का भी वायरल हो रहा है, दोनों बॉलीवुड गाने (तेनु लेके मैं जावंगा) पर डांस कर रहे हैं.

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी पिछले काफी दिनों से सुर्खियां बनी हुई है. शादी आज, 23 नवंबर को है. गुरुवार को हल्दी सेरेमनी हुई, शुक्रवार को मेहंदी सेरेमनी हुई. इनके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए, सभी महिला खिलाड़ी शादी को खूब एन्जॉय कर रही हैं. शनिवार को संगीत समारोह था, जिसमें स्मृति और पलाश के परिवार, और दोस्तों ने डांस किया. दूल्हा-दुल्हन के डांस ने भी सभी का दिल जीत लिया.

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल का डांस वायरल

वायरल वीडियो में स्मृति मंधाना माला लेकर स्टेज पर चढ़ती हैं और पलाश को पहना देती है. ये 'तेनु ले के मैं जावंगा' गाने पर हो रहा था, फिर दोनों ने दिल खोलकर डांस किया. स्मृति ने भी फूलों की माला पहनी हुई थी, जो शायद पलाश ने ही उन्हें गाने के पहले हिस्से में पहनाई थी.

महिला साथी खिलाड़ियों ने भी किया डांस

श्रेयंका पाटिल ने यास्तिका भाटिया के साथ इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया, जिसमें वह और अन्य महिला खिलाड़ी स्टेज पर बॉलीवुड गानों पर डांस कर रही हैं. उन्होंने लिखा, "अभी सिर्फ टीजर है, पूरा वीडियो बाद में शेयर करूंगी."

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी आज है. रिपोर्ट के मुताबिक दोनों 2019 से एक दूसरे को जानते हैं. ओडीआई वर्ल्ड कप के दौरान ये खबर आई थी कि मंधाना पलाश संग शादी करने जा रही हैं. पलाश इंदौर के रहने वाले हैं.