हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटस्मृति मंधाना ने ODI में सबसे तेज 5000 रन का बनाया रिकॉर्ड, विराट कोहली और विव रिचर्ड्स रह गए पीछे

स्मृति मंधाना ने ODI में सबसे तेज 5000 रन का बनाया रिकॉर्ड, विराट कोहली और विव रिचर्ड्स रह गए पीछे

Fastest to 5000 ODi Runs: महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने सबसे तेज 5,000 रन पूरे कर लिए हैं. उन्होंने विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 12 Oct 2025 08:48 PM (IST)
Preferred Sources

स्मृति मंधाना वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं. उन्होंने यह मुकाम 2025 महिला वर्ल्ड कप के 13वें मैच में हासिल किया, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया की टक्कर हुई. स्मृति मंधाना ने इस मुकाबले में 80 रन की अर्धशतकीय पारी खेल प्रतिका रावल के साथ 155 रनों की सलामी साझेदारी की. दरअसल मंधाना अब वनडे क्रिकेट में सबसे तेज रन बनाने के मामले में विराट कोहली और विव रिचर्ड्स से भी आगे निकल गई हैं. भारतीय टीम ने पहली पारी में 330 रन बनाए.

विराट और विव रिचर्ड्स से आगे निकलीं

विराट कोहली और विवियन रिचर्ड्स ने वनडे क्रिकेट में 5,000 रन पूरे करने के लिए 114 पारियां ली थीं. मगर स्मृति मंधाना ने अपने वनडे करियर की 112वीं पारी में पांच हजार रन पूरे कर लिए हैं. इसी के साथ मंधाना ने महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5,000 रन पूरे किए हैं. उनसे पहले यह रिकॉर्ड वेस्टइंडीज की दिग्गज बल्लेबाज स्टैफनी टेलर के नाम था, जिन्होंने इतने रन पूरे करने के लिए 129 पारियां ली थीं.

पुरुष और महिला क्रिकेट के आंकड़ों को मिलाकर देखें तो स्मृति मंधाना सबसे तेज 5 हजार रन पूरे करने के मामले में तीसरे नंबर पर आ गई हैं. इस मामले में उनसे ऊपर सिर्फ बाबर आजम (97 पारी) और हाशिम आमला (101 पारी) हैं. मंधाना 112 पारियों के साथ इस लिस्ट में नंबर-3 पर आ गई हैं.

स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास

स्मृति मंधाना दुनिया की ऐसी पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं, जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में 1,000 ODI रन पूरे किए हैं. यह कीर्तिमान भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में हासिल किया है. इस मामले में दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क हैं, जिन्होंने वर्ष 1997 में 970 रन बनाए थे. मंधाना इस साल 4 वनडे शतक लगा चुकी हैं और 2025 में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर हैं.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 12 Oct 2025 08:48 PM (IST)
Indw Vs Ausw Smriti Mandhana Women World Cup Smriti Mandhana Stats
