स्मृति मंधाना, जेमिमा, श्री चरणी को राज्य सरकारों से मिली प्राइज मनी, जानें किस सरकार ने दिए कितने करोड़ रुपये?

स्मृति मंधाना, जेमिमा, श्री चरणी को राज्य सरकारों से मिली प्राइज मनी, जानें किस सरकार ने दिए कितने करोड़ रुपये?

State Government Give Prize Money To World Champions: टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पर राज्य सरकारें खिलाड़ियों को करोड़ों रुपये का इनाम दे रही हैं. भारतीय टीम को करोड़ों रुपये इनाम में मिल रहे हैं.

By : साक्षी गुप्ता | Updated at : 08 Nov 2025 09:44 AM (IST)
World Champions Got State Government Prize Money: भारतीय क्रिकेट टीम ने वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 (Women's World Cup 2025 Winner) जीतकर इतिहास रच दिया है. टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनने पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) की तरफ से करीब 40 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिली थी. वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भी भारतीय टीम के प्लेयर्स और स्टाफ मेंबर्स को 51 करोड़ रुपये का इनाम दिया.

भारत के वर्ल्ड कप जीतने के बाद कई राज्य सरकारें भारत की वर्ल्ड कप टीम में शामिल अपने प्रदेश के खिलाड़ियों को सम्मानित कर रही हैं. टीम इंडिया की प्लेयर्स को सरकारी नौकरी के साथ ही करोड़ों रुपये प्राइज मनी के तौर पर दिए जा रहे हैं. स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिगेज, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर और राधा यादव समेत कई खिलाड़ियों को राज्य सरकारों ने करोड़ों रुपये की इनाम राशि दी है.

श्री चरणी को मिली सरकारी नौकरी

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने टीम इंडिया की स्टार खिलाड़ी और लेफ्ट-आर्म स्पिन गेंदबाज श्री चरणी से मुलाकात की. आंध्र प्रदेश सरकार ने श्री चरणी को वर्ल्ड चैंपियन बनने पर 2.5 करोड़ रुपये दिए. इसके साथ ही 1000 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट भी गिफ्ट किया. चंद्रबाबू नायडू ने श्री चरणी को राज्य में ग्रुप-1 में बतौर अधिकारी सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया है.

महाराष्ट्र सरकार ने दिए 2.25 करोड़ रुपये

महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय टीम की तीन खिलाड़ियों उपकप्तान स्मृति मंधाना, स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिगेज और लेफ्ट-आर्म स्पिनर राधा यादव को 2.25 करोड़ रुपये इनाम के रूप में दिए हैं. वहीं टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार भी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं. महाराष्ट्र में देवेन्द्र फडणवीस की सरकार ने अमोल मजूमदार को 22.50 लाख रुपये का चेक दिया.

क्रांति गौड़ को भी मिला सम्मान

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मीडियम पेसर क्रांति गौड़ को मध्य प्रदेश सरकार ने सम्मानित किया है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्रांति गौड़ को 1 करोड़ रुपये इनाम राशि देने का ऐलान किया है. सीएम मोहन यादव ने क्रांति गौड़ के माता-पिता को भी सम्मानित किया.

रेणुका ठाकुर को हिमाचल सरकार ने दिया इनाम

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने टीम इंडिया की धाकड़ गेंदबाज रेणुका ठाकुर को वीमेंस वर्ल्ड कप में बेहतर गेंदबाजी करने पर और भारत की वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा होने पर 1 करोड़ रुपये की धनराशि देने का ऐलान किया है. इसके साथ ही हिमाचल सरकार ने रेणुका को सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश आने पर रेणुका ठाकुर का जोरदार स्वागत होगा. टीम इंडिया के वर्ल्ड कप 2025 जीतने के बाद हिमाचल के सीएम ने रेणुका से फोन पर बता करके जीत की बधाई दी थी.

About the author साक्षी गुप्ता

साक्षी गुप्ता एबीपी न्यूज़ में 2023 से काम कर रही हैं. साक्षी की खेल और राजनीतिक जगत में काफी दिलचस्पी है. इसके अलावा साक्षी ऑटो सेक्शन से लेकर एंटरटेनमेंट की खबरें लिखने में भी रुचि रखती हैं. खाली समय में साक्षी को पढ़ना और स्पोर्ट्स खेलना काफी पसंद है. साक्षी ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हिन्दी पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है और डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएट हैं.
Published at : 08 Nov 2025 09:44 AM (IST)
Smriti Mandhana Jemimah Rodrigues MOHAN YADAV MAHARASHTRA Shri Charani
