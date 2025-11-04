भारत की महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप 2025 जीतकर इतिहास रच दिया है. इस सफलता के बाद खिलाड़ियों को बीसीसीआई से लेकर आईसीसी तक ने खूब पैसे दिए हैं भारत के वर्ल्ड कप के पिछले 47 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब टीम इंडिया ने विश्व कप खिताब पर कब्जा जमाया है. इस खास मौके पर हर कोई न सिर्फ भारतीय स्टार खिलाड़ियों के खेल को लेकर बात कर रहा है बल्कि उनकी कमाई पर भी फैन्स चर्चा कर रहे हैं. ऐसे में आज इस स्टोरी में हम आपको स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और पूर्व कप्तान मिताली राज का नेटवर्थ बताने जा रहे हैं. आईए जानते हैं इन तीनों स्टार क्रिकेटर्स में कौन सबसे अमीर है.

मिताली राज

मिताली राज (Mithali Raj) के नाम से हर कोई परिचित है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान एक शानदार खिलाड़ी रहीं. 10 साल की उम्र में अपने बड़े भाई के साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था. उनका सफर एक बार शुरू हुआ तो टीम इंडिया के लिए खेलने और फिर टीम की कमान संभालने तक चला. आज टीम इंडिया जहां है वहां पहुंचाने में मिताली का बड़ा हाथ है. वह महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक मिताली की नेटवर्थ करीब 40-45 करोड़ है. वह भारत की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर हैं. क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी मिताली ब्रांड एंडोर्समेंट, मेंटरशिप भूमिकाओं और क्रिकेट विकास पहलों में अपनी मजबूत उपस्थिति के ज़रिए मोटी कमाई करती हैं.

स्मृति मंधाना

स्मृति मंधाना का इस विश्वकप में शानदार प्रदर्शन रहा. वो टीम की उपकप्तान भी हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ लगभग 32-34 करोड़ के बीच में है.मंधाना को बीसीसीआई से साल की 50 लाख सैलरी मिलती है. उन्हें बीसीसीआई ने अपने सालाना कांन्ट्रेक्ट ग्रेड ए में रखा है. वह महिला प्रीमियर लीग से साल की 3.4 करोड़ कमाती हैं. इसके अलावा विज्ञापनों और इंवेस्टमेंट के जरिए वो कमाती हैं. मंधाना अपना एक कैफे भी चलाती हैं जिसका नाम SM-18 स्पोर्ट्स कैफे है.

हरमनप्रीत कौर

विश्वकप का खिताब जिताने वाली हरमनप्रीत कौर आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई हैं. हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है. इस मुकाम तक पहुंचने में उन्होंने काफी मेहनत की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ लगभग 25 करोड़ है. विश्नकप के बाद उनकी ब्रांड वैल्यू लगातार बढ़ रही है. हरमनप्रीत अपने बीसीसीआई ग्रेड ए अनुबंध से सालाना 50 लाख और डब्ल्यूपीएल में मुंबई इंडियंस के साथ प्रति सीजन 1.8 करोड़ सैलरी पाती हैं.