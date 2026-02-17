स्मृति मंधाना को मिला बड़ा सम्मान, BBC ने चुना 2025 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय खिलाड़ी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटस्मृति मंधाना को मिला बड़ा सम्मान, BBC ने चुना 2025 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय खिलाड़ी

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को साल 2025 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर चुना गया है.उन्होंने एक वीडियो संदेश के जरिए इस सम्मान के लिए BBC का धन्यवाद किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 17 Feb 2026 07:59 AM (IST)
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को साल 2025 के लिए ‘BBC इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर’ चुना गया है. यह सम्मान उन्हें महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाने के लिए दिया गया. सोमवार को आयोजित एक शानदार समारोह में देश की कई महिला खिलाड़ियों को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया.

इस समय स्मृति मंधाना भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं, जहां टीम मल्टी-फॉर्मेट सीरीज खेल रही है. उन्होंने एक वीडियो संदेश के जरिए इस सम्मान के लिए BBC का धन्यवाद करते हुए कहा कि 2025 महिला क्रिकेट के लिए बेहद खास साल रहा और उन्हें खुशी है कि वह टीम की जीत में योगदान दे सकीं.

करियर में लगातार नए कीर्तिमान

29 वर्षीय बाएं हाथ की बल्लेबाज स्मृति मंधाना आज महिला क्रिकेट की सबसे सफल खिलाड़ियों में गिनी जाती हैं. उनके नाम महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा शतक दर्ज हैं. वहीं, मौजूदा खिलाड़ियों में कुल रन बनाने के मामले में वह दुनिया की तीसरे नंबर की बल्लेबाज हैं. महाराष्ट्र के सांगली शहर में जन्मीं स्मृति को क्रिकेट खेलने की प्रेरणा उनके पिता और भाई से मिली, जो खुद जिला स्तर पर क्रिकेट खेल चुके हैं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तोड़ा कोहली का रिकॉर्ड

सितंबर 2025 में स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए सिर्फ 50 गेंदों में शतक जड़ दिया था. यह 50 ओवर इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी भारतीय खिलाड़ी (पुरुष या महिला) द्वारा लगाया गया सबसे तेज शतक था. इस पारी के साथ उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया था.

इन खिलाड़ियों को भी मिला सम्मान

इस समारोह में युवा शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख को ‘इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर’ का अवॉर्ड दिया गया. उन्होंने मात्र 20 साल की उम्र में FIDE महिला वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा था.

वहीं, पैरा एथलीट प्रीति पाल को ‘पैरा स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर’ चुना गया. उन्होंने 2024 पेरिस पैरालंपिक में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में दो कांस्य पदक अपने नाम किए थे.

इसके अलावा भारत की पूर्व स्टार निशानेबाज अंजली भागवत को उनके शानदार करियर के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया.

इस अवॉर्ड के विजेताओं का चयन एक प्रतिष्ठित जूरी ने किया, जिसमें लिएंडर पेस, दीपा मलिक और अंजू बॉबी जॉर्ज शामिल थे. यह सम्मान भारतीय महिला खिलाड़ियों की मेहनत और खेलों में बढ़ती भागीदारी का बड़ा प्रमाण है. 

Published at : 17 Feb 2026 07:59 AM (IST)
स्मृति मंधाना BBC CRICKET Sportswoman Of The Year 2025
