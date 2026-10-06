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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटहरमनप्रीत कौर के बाद भारतीय टीम का अगला कप्तान कौन? नाम आया सामने

हरमनप्रीत कौर के बाद भारतीय टीम का अगला कप्तान कौन? नाम आया सामने

हरमनप्रीत कौर ने भारतीय क्रिकेट टीम की सभी फोर्मट्स से कप्तानी छोड़ दी है. सोमवार को BCCI की रिव्यू मीटिंग में थीं, जहां उपकप्तान स्मृति मंधाना भी आईं थी. अगले कप्तान का नाम भी सामने आया है.

Written By : शिवम |  Updated at : 06 Oct 2026 12:28 PM (IST)
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हरमनप्रीत कौर ने गुवाहाटी में हुई बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग के एक दिन बाद सभी फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का फैसला लेकर चौंका दिया है. सोमवार को भारतीय महिला किकेट टीम की रिव्यू मीटिंग हुई थी, जिसमें कोच अमोल मजूमदार के साथ उपकप्तान स्मृति मंधाना भी आईं थी. कौर भारत की सफल कप्तान रहीं, जिनकी कप्तानी में भारत ने पिछले साल पहला महिला वनडे वर्ल्ड कप खिताब जीता था.

हरमनप्रीत कौर ने मंगलवार, 6 अक्टूबर को कप्तानी छोड़ने का फैसला करते हुए बताया कि वह क्रिकेट खेलना जारी रखेंगी. उन्होंने लिखा, "यह फैसला लेना आसान नहीं था. इसमें बरसों की यादें, भावनाएं, त्याग और ऐसे पल शामिल हैं जो ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेंगे.

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कैसा रहा कप्तानी रिकॉर्ड

हरमनप्रीत कौर ने 155 टी20 इंटरनेशनल में कप्तानी की, जिसमें से से भारत ने 92 मैच जीते और 57 हारे. वनडे में उन्होंने 51 मैचों में भारत की कप्तानी की, जिसमे 30 में जीत मिली और 19 में हार. बतौर कप्तान उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि में वनडे वर्ल्ड कप खिताब  जीतना है.

अगला कप्तान कौन?

हरमनप्रीत कौर के बाद अब भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अगली कप्तान बनने की दौड़ में सबसे आगे स्मृति मंधान हैं, जो अभी उपकप्तान हैं. मंधाना लंबे समय से खेल रही हैं, जो सोमवार को बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग में भी शामिल थीं. इसी मीटिंग के एक दिन बाद उन्होंने कप्तानी छोड़ने का एलान किया.

स्मृति मंधाना का करियर 

30 वर्षीय स्मृति मंधाना ने भारत के लिए 13 साल पहले 2013 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था. उन्होंने भारत के लिए 120 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 57.88 की एवरेज से 5411 रन बनाए हैं. वनडे में उन्होंने 14 शतक और 35 अर्धशतक लगाए हैं.

टी20 इंटरनेशनल की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए 179 मैचों में 4867 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 37 अर्धशतक शामिल हैं. इसके आलावा उन्होंने 9 टेस्ट मच खेले हैं, जिसमे 788 रन बनाए. टेस्ट में उन्होंने 2 शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं. हरमनप्रीत कौर भारत की अगली कप्तान बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं.

यह भी पढ़ें- पहले टी20 में वेस्टइंडीज के 3 खिलाड़ी मचाएंगे गदर, चल गए तो टीम इंडिया की हार पक्की

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 06 Oct 2026 12:28 PM (IST)
Tags :
स्मृति मंधाना Indian Women Cricket Team HARMANPREET KAUR
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