स्मृति मंधाना के पिता को मिली अस्पताल से छुट्टी, पलाश मुच्छल से शादी को लेकर क्या अपडेट, जानिए

मंधाना परिवार के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. स्मृति के पिता को रविवार को दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. परिवार में आई मेडिकल इमरजेंसी के कारण स्मृति और उनके होने वाले दूल्हे पलाश मुच्छल ने रविवार को होने वाली अपनी शादी स्थगित कर दी. अब डॉक्टर्स ने श्रीनिवास को 'खतरे से बाहर' बताया है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी है.

इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, अस्पताल प्रबंधन ने कहा है कि स्मृति के पिता की हालत अब पूरी तरह स्थिर है. डॉक्टरों ने श्रीनिवास की एंजियोग्राफी भी की, जिसमें कोई रुकावट नहीं पाई गई और इसलिए उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई.

स्मृति और पलाश मुच्छल की शादी की अगली तारीख को लेकर अभी भी तस्वीर साफ नहीं है. श्रीनिवास के अस्पताल में भर्ती होने के बाद से दोनों परिवारों के अलग-अलग सदस्यों की ओर से कई अपडेट्स से पुष्टि हुई कि शादी समारोह अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है.

स्मृति के मैनेजर तुहिन मिश्रा ने क्या बताया था

स्मृति के मैनेजर तुहिन मिश्रा ने बताया था, "आज सुबह, जब स्मृति के पिता नाश्ता कर रहे थे, उनकी तबीयत बिगड़ गई. हमने थोड़ा इंतज़ार किया यह सोचकर कि वह ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब हालत और बिगड़ गई तो हमने एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें अस्पताल ले गए. स्मृति अपने पिता के बहुत करीब हैं. उन्होंने फैसला किया है कि जब तक वह ठीक नहीं हो जाते शादी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाएगी. वह अपने पिता को ठीक देखना चाहती है और फिर शादी करना चाहती है.''

फैन्स हैं परेशान

हालांकि फैन्स को जो बात परेशान कर रही है वो यह है कि स्मृति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शादी से पहले के समारोहों की सभी तस्वीरें और वीडियो डिलीट कर दिए हैं. यहां तक कि टीम इंडिया की उनकी साथी जेमिमा रोड्रिग्स और अन्य ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किए गए विभिन्न प्री-वेडिंग समारोहों के कुछ वीडियो डिलीट कर दिए हैं. परिवार ने अभी तक शादी की संशोधित तारीख की पुष्टि नहीं की है, जिससे कुछ प्रशंसक भी असमंजस में हैं.

