भारत और दक्षिण अफ्रीका का फाइनल मैच नवी मुंबाई में खेला गया. इस मुकाबले में भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम करने से चूक गई हैं. दरअसल महिला ODI वर्ल्ड कप इतिहास में 1000 रन पूरे करने के लिए मंधाना को 52 रन बनाने थे. मगर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल मुकाबले में वो सिर्फ 45 रन ही बना पाईं. अब तक सिर्फ 9 बल्लेबाज ही वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में एक हजार या उससे अधिक रन बना पाई हैं.

7 रन रह गए कम

फाइनल मैच शुरू होने से पहले स्मृति मंधाना ने वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में 948 रन बना लिए थे. एक हजार रन वाले क्लब में शामिल होने के लिए उन्हें 52 रनों की जरूरत थी. उन्होंने शेफाली वर्मा के साथ मिलकर टीम इंडिया को दमदार शुरुआत दिलाई और 104 रनों की शतकीय ओपनिंग पार्टनरशिप की.

मंधाना ने अब वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में 25 मैचों में 993 रन हो गए हैं. इनमें उनके नाम 3 शतक और पांच हाफ-सेंचुरी हैं. वो अगर 7 रन और बना लेतीं तो मिताली राज और हरमनप्रीत कौर के बाद वर्ल्ड कप में 1000 रन पूरे करने वाली तीसरी भारतीय बल्लेबाज बन जातीं. मिताली राज ने वर्ल्ड कप में 38 मैच खेलकर 1321 रन बनाए थे. दूसरी ओर मौजूदा भारतीय कप्तान 35 मैचों में 1100 से अधिक रन बना चुकी हैं.

वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड की डी हॉकली के नाम है, जिन्होंने 45 मैचों में 1501 रन बनाए थे. इस सूची में उनके बाद भारत की मिताली राज मौजूद हैं.

वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय

मिताली राज (1321 रन) महिला वनडे वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं. उनके बाद हरमनप्रीत कौर (1100+) हैं और 993 रनों के साथ तीसरे नंबर पर स्मृति मंधाना मौजूद हैं. मंधाना के बाद इस सूची में अंजुम चोपड़ा हैं, जिन्होंने 26 मैचों में 619 रन बनाए थे.

यह भी पढ़ें:

IND vs AUS: टीम इंडिया की 'सुंदर' जीत, 5 विकेट से जीता तीसरा टी20; होबार्ट में पहली बार ऑस्ट्रेलिया