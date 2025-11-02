हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटINDW vs SAW Final: 7 रन रह गए कम, स्मृति मंधाना के नाम जुड़ जाता ODI वर्ल्ड कप का ये महान रिकॉर्ड

INDW vs SAW Final: 7 रन रह गए कम, स्मृति मंधाना के नाम जुड़ जाता ODI वर्ल्ड कप का ये महान रिकॉर्ड

Most Runs in Womens World Cup By Indian Player: स्मृति मंधाना वर्ल्ड कप का एक महान कीर्तिमान स्थापित करने से सिर्फ 7 रन दूर रह गईं. उन्होंने फाइनल में 45 रन बनाए.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 02 Nov 2025 07:17 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और दक्षिण अफ्रीका का फाइनल मैच नवी मुंबाई में खेला गया. इस मुकाबले में भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम करने से चूक गई हैं. दरअसल महिला ODI वर्ल्ड कप इतिहास में 1000 रन पूरे करने के लिए मंधाना को 52 रन बनाने थे. मगर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल मुकाबले में वो सिर्फ 45 रन ही बना पाईं. अब तक सिर्फ 9 बल्लेबाज ही वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में एक हजार या उससे अधिक रन बना पाई हैं.

7 रन रह गए कम

फाइनल मैच शुरू होने से पहले स्मृति मंधाना ने वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में 948 रन बना लिए थे. एक हजार रन वाले क्लब में शामिल होने के लिए उन्हें 52 रनों की जरूरत थी. उन्होंने शेफाली वर्मा के साथ मिलकर टीम इंडिया को दमदार शुरुआत दिलाई और 104 रनों की शतकीय ओपनिंग पार्टनरशिप की.

मंधाना ने अब वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में 25 मैचों में 993 रन हो गए हैं. इनमें उनके नाम 3 शतक और पांच हाफ-सेंचुरी हैं. वो अगर 7 रन और बना लेतीं तो मिताली राज और हरमनप्रीत कौर के बाद वर्ल्ड कप में 1000 रन पूरे करने वाली तीसरी भारतीय बल्लेबाज बन जातीं. मिताली राज ने वर्ल्ड कप में 38 मैच खेलकर 1321 रन बनाए थे. दूसरी ओर मौजूदा भारतीय कप्तान 35 मैचों में 1100 से अधिक रन बना चुकी हैं.

वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड की डी हॉकली के नाम है, जिन्होंने 45 मैचों में 1501 रन बनाए थे. इस सूची में उनके बाद भारत की मिताली राज मौजूद हैं.

वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय

मिताली राज (1321 रन) महिला वनडे वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं. उनके बाद हरमनप्रीत कौर (1100+) हैं और 993 रनों के साथ तीसरे नंबर पर स्मृति मंधाना मौजूद हैं. मंधाना के बाद इस सूची में अंजुम चोपड़ा हैं, जिन्होंने 26 मैचों में 619 रन बनाए थे.

यह भी पढ़ें:

IND vs AUS: टीम इंडिया की 'सुंदर' जीत, 5 विकेट से जीता तीसरा टी20; होबार्ट में पहली बार ऑस्ट्रेलिया

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 02 Nov 2025 07:17 PM (IST)
Tags :
Women's World Cup Smriti Mandhana INDW Vs SAW IND W Vs SA W Final
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'भारत सरकार को रखना होगा बड़ा दिल', प्रो. फ्रांसेस्का ओरसिनी विवाद पर बोले शशि थरूर
'भारत सरकार को रखना होगा बड़ा दिल', प्रो. फ्रांसेस्का ओरसिनी विवाद पर बोले शशि थरूर
बिहार
'महागठबंधन पर जनता को नहीं रहा विश्‍वास', चिराग पासवान ने विपक्ष को घेरा, NDA को लेकर किया बड़ा दावा
'महागठबंधन पर जनता को नहीं रहा विश्‍वास', चिराग पासवान ने विपक्ष को घेरा, NDA को लेकर किया बड़ा दावा
क्रिकेट
IND vs AUS: टीम इंडिया की 'सुंदर' जीत, 5 विकेट से जीता तीसरा टी20; होबार्ट में पहली बार हारा ऑस्ट्रेलिया
टीम इंडिया की 'सुंदर' जीत, 5 विकेट से जीता तीसरा टी20; होबार्ट में पहली बार हारा ऑस्ट्रेलिया
बॉलीवुड
अक्षय कुमार-सनी देओल को पछाड़, हर्षवर्धन राणे 2025 में बने इनसे भी बड़े स्टार, जानें कैसे
अक्षय कुमार-सनी देओल को पछाड़, हर्षवर्धन राणे 2025 में बने इनसे भी बड़े स्टार
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Bihar Visit: 'ऐसे लोग बिहार का भला नहीं कर सकते' – PM Modi का विपक्ष पर प्रहार
Dularchand Case: Anant Singh की गिरफ्तारी को लेकर जानिए अब तक क्या क्या हुआ?
Anant Singh की आज मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी । Bihar Election । Dularchand Murder Case
Akshay Bindra Home Tour: सास बहु साजिश में देखिए अक्षय के घर का होम टूर #sbs
Dularchand Case: Anant Singh की गिरफ्तारी से बिहार चुनाव में कितना पड़ेगा असर? | Bihar Election
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'भारत सरकार को रखना होगा बड़ा दिल', प्रो. फ्रांसेस्का ओरसिनी विवाद पर बोले शशि थरूर
'भारत सरकार को रखना होगा बड़ा दिल', प्रो. फ्रांसेस्का ओरसिनी विवाद पर बोले शशि थरूर
बिहार
'महागठबंधन पर जनता को नहीं रहा विश्‍वास', चिराग पासवान ने विपक्ष को घेरा, NDA को लेकर किया बड़ा दावा
'महागठबंधन पर जनता को नहीं रहा विश्‍वास', चिराग पासवान ने विपक्ष को घेरा, NDA को लेकर किया बड़ा दावा
क्रिकेट
IND vs AUS: टीम इंडिया की 'सुंदर' जीत, 5 विकेट से जीता तीसरा टी20; होबार्ट में पहली बार हारा ऑस्ट्रेलिया
टीम इंडिया की 'सुंदर' जीत, 5 विकेट से जीता तीसरा टी20; होबार्ट में पहली बार हारा ऑस्ट्रेलिया
बॉलीवुड
अक्षय कुमार-सनी देओल को पछाड़, हर्षवर्धन राणे 2025 में बने इनसे भी बड़े स्टार, जानें कैसे
अक्षय कुमार-सनी देओल को पछाड़, हर्षवर्धन राणे 2025 में बने इनसे भी बड़े स्टार
विश्व
'आग से खेल रहा हिज्बुल्लाह', इजरायल के रक्षा मंत्री बोले- 'लेबनान टालमटोल कर रहा, हम खुद देंगे जवाब'
'आग से खेल रहा हिज्बुल्लाह', इजरायल के रक्षा मंत्री बोले- 'लेबनान टालमटोल कर रहा, हम खुद देंगे जवाब'
महाराष्ट्र
महिला विश्व कप के फाइनल से पहले मुंबई में बारिश, भीगते हुए स्टेडियम पहुंचे फैंस
महिला विश्व कप के फाइनल से पहले मुंबई में बारिश, भीगते हुए स्टेडियम पहुंचे फैंस
ट्रेंडिंग
पुष्कर में आए 21 करोड़ के भैंसे की मौत? सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जताया शोक- अब सच्चाई आई सामने
पुष्कर में आए 21 करोड़ के भैंसे की मौत? सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जताया शोक- अब सच्चाई आई सामने
यूटिलिटी
5 लाख की पूंजी में शुरू करें ये बिजनेस, कुछ ही महीनों में होगा लाखों का मुनाफा
5 लाख की पूंजी में शुरू करें ये बिजनेस, कुछ ही महीनों में होगा लाखों का मुनाफा
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget