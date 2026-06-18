स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनी, पुरुष क्रिकेटर तो कोसों दूर

आईसीसी महिला विश्व कप 2026 में स्मृति मंधाना ने लगातार दूसरी फिफ्टी जड़ी, पाकिस्तान के खिलाफ 68 रनों की पारी एक बाद बुधवार को उन्होंने 74 रनों की शानदार पारी खेली. नीदरलैंड के खिलाफ खेली इस पारी में उन्होंने 1 छक्का और 11 चौके लगाएं, इस दौरान उन्होंने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में 600 चौकों का आंकड़ा भी छू लिया. वह दुनिया की पहली क्रिकेटर (पुरुष या महिला) हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में 600 चौके लगाए हैं. कोई पुरुष क्रिकेटर अभी तक 500 चौके भी नहीं लगा पाया है.

बुधवार को हुए भारत बनाम नीदरलैंड मुकाबले की बात करें तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रन बनाए थे. टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार था जब भारत ने 200 से ज्यादा रन बनाए. स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने पहले विकेट के लिए 115 रनों की साझेदारी की. लक्ष्य का पीछा करते हुए नीदरलैंड 114 रनों पर सिमट गई. भारत 95 रनों से मुकाबले को जीत गई, जो रनों के आधार पर भारत की टी20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी जीत है.

टी20 इंटरनेशनल में स्मृति के 600 चौकें

स्मृति मंधाना ने इस पारी में टी20 इंटरनेशनल में अपने 600 चौकें भी पूरे किए. अब 168 मैचों में खेली 162 पारियों में वह 604 चौके लगा चुकी हैं. इस फॉर्मेट में उन्होंने भारत के लिए 4475 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं. उन्होंने 88 छक्के लगाए हैं.

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T20I में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले टॉप-5 पुरुष क्रिकेटर

पुरुष क्रिकेटर द्वारा टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा चौके लगाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के बाबर आजम के नाम है, जिन्होंने 136 पारियों में 477 चौके लगाए हैं. वह 500 के आंकड़े को छूने के करीब हैं. रोहित शर्मा लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं और विराट कोहली पांचवें. कोहली-रोहित टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं.

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