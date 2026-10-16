स्मृति मंधाना के निशाने पर टी20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड, विराट-रोहित भी नहीं कर पाए ऐसा

स्मृति मंधाना क्रिकेट में आज से एक नया अध्याय शुरू करने जा रही हैं. फुल टाइम कप्तान बनने के बाद आज उनका पहला मैच है. भारत बनाम जिम्बाब्वे टी20 सीरीज का पहला मैच आज रायपुर (शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम) में खेला जाएगा. मंधाना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के करीब हैं, ऐसा आंकड़ा छूने के करीब जहां तक कोई पुरुष क्रिकेटर भी नहीं पहुंच सका है.

बीसीसीआई ने हरमनप्रीत कौर के कप्तानी छोड़ने के बाद 30 वर्षीय स्मृति मंधाना को नया कप्तान नियुक्त किया, जिन्होंने 2013 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था. मंधाना 300 से अधिक इंटरनेशनल मैच खेल चुकी हैं, इस दौरान उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड तोड़े और बनाए. अब वह एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड के करीब हैं.

T20I में 5000 रन बनाने वाला/वालीं पहली क्रिकेटर

स्मृति मंधाना टी20 इंटरनेशनल में 5000 रन के करीब हैं, वह इस आंकड़े को छूटे ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेंगी. अभी तक कोई पुरुष क्रिकेटर या महिला क्रिकेटर इस आंकड़े तक नहीं पहुंची हैं. वह टी20 में 5 हजार रन बनाने वाली पहली क्रिकेटर होंगी. अभी वह महिला और पुरुष क्रिकेट में टॉप रन स्कोरर हैं.

स्मृति मंधाना ने अपने करियर में 179 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिनमें खेली 172 पारियों में उन्होंने 4867 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 37 अर्धशतक जड़े. वह 5000 रन से 127 रन दूर हैं. पूरी संभावना है कि वह जिम्बाब्वे के खिलाफ आज से शुरू हो रही इस सीरीज में ही ये रिकॉर्ड बना लेंगी.

पुरुष क्रिकेट में कौन है टॉप रन स्कोरर

पुरुष क्रिकेट में टॉप रन स्कोरर पाकिस्तान के बाबर आजम हैं, जिन्होंने 136 पारियों में 4596 रन बनाए हैं. दूसरे नंबर पर जोस बटलर (4384) हैं. तीसरे और चौथे स्थान पर क्रमश रोहित शर्मा (4231) और विराट कोहली (4188) हैं. रोहित और कोहली टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं.

भारतीय महिला टी20 स्क्वॉड

स्मृति मंधाना (कप्तान), हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, मिन्नू मणी, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), नंदनी शर्मा, अनुष्का शर्मा, क्रांति गौड़, मोनी कलिता, श्री चरणी, निकी प्रसाद, कमलिनी (विकेटकीपर), प्रेमा रावत.

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