स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की होगी शादी? दोनों के बीच सबकुछ ठीक? ताजा वीडियो ने किया हैरान

Smriti Mandhana and Palash Muchhal Family Together: भारतीय महिला टीम का स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की पिछले साल नवंबर (2025) में शादी होने थी. शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थीं. लेकिन सिर्फ एक दिन पहले खबर आती है कि भारतीय क्रिकेटर के पिता श्रीनिवासन मंधाना की तबीयत बिगड़ गई है.

पिता की तबीयत खराब होने के बाद शादी कुछ दिन तक टली और फिर खबर आई कि पलाश को रंगे हाथों स्मृति को चीट करते पकड़ा गया. इसके बाद हुआ कि शादी नहीं होगा. लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्मृति और पलाश के बीच सबकुछ ठीक हो गया है. दरअसल सामने आए एक वीडियो ने सबको हैरानी में डाल दिया है.

वीडियो देख चौंक गए फैंस

वीडियो में पलाश की बहन यानी सिंगर पलक मुच्छल और उनके पति मिथुन को स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवासन के साथ देखा गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि पलक ने स्मृति के पिता का पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया. इस वीडियो ने वाकई फैंस को हैरानी में डाल दिया है. वीडियो के आते ही कयास लगने शुरू हो गए कि दोनों परिवारों के बीच सबकुछ ठीक हो गया है.

View this post on Instagram A post shared by Bollywood pap king (@bollywoodpapking)

हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि तमाम लोग इस वीडियो को पुराना भी कह रहे हैं. फिलहाल वीडियो को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है कि वीडियो पुराना है या फिर अभी जल्दी का है. लेकिन वीडियो इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

दूसरी लड़की के साथ पकड़े गए थे पलाश

शादी टूटने के बाद मीडिया में ऐसी खबरें काफी चली थीं कि पलाश को दूसरी लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया था. यही शादी टूटने का कारण था. दोनों एक दूसरे को करीब 2019 से डेट कर रहे थे. अक्सर दोनों को साथ में स्पॉट किया जाता था. सोशल मीडिया पर भी दोनों की तस्वीरें छाई रहती थीं. शादी से पहले पलाश ने क्रिकेट स्टेडियम में स्मृति को प्रोपोज किया था. प्रपोजल का वीडियो फैंस को काफी पसंद आया था.

यह भी पढ़ें: 25 करोड़ी कैमरून ग्रीन को मिली मंजूरी, अब पलटेगी फिसड्डी KKR की किस्मत, जानें पूरा मामला