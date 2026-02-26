हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटस्मृति मंधाना-हरमनप्रीत कौर की अर्धशतक हुई बेकार, टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में मिली हार

स्मृति मंधाना-हरमनप्रीत कौर की अर्धशतक हुई बेकार, टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में मिली हार

IND W VS AUS W: भारतीय महिला टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले वनडे में 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है. इस हार के साथ भारतीय महिला टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज में 0-1 से पीछे हो गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 26 Feb 2026 07:59 AM (IST)
Preferred Sources

Smriti Mandhana & Harmanpreet Kaur Hits Half-Centuries: ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया को पहले मुकाबले में 6 विकेट से हरा दिया है. ब्रिसबेन में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर की अर्धशतकीय पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 50 ओवर में 215 रन का लक्ष्य रखा था. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारतीय महिला टीम के द्वारा दिए इस लक्ष्य को 4 विकेट के नुकसान पर 70 गेंद बाकी रहते ही अपने नाम कर लिया.

वनडे सीरीज में भारत की शुरुआत रही खराब

भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही. टीम इंडिया के ओपनर प्रतिका रावल को बिना खाता खोले ही पवेलियन लौटना पड़ा था. उसके बाद 25 रन तक पहुंचते-पहुंचते टीम ने शेफाली वर्मा के रूप में दूसरा विकेट भी गंवा दिया था. टीम इंडिया का स्कोर अभी 50 की दहलीज पार ही किया था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जेमिमा रोड्रिग्ज को भी आउट कर दिया. भारतीय टीम को ये तीनों बड़े झटके 11.2 ओवर में 52 रन के स्कोर पर लगे थे.

स्मृति मंधाना-हरमनप्रीत कौर की अर्धशतक हुई बेकार

टीम इंडिया के एक छोर गिरते विकेटों के बीच उपकप्तान स्मृति मंधाना दूसरे छोर को संभाले खड़ी थीं. वो इस दौरान कुछ शानदार शॉट लगाए. स्मृति को मिडिल ऑर्डर में उतरीं कप्तान हरमनप्रीत कौर का बढ़िया साथ मिला. दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप निभाई. इस बीच स्मृति ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन वो अपने फिफ्टी को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर सकीं थीं. हालांकि, भारतीय महिला टीम को 100 रन के स्कोर पर स्म़ृति मंधाना के रूप में चौथा झटका लगा, जिन्होंने 7 चौके की मदद से 68 गेंदों पर 58 रन बनाए. उनके आउट होने के बाद हरमनप्रीत ने भारतीय टीम के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाने की अच्छी कोशिश की, लेकिन उसमें उन्हें दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष का ज्यादा सहयोग नहीं मिला. इसी का नतीजा रहा कि भारतीय टीम 50 ओवर भी नहीं खेल सकी. भारत की पूरी टीम 48.3 ओवर में 214 रन पर सिमट गई. इसमें कप्तान हरमनप्रीत कौर का 84 गेंदों पर 53 रन का योगदान रहा.

ऑस्ट्रेलिया ने बनाई वनडे सीरीज में बढ़त

ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने 38.2 ओवर में ही 4 विकेट के नुकसान पर 215 रन का लक्ष्य को चेज कर लिया. ऑस्ट्रेलिया के लिए उसकी कप्तान एलिसा हीली ने ओपनिंग करते हुए कमाल की अर्धशतक जड़ी. उनके अलावा बेथ मूनी ने 76 रन की शानदार पारी खेली, जिसके लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया. पहला वनडे जीतते ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है.

Published at : 26 Feb 2026 07:59 AM (IST)
Tags :
Cricket News Smriti Mandhaana IND W Vs AUS W HARMANPREET KAUR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
स्मृति मंधाना-हरमनप्रीत कौर की अर्धशतक हुई बेकार, टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में मिली हार
स्मृति मंधाना-हरमनप्रीत कौर की अर्धशतक हुई बेकार, टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में मिली हार
क्रिकेट
श्रीलंका की हार बनी पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुए फनी मीम्स, पढ़कर हंसी नहीं रोक पाएंगे
श्रीलंका की हार बनी पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुए फनी मीम्स, पढ़कर हंसी नहीं रोक पाएंगे
क्रिकेट
श्रीलंका की हार से पाकिस्तान की क्यों बढ़ी टेंशन? ग्रुप 2 का सेमीफाइनल समीकरण समझिए
श्रीलंका की हार से पाकिस्तान की क्यों बढ़ी टेंशन? ग्रुप 2 का सेमीफाइनल समीकरण समझिए
क्रिकेट
T20 World Cup 2026: हार के बाद बेकाबू हुए फैंस, कप्तान सलमान अली आगा के परिवार को बनाया निशाना, पत्नी का फूटा गुस्सा
हार के बाद बेकाबू हुए फैंस, कप्तान सलमान अली आगा के परिवार को बनाया निशाना, पत्नी का फूटा गुस्सा
Advertisement

वीडियोज

Instagram के 'बादशाह' बने PM Modi! Donald Trump और Prabowo Subianto को पछाड़ा | Breaking
Shimla News: हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस को क्यों लिया हिरासत में? देखिए इनसाइड स्टोरी | AI Summit
PM Modi In Israel: इजरायल दौरे का आज दूसरा दिन, राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे पीएम मोदी | Breaking
Crime News: दूल्हा- दुल्हन और 'धांय-धांय' ! | Sansani
Maharashtra News: बकरी पर विवाद...हिंसक भीड़ ने चलाए पत्थर...भड़का माहौल! | Latest News | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Meghalaya Politics: 'देरी क्यों....' किस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से भिड़ गईं उनकी विधायक पत्नी, विधानसभा में पूछ लिया तगड़ा सवाल
'देरी क्यों....' किस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से भिड़ गईं उनकी विधायक पत्नी, विधानसभा में पूछ लिया तगड़ा सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदल रहा मौसम, आगरा-वाराणसी में 31 डिग्री के पार पहुंचा पारा, जानें ताजा अपडेट
यूपी में बदल रहा मौसम, आगरा-वाराणसी में 31 डिग्री के पार पहुंचा पारा, जानें ताजा अपडेट
इंडिया
Weather Forecast: यूपी में गर्मी, उत्तराखंड में बारिश, दिल्ली, बिहार, समेत देश में 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम? जानें ताजा अपडेट
यूपी में गर्मी, उत्तराखंड में बारिश, दिल्ली, बिहार, समेत देश में 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम? जानें ताजा अपडेट
क्रिकेट
श्रीलंका की हार से पाकिस्तान की क्यों बढ़ी टेंशन? ग्रुप 2 का सेमीफाइनल समीकरण समझिए
श्रीलंका की हार से पाकिस्तान की क्यों बढ़ी टेंशन? ग्रुप 2 का सेमीफाइनल समीकरण समझिए
बॉलीवुड
Assi Vs Do Deewane Seher Mein BO Day 6: 'अस्सी' और 'दो दीवाने सहर में' के बीच कांटे की टक्कर, जानें- बुधवार को कितना रहा कलेक्शन?
'अस्सी' और 'दो दीवाने सहर में' के बीच चल रही कांटे की टक्कर, जानें- बुधवार का कलेक्शन?
विश्व
नेतन्याहू ने PM मोदी को बताया भाई, इजरायल की संसद में कहा - 'भारत हमारा महान दोस्त...'
नेतन्याहू ने PM मोदी को बताया भाई, इजरायल की संसद में कहा - 'भारत हमारा महान दोस्त...'
हेल्थ
Rinku Singh Father Illness: किस बीमारी से जूझ रहे रिंकू सिंह के पिता, जिसके लिए छोड़ा टी-20 वर्ल्ड कप, यह कितनी खतरनाक?
किस बीमारी से जूझ रहे रिंकू सिंह के पिता, जिसके लिए छोड़ा टी-20 वर्ल्ड कप, यह कितनी खतरनाक?
ट्रेंडिंग
ढेर सारे भौंकते कुत्तों के बीच छिपी है एक बिल्ली! 99% लोग नहीं ढूंढ पाए, क्या आप ढूंढ पाएंगे?
ढेर सारे भौंकते कुत्तों के बीच छिपी है एक बिल्ली! 99% लोग नहीं ढूंढ पाए, क्या आप ढूंढ पाएंगे?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget