Smriti Mandhana & Harmanpreet Kaur Hits Half-Centuries: ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया को पहले मुकाबले में 6 विकेट से हरा दिया है. ब्रिसबेन में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर की अर्धशतकीय पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 50 ओवर में 215 रन का लक्ष्य रखा था. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारतीय महिला टीम के द्वारा दिए इस लक्ष्य को 4 विकेट के नुकसान पर 70 गेंद बाकी रहते ही अपने नाम कर लिया.

वनडे सीरीज में भारत की शुरुआत रही खराब

भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही. टीम इंडिया के ओपनर प्रतिका रावल को बिना खाता खोले ही पवेलियन लौटना पड़ा था. उसके बाद 25 रन तक पहुंचते-पहुंचते टीम ने शेफाली वर्मा के रूप में दूसरा विकेट भी गंवा दिया था. टीम इंडिया का स्कोर अभी 50 की दहलीज पार ही किया था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जेमिमा रोड्रिग्ज को भी आउट कर दिया. भारतीय टीम को ये तीनों बड़े झटके 11.2 ओवर में 52 रन के स्कोर पर लगे थे.

स्मृति मंधाना-हरमनप्रीत कौर की अर्धशतक हुई बेकार

टीम इंडिया के एक छोर गिरते विकेटों के बीच उपकप्तान स्मृति मंधाना दूसरे छोर को संभाले खड़ी थीं. वो इस दौरान कुछ शानदार शॉट लगाए. स्मृति को मिडिल ऑर्डर में उतरीं कप्तान हरमनप्रीत कौर का बढ़िया साथ मिला. दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप निभाई. इस बीच स्मृति ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन वो अपने फिफ्टी को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर सकीं थीं. हालांकि, भारतीय महिला टीम को 100 रन के स्कोर पर स्म़ृति मंधाना के रूप में चौथा झटका लगा, जिन्होंने 7 चौके की मदद से 68 गेंदों पर 58 रन बनाए. उनके आउट होने के बाद हरमनप्रीत ने भारतीय टीम के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाने की अच्छी कोशिश की, लेकिन उसमें उन्हें दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष का ज्यादा सहयोग नहीं मिला. इसी का नतीजा रहा कि भारतीय टीम 50 ओवर भी नहीं खेल सकी. भारत की पूरी टीम 48.3 ओवर में 214 रन पर सिमट गई. इसमें कप्तान हरमनप्रीत कौर का 84 गेंदों पर 53 रन का योगदान रहा.

ऑस्ट्रेलिया ने बनाई वनडे सीरीज में बढ़त

ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने 38.2 ओवर में ही 4 विकेट के नुकसान पर 215 रन का लक्ष्य को चेज कर लिया. ऑस्ट्रेलिया के लिए उसकी कप्तान एलिसा हीली ने ओपनिंग करते हुए कमाल की अर्धशतक जड़ी. उनके अलावा बेथ मूनी ने 76 रन की शानदार पारी खेली, जिसके लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया. पहला वनडे जीतते ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है.